Con homenaje a Diego Camargo se cumplirá una nueva edición del Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria

Como ha sido costumbre en los últimos años el municipio boyacense de Tuta, se encuentra listo para llevar a cabo una nueva edición del Circuito nacional de ciclismo Memorial Miguel Sanabria. La carrera boyacense programada para este sábado 17 de enero tendrá en línea de partida a varias figuras del pelotón nacional.

La organización manifestó a la Revista Mundo Ciclístico que este año los coterráneos de Diego Camargo le rendirán un merecido homenaje al pedalista del Team Medellín-EPM, que el año pasado ganó el Clásico RCN Sistecrédito 2025.

Asimismo, nos confirmaron la presencia del colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), el boyacense Adrián Bustamante, que viene de ganar en Jenesano, Juan Diego Alba (NU Colombia), entre grupo de ciclistas muy destacados a nivel nacional.



El antioqueño Wilmar Paredes, ganador del Circuito Ciclístico Nacional Miguel Sanabria 2025. (Foto Macgiver Barón © Team Medellín-EPM)

El año anterior el campeón del circuito fue el antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), quien estuvo acompañado en el podio por el tutense Diego Camargo y por el sprinter paipano Jonathan Guatibonza.

La carrera de un día tendrá un recorrido de 60 kilómetros con 20 vueltas al circuito de 3 km, saliendo y llegando al parque principal del municipio boyacense.