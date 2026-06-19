Ruta
Cómoda victoria de Nienke Veenhoven en el inicio de la Volta a Catalunya femenina
La neerlandesa Nienke Veenhoven (Team Visma-Lease a Bike) obtuvo una cómoda victoria en la primera etapa de la Volta a Catalunya femenina, con salida y llegada en Santa Susana (Barcelona), tras un recorrido de 91,9 kilómetros.
Veenhoven, que alcanzó su tercera victoria profesional, superó al sprint a su compatriota y compañera de equipo, Marianne Vos. Tercera ingresó la francesa Valentine Fortin (Cofidis Women Team).
En cuanto a las suramericanas en competencia, la mejor fue la chilena Aranza Villalón (Eneicat – Be Call), quien ingresó en el pelotón en el puesto 57° con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la colombiana Gabriela López (WCC Team) se retiró.
La carrera española continuará este sábado con la disputa de la etapa reina, una jornada de 130 kilómetros y 3.328 metros de desnivel entre Sant Vinceç de Castellet y La Molina, con el ascenso al Coll de la Creueta, de categoría especial, como gran dificultad montañosa antes de cruzar la meta.
Volta Ciclista a Catalunya Femenina (2.1)
Resultados Etapa 1 | Santa Susanna – Santa Susanna (91,9 km)
|1
|Nienke Veenhoven
|Team Visma | Lease a Bike
|2:15:27
|2
|Marianne Vos
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Valentine Fortin
|Cofidis Women Team
|m.t.
|4
|Cristina Tonetti
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|m.t.
|5
|Kiara Lylyk
|Mayenne-Monbana-Mypie
|m.t.
|6
|Malwina Mul
|Cofidis Women Team
|m.t.
|7
|Alicia González
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|m.t.
|8
|Margaux Vigié
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|9
|Ally Wollaston
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|10
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team ADQ
|m.t.
|DNF
|Gabriela López
|WCC Team
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Nienke Veenhoven
|Team Visma | Lease a Bike
|2:15:17
|2
|Marianne Vos
|Team Visma | Lease a Bike
|0:04
|3
|Valentine Fortin
|Cofidis Women Team
|0:06
|4
|Laura Molenaar
|VolkerWessels Cycling Team
|0:07
|5
|Constance Valentin
|Mayenne-Monbana-Mypie
|0:08
|6
|Aranza Villalón
|Eneicat-BeCall
|0:09
|7
|Cristina Tonetti
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:10
|8
|Kiara Lylyk
|Mayenne-Monbana-Mypie
|0:10
|9
|Malwina Mul
|Cofidis Women Team
|0:10
|10
|Alicia González
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|0:10
|73
|Natalie Revelo
|WCC Team
|0:10
Ruta
Vuelta a Suiza: Jhonatan Narváez le gana el duelo a Xandro Meurisse tras una larga escapada
En final lleno de emociones, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a Suiza 2026 al ganarle el duelo al belga Xandro Meurisse (Pinarello), tras una larga escapada. La jornada, que transcurrió en Bad Ragaz, contó con 157,4 kilómetros de recorrido.
En cuanto a los colombianos, Sergio Higuita (XDS Astana Team) ingresó en la casilla 42° y Nairo Quintana (Movistar Team) se reportó en el puesto 61°, ambos con el mismo tiempo del ganador, mientras que Brandon Rivera (Netcomany Ineos) se clasificó en la posición 108°.
Por detrás, con el mismo tiempo de los dos punteros, ingresó el grueso del pelotón con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) en la 12° posición, conservando cómodamente el maillot amarillo de líder antes de la decisiva contrarreloj de este sábado.
Con relación a la clasificación general individual se mantuvo todo igual con la superestrella eslovena al comando con una ventaja superior a los dos minutos con el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). En el tercer cajón del podio se encuentra el italiano Andrea Bagioli (Lidl-Trek) a 3:07 del sólido líder.
La carrera helvética vivirá este sábado su cuarto capítulo, una contrarreloj individual totalmente llana de 23,7 kilómetros en la ciudad histórica de Aarburg.
