Cómoda victoria de Nienke Veenhoven en el inicio de la Volta a Catalunya femenina

La neerlandesa Nienke Veenhoven (Team Visma-Lease a Bike) obtuvo una cómoda victoria en la primera etapa de la Volta a Catalunya femenina, con salida y llegada en Santa Susana (Barcelona), tras un recorrido de 91,9 kilómetros.

Veenhoven, que alcanzó su tercera victoria profesional, superó al sprint a su compatriota y compañera de equipo, Marianne Vos. Tercera ingresó la francesa Valentine Fortin (Cofidis Women Team).

En cuanto a las suramericanas en competencia, la mejor fue la chilena Aranza Villalón (Eneicat – Be Call), quien ingresó en el pelotón en el puesto 57° con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la colombiana Gabriela López (WCC Team) se retiró.

La carrera española continuará este sábado con la disputa de la etapa reina, una jornada de 130 kilómetros y 3.328 metros de desnivel entre Sant Vinceç de Castellet y La Molina, con el ascenso al Coll de la Creueta, de categoría especial, como gran dificultad montañosa antes de cruzar la meta.

Volta Ciclista a Catalunya Femenina (2.1)

Resultados Etapa 1 | Santa Susanna – Santa Susanna (91,9 km)

1 Nienke Veenhoven Team Visma | Lease a Bike 2:15:27 2 Marianne Vos Team Visma | Lease a Bike m.t. 3 Valentine Fortin Cofidis Women Team m.t. 4 Cristina Tonetti Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi m.t. 5 Kiara Lylyk Mayenne-Monbana-Mypie m.t. 6 Malwina Mul Cofidis Women Team m.t. 7 Alicia González St Michel-Preference Home-Auber 93 m.t. 8 Margaux Vigié Team Visma | Lease a Bike m.t. 9 Ally Wollaston FDJ United-SUEZ m.t. 10 Eleonora Gasparrini UAE Team ADQ m.t. DNF Gabriela López WCC Team Se retiró



Nienke Veenhoven, primera líder de la Volta a Catalunya femenina. (Foto © Volta a Catalunya)

Clasificación General Individual