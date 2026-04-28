Comunicado oficial: proceso de repatriación y homenaje a Cristian Camilo Muñoz

Tras la dolorosa partida de nuestro corredor Cristian Camilo Muñoz el pasado viernes en Europa, el equipo de ciclismo Nu Colombia desea compartir una actualización sobre el proceso de repatriación y los actos en honor a su memoria.

Avances en la repatriación

Gracias a una gestión articulada y diligente, los trámites consulares se encuentran en marcha. El cuerpo de Cristian Camilo regresará a Colombia el jueves 30 de abril.

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Consulado de Colombia en Bilbao, a las organizaciones ciclísticas internacionales y a todas las personas que han brindado un servicio excepcional. Su apoyo ha sido fundamental para agilizar los trámites administrativos necesarios en estos momentos de profunda tristeza y permitir que el cuerpo llegue al país.

Acompañamiento a la familia

Para Nu Colombia, la prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de los seres queridos de Cristian. Continuamos brindando acompañamiento psicológico y emocional integral a su familia y a los integrantes del equipo, reafirmando nuestro compromiso de apoyarlos en cada paso de este difícil proceso.

Homenaje y despedida en Ventaquemada

Invitamos a la comunidad, a los medios de comunicación y a los aficionados al ciclismo a unirse en el último adiós a un deportista que inspiró a muchos con su espíritu y generosidad. El homenaje se llevará a cabo en su tierra natal, Ventaquemada, Boyacá, bajo la siguiente programación:

● Viernes, 1 de mayo (9:00 a.m.): Caravana en nombre de Cristian, la cual sale del peaje Albarracín, ubicado en la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso, cerca del municipio de Villapinzón. Posterior homenaje póstumo en cámara ardiente en el recinto del Concejo Municipal de Ventaquemada.

● Viernes, 1 de mayo (6:00 p.m.): Vigilia de oración en la Iglesia San Antonio de Padua.

● Sábado, 2 de mayo (3:00 p.m.): Misa de exequias en la Iglesia San Antonio de Padua.

Agradecemos sinceramente cada mensaje de solidaridad y palabra de aliento recibida. Estos gestos nos fortalecen para honrar la vida y el legado de un gran ser humano que siempre llevaremos en el corazón.

*Con Información Equipo de Ciclismo Nu Colombia