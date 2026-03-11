Comisión Disciplinaria de la UCI suspende por 30 días al Team Medellín–EPM

Dura noticia para al equipo colombiano Team Medellín–EPM. La Comisión Disciplinaria de la Unión Ciclista Internacional le impuso una suspensión de 30 días debido a anomalías en los pasaportes biológicos de dos de sus corredores.

El ente rector del ciclismo a nivel mundial detectó una serie de anomalías detectadas en los pasaportes biológicos de dos de sus ciclistas, según detalló la International Testing Agency (ITA) en sus cuentas oficiales.

“El Reglamento Antidopaje de la UCI prevé la suspensión de un equipo cuando dos o más de sus corredores o miembros del personal reciben notificaciones de ciertos tipos de presuntas infracciones de las normas antidopaje (ADRV) ocurridas durante el mismo período de 12 meses. Dos corredores del Team Medellín-EPM recibieron notificaciones de presuntas ADRV basadas en las anomalías detectadas en sus respectivos Pasaportes Biológicos, más concretamente en Hallazgos Adversos en el Pasaporte”, detalla el comunicado de la International Testing Agency (ITA).

La decisión, que comenzará a regir desde el viernes 27 de marzo y se extenderá hasta el sábado 25 de abril del año en curso, podrá ser impugnada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Por ahora no hay pronunciamiento oficial por parte del Team Medellín-EPM.