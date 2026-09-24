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Noticias

Colombia participó activamente en el Congreso de la Unión Ciclista Internacional que se celebró en Montreal

Publicado

Hace 6 horas

el

El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, estuvo presente en el Congreso de la UCI. (Foto © FCC)
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Ruta

Mundial de Ruta 2026: Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en las pruebas al cronómetro

Publicado

Hace 1 día

el

23 septiembre, 2026

Por

La joven bogotana Zara Sofía Lamprea terminó 14° en la crono de las junior del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026. (Foto © RMC)
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Resultados

Karlijn Swinkels recupera el trono del Grand Prix de Valonia; Paula Patiño la suramericana más destacada

Publicado

Hace 1 semana

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16 septiembre, 2026

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La neerlandesa Karlijn Swinkels ganó el Grand Prix de Valonia femenino 2026. (Foto UAE Team L’imad © Getty Sport)
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Noticias

Medallistas olímpicos y campeones mundiales lideran a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Publicado

Hace 2 semanas

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13 septiembre, 2026

Por

Mariana Pajón, Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y Stefany Cuadrado, representarán a Colombia en ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © FCC)
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