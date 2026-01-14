Con anticipación el Visma-Lease a Bike dejó listas sus posibles alineaciones para el Giro, Tour y Vuelta de este año

Tras el retiro sorpresivo del británico Simon Yates, el equipo Visma-Lease a Bike rediseñó todos sus planes para la temporada 2026 y dejó conformadas las posible alineaciones para el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

En la presentación de los objetivos de la campaña 2026 la escuadra neerlandesa dio conocer los cronogramas de sus diferentes ciclistas y basado en eso la Revista Mundo Ciclístico conformó las más probables nóminas que tendrán en las Grandes Vueltas este año, que se las presentamos a continuación.



El danés Jonas Vingegaard correrá el Giro de Italia y el Tour de Francia este año. (Foto © Team Visma-Lease a Bike)

Giro d´Italia

El danés Jonas Vingegaard – 29 años

El neerlandés Wilco Kelderman – 34 años

El estadounidense Sepp Kuss – 31 años

El belga Victor Campenaerts – 34 años

El neerlandés Bart Lemmen – 30 años

El belga Timo Kielich – 26 años

El italiano Davide Piganzoli

El italiano Edoardo Affini – 29 años

Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard – 29 años

El estadounidense Sepp Kuss – 31 años

El belga Wout van Aert – 31 años

El estadounidense Matteo Jorgenson – 26 años

El francés Christophe Laporte – 33 años

El francés Bruno Armirail – 31 años

El belga Victor Campenaerts – 34 años

El británico Ben Tulett – 24 años

Vuelta a España

El belga Wout van Aert – 31 años

El neerlandés Steven Kruijswijk – 38 años

El británico Ben Tulett – 24 años

El noruego Jørgen Nordhagen – 21 años

El neerlandés Tijmen Graat – 23 años

El neerlandés Menno Huising – 21 años

El noruego Per Strand Hagenes- 22 años

El italiano Filippo Fiorelli – 31 años

El británico Matthew Brennan – 20 años