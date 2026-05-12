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Colombia y Japón avanzan en acciones conjuntas para fortalecer el sistema de control al dopaje
En una visita orientada al fortalecimiento de la cooperación bilateral con Japón, en materia de control al dopaje y promoción del juego limpio, la ministra del deporte, Patricia Duque Cruz, recibió al embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, en las instalaciones del Laboratorio de Control al Dopaje.
El memorando de entendimiento entre Colombia y Japón contempla, entre sus áreas de cooperación internacional el control al dopaje, línea bajo la cual se esperan llevar a cabo espacios tales como intercambios de experiencias, asistencia técnica y procesos de capacitación especializada orientados al fortalecimiento de las capacidades científicas e institucionales del país.
Durante el recorrido por las instalaciones del laboratorio, se destacó la importancia de generar espacios de formación e intercambio de conocimiento con expertos japoneses, teniendo en cuenta la experiencia de ese país en investigación, prevención y desarrollo de políticas antidopaje reconocidas a nivel internacional.
La ministra Patricia Duque reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con el Juego Limpio como eje fundamental del desarrollo deportivo del país y señaló que las acciones de prevención y control no solo contribuyen a garantizar la transparencia y la integridad de las competencias, sino también a proteger la salud física y mental de los atletas.
Asimismo, se resaltó el papel estratégico del Laboratorio de Control al Dopaje como escenario clave para el fortalecimiento técnico y científico del deporte colombiano, en articulación con aliados internacionales que permitan consolidar procesos de calidad y actualización permanente.
Japón es considerado uno de los países con mayor desarrollo y rigor en políticas antidopaje, gracias a sus avances en investigación científica, formación especializada y mecanismos de prevención, referentes que contribuirán al fortalecimiento del sistema colombiano de control al dopaje.
*Con Información Prensa Mindeporte
Ruta
Jhonatan Narváez 1° y Orluis Aular 2° en la cuarta etapa del Giro de Italia; Giulio Ciccone nuevo líder
En un final lleno de emociones, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) salió victorioso en la cuarta etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Catanzaro y Cosenza con 138 kilómetros de recorrido. La clasificación general sufrió cambios en los primeros puestos y el uruguayo Thomas Silva (UAE Team Emirates-XRG) perdió el liderato que pasó a manos del italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek).
El pedalista suramericano cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:08:46″, segundo entró el venezolano Orluis Aular (Movistar Team) y tercero se reportó el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek), los tres con el mismo tiempo.
El mejor colombiano de la jornada fue el zipaquireño Egan Bernal (INEOS Grenadiers) en la casilla 27°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en el puesto 39°, los dos con el mismo tiempo de Narváez.
Protagonizaron la escapada del día el francés Warren Barguil (Team Picnic PostNL), el danés Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), el suizo Johan Jacobs (Groupama – FDJ United), el irlandés Darren Rafferty (EF Education – EasyPost), además de los italianos Bais Mattia (Team Polti VisitMalta) y Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), pero antes de coronar el premio de montaña los punteros fueron neutralizados.
Una vez cazada la fuga, el Movistar Team asumió el control haciendo un trabajo esplendido para el venezolano Orluis Aular. El ritmo impuesto por la escuadra telefónica hizo que se descolgaran del pelotón la mayoría de los velocistas.
La ronda italiana continuará este viernes con la quinta etapa, que llevará a los pedalistas de Praia a Mare hasta Potenza a lo largo de 203 kilómetros con dos puertos de montaña categorizados durante el trayecto.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Catanzaro – Cosenza (138 km)
|1
|Jhonatan Narvaez
|UAE Team Emirates-XRG
|3:08:46
|2
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Ben Turner
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|5
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|m.t.
|7
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|8
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|9
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|10
|Michael Valgren
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|11
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|12
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|13
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|27
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|39
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|16:18:51
|2
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:04
|3
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|4
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:04
|5
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:06
|7
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:10
|8
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:10
|9
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|0:10
|10
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|0:10
|11
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:10
|12
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|0:10
|13
|Damiano Caruso
|Bahrain Victorious
|0:10
|14
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:10
|15
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
Ruta
Fernando Gaviria escogido por el Caja Rural-Seguros RGA para encarar el Tour de Hungría 2026
El equipo español Caja Rural-Seguros RGA incluyó al sprinter antioqueño Fernando Gaviria en la nómina que afrontará el Tour de Hungría, una carrera de categoría ProSeries con lustrosa participación dentro de un recorrido variado que ofrece opciones a perfiles diferentes.
La escuadra Pro-Team viajó al país de Europa Central con una expedición comandada por Rubén Martínez en la que Abel Balderstone y Joan Bou parten como principales bazas para la general, con apoyo del checo Jakub Otruba y del español Pablo Lospitao, mientras que Iúri Leitão y Gaviria serán los encargados de dejarse ver en los sprints.
Serán cinco etapas para una carrera de corte clásico, con una jornada de montaña que suele decidir la clasificación general y varias llegadas al sprint. Sin embargo, todos los que opten a una buena general deberán prestar atención tanto a las bonificaciones (10-6-4″ en meta y 3-2-1″ en pasos intermedios) como a una jornada final en Veszprém en la que se ascenderá en cuatro ocasiones el repecho de Gella.
Después de tres llegadas propicias para los hombres rápidos, sobre todo las dos primeras, gran parte de la clasificación debería resolverse el sábado en una cuarta etapa con llegada a Pécs y cuatro subidas al mismo repecho dentro de los últimos 70 kilómetros, la última, aunque abreviada, como final de etapa.
*Con Información Prensa Team Caja Rural-Seguros RGA
Ruta
“Esta victoria nos alegra el ánimo”: Jhonatan Narváez tras conseguir su tercer triunfo en la historia de la ‘Corsa Rosa’
El campeón nacional de Ecuador, Jhonatan Narváez, se impuso al ‘sprint’ en la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada entre Catanzaro y Cosenza. El pedalista ecuatoriano logró su tercera victoria en la ronda italiana, después de sus triunfos en 2020 y 2024.
“Muy contento, he estado entrenando muy duro en Ecuador los últimos tres meses. La definición estuvo muy dura, a 700 metros de la llegada, estaba bien colocado y al final era una cuestión de piernas”, dijo Narváez al finalizar la etapa.
Asimismo, el suramericano aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus compañeros el gran trabajo realizado que lo ayudó para entrar muy bien posicionado en la definición.
“Esta victoria nos alegra el ánimo, así que quiero dedicársela a todos los compañeros que nos han tenido que dejar en lo que va de Giro”, agregó en referencia a Marc Soler, Jay Vine y Adam Yates, todos ellos fuera de carrera tras el accidentado arranque en Bulgaria.