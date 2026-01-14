Ruta
Con anticipación el Visma-Lease a Bike dejó listas sus posibles alineaciones para el Giro, Tour y Vuelta de este año
Tras el retiro sorpresivo del británico Simon Yates, el equipo Visma-Lease a Bike rediseñó todos sus planes para la temporada 2026 y dejó conformadas las posible alineaciones para el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.
En la presentación de los objetivos de la campaña 2026 la escuadra neerlandesa dio conocer los cronogramas de sus diferentes ciclistas y basado en eso la Revista Mundo Ciclístico conformó las más probables nóminas que tendrán en las Grandes Vueltas este año, que se las presentamos a continuación.
Giro d´Italia
El danés Jonas Vingegaard – 29 años
El neerlandés Wilco Kelderman – 34 años
El estadounidense Sepp Kuss – 31 años
El belga Victor Campenaerts – 34 años
El neerlandés Bart Lemmen – 30 años
El belga Timo Kielich – 26 años
El italiano Davide Piganzoli
El italiano Edoardo Affini – 29 años
Tour de Francia
El danés Jonas Vingegaard – 29 años
El estadounidense Sepp Kuss – 31 años
El belga Wout van Aert – 31 años
El estadounidense Matteo Jorgenson – 26 años
El francés Christophe Laporte – 33 años
El francés Bruno Armirail – 31 años
El belga Victor Campenaerts – 34 años
El británico Ben Tulett – 24 años
Vuelta a España
El belga Wout van Aert – 31 años
El neerlandés Steven Kruijswijk – 38 años
El británico Ben Tulett – 24 años
El noruego Jørgen Nordhagen – 21 años
El neerlandés Tijmen Graat – 23 años
El neerlandés Menno Huising – 21 años
El noruego Per Strand Hagenes- 22 años
El italiano Filippo Fiorelli – 31 años
El británico Matthew Brennan – 20 años
Ruta
Todo listo en Antioquia para el BabyBMX, un festival y semillero de grandes figuras
El 2026 promete grandes emociones para el BMX a nivel departamental, nacional y mundial. Tras un receso de cerca de cuatro semanas, en el que los deportistas tuvieron tiempo para descansar y recargar energías, regresa la adrenalina del bicicrós con un evento que ya es tradición en Antioquia: el BabyBMX del Festival de Festivales, organizado por la Corporación Los Paisitas y operado por la Corporación Donde Nacen los Campeones (BMX Antioquia).
Esta será la séptima edición de un certamen que ha sido semillero de grandes figuras de la modalidad, como Nicol Foronda, Samuel Marulanda y Valentina Jiménez, los tres han sido campeones mundiales en categorías challenger.
Para este año, el evento contará con la participación de 222 deportistas, en representación de 30 clubes, quienes tomarán la partida en el que es considerado el evento deportivo infantil más grande del país.
Las competencias se disputarán hasta el jueves 15 de enero en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín. Los entrenamientos oficiales se realizarán hoy desde las 11:00 de la mañana.
Entre los deportistas inscritos que parten como destacados se encuentra Antonia Ramírez, de la categoría Damas 7-8, quien fue elegida como deportista proyección de Antioquia en la pasada Noche de los Mejores. En la rama masculina, el nombre a seguir será el de Emiliano Barrientos (Expertos 12), piloto paisa que viene de consagrarse campeón de la Copa Nacional 2025.
*Con Información de BMX Antioquia
Ruta
“Todo va encaminado a estar presente en los Campeonatos Nacionales”: Adrián Bustamante tras ganar el Circuito de Jenesano
Luego de ganar el Circuito Ciclístico de Jenesano, el pedalista boyacense Adrián Bustamante habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre su actuación en la tradicional carrera del calendario nacional y de lo que viene en una nueva temporada con el equipo portugués GI Group Holding – Simoldes – UDO.
El escarabajo de 27 años, que vio mermado su rendimiento en la campaña pasada, ganó la carrera con 12 segundos de ventaja sobre Andrés Mancipe (Old Team – Lasal Cocinas) y le sacó 14 segundos al tercero, Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), quienes completaron el podio.
“Se esta iniciando todo muy bien. Feliz por que está siendo una temporada muy diferente a lo que fue el año pasado por la lesión que tuve, así que este año estamos bien, estamos aprovechando la oportunidad”, dijo Bustamante.
El pedalista nacido en Boavita, Boyacá, que vio mermado su rendimiento al inicio del año pasado, está mentalizado para llegar en la mejor forma posible a Zipaquirá para estar en la disputa de los nacionales de ruta y empezar bien su campaña europea.
“Todo va encaminado a estar presente en los Campeonatos Nacionales, tratar de hacerlo lo mejor posible para tener un buen resultado y ya luego hacer el viaje a Europa para estar en la Clásica en Figueira da Foz y Vuelta a Algarve, que inicia el día 18 de febrero”, concluyó el escalador colombiano.
Ruta
Las escuadras World Tour le apuestan a las jóvenes figuras; top 5 de corredores a tener en cuenta este año
Los equipos de la máxima categoría cambiaron el chip y ahora le apuestan a las jóvenes promesas. Este cambio viene siendo una tendencia en las últimas temporadas.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta cinco corredores de las escuadras World Tour a tener en cuenta este año.
El esloveno Jakob Omrzel – 19 años (Bahrain Victorious)
El británico Noah Hobbs – 21 años (EF Education-EasyPost)
El belga Jarno Widar -19 años (Lotto – Intermarché)
El español Adria Pericas – 19 años (UAE Team Emirates-XRG)
El checo Pavel Novak – 20 años (Movistar Team)