Tour de Suisse (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Bad Ragaz – Bad Ragaz (157,4 km)
|1
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|3:34:46
|2
|Xandro Meurisse
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|m.t.
|4
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|5
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|6
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|Axel Laurance
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|8
|Michael Matthews
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|9
|Pau Miquel
|Bahrain Victorious
|m.t.
|10
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|12
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|42
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
|61
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|108
|Brandon rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|8:58
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|10:29:52
|2
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|2:50
|3
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|3:07
|4
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|4:16
|5
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|4:41
|6
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|4:44
|7
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|4:44
|8
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|4:44
|9
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|4:57
|10
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|5:11
|12
|Sergio Higuita
|Team XDS Astana Team
|5:12
|33
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|15:35
|70
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling
|30:24
Ruta
Ronan Augé se lleva el penúltimo capítulo de la Ruta de Occitania; Estiven García sigue siendo el mejor colombiano
El segundo capítulo de la Ruta de Occitania 2026 la ganó el joven Ronan Augé. El francés del Unibet Rose Rockets resultó ser el más rápido del embalaje, mientras que su compatriota Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United) mantuvo el liderato de la carrera, faltando una etapa.
El corredor galo terminó siendo el ganador de la jornada de 200,5 kilómetros, disputada este jueves en territorio francés entre las localidades de Cordes-sur-Ciel y Saint-Gaudens, ante la descalificación de su paisano Noa Isidore. Segundo se clasificó el italiano Matteo Moschetti (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), seguido del francés Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike, quien se quedó con el tercer lugar.
El mejor escarabajo volvió a ser Estiven García, quien se ubicó en el puesto 52° con el mismo tiempo del ganador, siendo el más destacado del Team Sistecrédito. Igualmente llegaron en el grupo principal sin perder tiempo, Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) 53°, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 54°, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) 68° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 79°.
La carrera francesa finalizará este sábado con la disputa de la tercera y última jornada, la catalogada etapa reina de 172 kilómetros entre Loures-Barousse y Loudenvielle, donde conoceremos al sucesor del francés Nicolas Prodhomme, campeón el año pasado.
La Route d’Occitanie – CIC (2.1)
Resultados Etapa 2 | Cordes-sur-Ciel – Saint-Gaudens (200,5 km)
|1
|Ronan Augé
|Unibet Rose Rockets
|4:37:37
|2
|Matteo Moschetti
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|4
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|5
|Javier Serrano
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Killian Théot
|Van Rysel-Roubaix
|m.t.
|7
|Romain Cardis
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|m.t.
|8
|Louis Hardouin
|Van Rysel-Roubaix
|m.t.
|9
|Valentin Retailleau
|Team TotalEnergies
|m.t.
|10
|Lukas Nerurkar
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|52
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|m.t.
|53
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|54
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|68
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|79
|Martin Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|88
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|0:28
|121
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|13:05
|DNS
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|13:05
Ruta
Alex Aranburu, nuevo líder del Tour de Bélgica tras salir victorioso en la tercera jornada
El español Alex Aranburu se apoderó del liderato del Tour de Bélgica 2026 tras ganar la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 173 kilómetros y con 2.661 metros de desnivel, disputada este viernes por los alrededores de la ciudad de Durbuy, en la región valona.
El corredor del Cofidis le ganó en la definición al británico Lewis Askey (NSN Cycling Team) y a su compatriota Carlos Canal (Movistar Team), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
Con los resultados del día, mañana Aranburu saldrá con el maillot de líder con una ventaja de cuatro segundos con el inglés Lewis Askey (NSN Cycling Team) y de seis segundos con su coterráneo Carlos Canal (Movistar Team).
La carrera belga, que no cuenta con participación colombiana ante el retiro de Juan Sebastián Molano, continuará este sábado con la disputa de la cuarta y penúltima etapa, otra jornada rompe-piernas de 183,4 kilómetros con salida en Begijnendijk-Betekom y la ciudad de Aarschot, en la provincia del Brabante Flamenco.
Baloise Belgium Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Durbuy – Durbuy (173 km)
|1
|Alex Aranburu
|Cofidis
|4:07:28
|2
|Lewis Askey
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Carlos Canal
|Movistar Team
|m.t.
|4
|Jonas Abrahamsen
|Uno-X Mobility
|0:02
|5
|Matyas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|+ 02
|6
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|0:02
|7
|Alexandre Delettre
|Team TotalEnergies
|0:02
|8
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|0:02
|9
|Davide Toneatti
|XDS Astana Team
|0:02
|10
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|0:02
Clasificación General Individual
|1
|Alex Aranburu
|Cofidis
|12:31:39
|2
|Lewis Askey
|NSN Cycling Team
|+ 04
|3
|Carlos Canal
|Movistar Team
|+ 06
|4
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|+ 08
|5
|Jenno Berckmoes
|Lotto-Intermarché
|+ 08
|6
|Quinten Hermans
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|+ 09
|7
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|+ 12
|8
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|+ 12
|9
|Jonas Abrahamsen
|Uno-X Mobility
|+ 12
|10
|Matyas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|+ 12