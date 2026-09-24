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Colombia participó activamente en el Congreso de la Unión Ciclista Internacional que se celebró en Montreal
Con la presencia del presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se celebró en Montreal el Congreso de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en el marco del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. Los delegados de las 206 Federaciones Nacionales miembros de la UCI se reunieron para revisar los principales avances en el ciclismo y votar sobre temas importantes que definirán el futuro de este deporte.
Entre las principales novedades destaca la aprobación de nuevas normas para las barreras situadas en los últimos 200 metros de las carreras. A partir de 2027, las pruebas del UCI WorldTour deberán utilizar estructuras que cumplan los estándares establecidos tras un estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de la Suiza Occidental Valais-Wallis. La UCI también quiere acelerar la implantación de sistemas GPS capaces de localizar en tiempo real a corredores y vehículos durante las carreras profesionales.
La organización también aprobó el calendario de la primera edición de la nueva Copa de Naciones UCI de ruta júnior. La competición contará inicialmente con once pruebas entre febrero y julio, repartidas por Europa, América, Oceanía y África, y tendrá su gran final en la Piccola Tre Valli Varesine, en Italia, del 29 de julio al 1 de agosto.
Más controles y nuevas reglas de seguridad
La seguridad ocupó buena parte de la reunión celebrada en Montreal. Además de las nuevas exigencias para las barreras, la UCI considera prioritaria la implantación generalizada de sistemas GPS de seguimiento para conocer en tiempo real la posición de los corredores y los vehículos durante las carreras. El sistema ya fue utilizado en los Mundiales de Kigali 2025 y vuelve a emplearse en Montreal.
El Comité también recibió los primeros resultados del estudio sobre accidentes en carretera iniciado en marzo de 2026 en pruebas del WorldTour y Women’s WorldTour. Después de cinco meses de seguimiento, los datos iniciales apuntan a una mayor frecuencia y gravedad de las lesiones entre las corredoras, con un periodo medio de regreso a la competición aproximadamente dos veces superior al de los hombres.
En materia de regulación, la UCI creará un nuevo marco de consulta con fabricantes y expertos independientes para analizar las normas relacionadas con el equipamiento. Se establecerán diferentes comités técnicos dedicados a familias de productos como ropa, protecciones, ruedas, neumáticos, cuadros y sistemas de datos, con una representación equilibrada entre la industria y la propia UCI.
También se iniciará la revisión de la Carta de Lugano, documento adoptado en 1996 que establece principios fundamentales para el ciclismo internacional. Treinta años después de su aprobación, la UCI considera necesario actualizar su contenido para adaptarlo a la evolución tecnológica, social y deportiva.
En cuanto al calendario, se aprobaron los programas internacionales de 2027 de ciclismo de ruta, mountain bike, BMX racing, BMX freestyle, trial, pista, paraciclismo, ciclismo indoor, gravel y Gran Fondo. La UCI anunció que los calendarios completos estarán disponibles el 29 de septiembre.
También se modificaron las fechas de algunos Campeonatos del Mundo ya adjudicados. Los Mundiales Máster de Mountain Bike de 2027 en Nevados de Chillán se disputarán del 24 al 28 de marzo, mientras que los Mundiales de Mountain Bike de 2030 en Durango pasarán a celebrarse del 28 de agosto al 1 de septiembre.
El Comité aprobó además un nuevo nivel de certificación para directores deportivos. A partir de 2027, quienes trabajen con las selecciones nacionales deberán completar un curso online antes de los Mundiales de Haute-Savoie Mont-Blanc. El requisito se ampliará posteriormente a los directores de los equipos continentales masculinos y femeninos.
La UCI también validó el marco regulatorio para la aplicación de pruebas genéticas en la categoría femenina de determinadas competiciones reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, de cara a Los Ángeles 2028. La normativa definitiva será presentada para su aprobación antes de que termine el año y los resultados de las pruebas tendrán carácter confidencial.
El presidente de la UCI, David Lappartient, destacó tras la reunión que las tres jornadas de trabajo habían permitido avanzar en cuestiones relacionadas principalmente con la seguridad, la regulación y el futuro de las diferentes disciplinas. “En materia de seguridad, adoptamos nuevos estándares para las barreras y reafirmamos nuestro compromiso de garantizar el despliegue, lo antes posible, de sistemas GPS de seguimiento de los corredores”, señaló.
La próxima reunión del Comité de Dirección de la UCI tendrá lugar los días 28 y 29 de enero de 2027 en Ostende, Bélgica, en el marco de los Campeonatos del Mundo de ciclocross.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Mundial de Ruta 2026: Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en las pruebas al cronómetro
En una demostración absoluta de potencia, Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 hasta ahora. La nacida en Bogotá hace 17 años detuvo el cronómetro con un tiempo excepcional para consolidarse dentro del top 15 en la exigente prueba de la Contrarreloj Individual (CRI) de la categoría junior femenina.
El circuito urbano trazado por las calles de Montreal, que inició en la avenida du Parc y concluyó en las inmediaciones del icónico parque Jeanne-Mance, planteó un recorrido técnico de 10,7 kilómetros con 91 metros de desnivel acumulado. En este escenario, la vigente campeona de la Vuelta del Futuro estuvo a la altura de las mejores especialistas del planeta, manteniendo un ritmo constante y una aerodinámica impecable en cada curva del trazado canadiense.
El podio de la crono de las juveniles lo adornaron la polaca María Okrucińska, quien ocupó la primera posición acompañada de la belga Yana Decruyenaere 2° y de la británica Aalia Clay 3°. La otra colombiana en competencia, Estefanía Castillo terminó en el puesto 46°.
Con este resultado, Zara Sofía Lamprea revalida su condición como la principal carta de renovación del ciclismo femenino en Colombia. Su presencia en el top 15 mundial ratifica que el proceso deportivo liderado por la Federación Colombiana de Ciclismo marcha por el camino correcto de cara al recambio generacional en la rama femenina.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Junior Femenina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (10,7 km)
|1
|María Okrucińska
|Polonia
|15:17
|2
|Yana Decruyenaere
|Bélgica
|0:12
|3
|Aalia Clay
|Gran Bretaña
|0:24
|4
|Anja Grossmann
|Suiza
|0:24
|5
|Laura Fivé
|Bélgica
|0:35
|6
|Klara Dworatzek
|Alemania
|0:39
|7
|Liliana Edwards
|Estados Unidos
|0:41
|8
|Alejandra Neira
|Italia
|0:41
|9
|Matilde Rossignoli
|España
|0:45
|10
|Gabby McHugh
|Gran Bretaña
|0:48
|11
|Augustė Mikutytė
|Lituania
|0:50
|12
|Edda Bieberle
|Alemania
|1:00
|13
|Valentina García
|México
|1:00
|14
|Zara Sofía Lamprea
|Colombia
|1:00
|46
|Estefanía Castillo
|Colombia
|2:21
Resultados
Karlijn Swinkels recupera el trono del Grand Prix de Valonia; Paula Patiño la suramericana más destacada
En un final a pura velocidad, Karlijn Swinkels (UAE Team L’imad) fue la más rápida en el desenlace y se quedó con la victoria en la quinta edición del Grand Prix de Valonia femenino, que se disputó entre las ciudades de Seraing y Namur, con un recorrido de 127,4 kilómetros.
Los puestos de honor de la clásica belga para mujeres lo completaron la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y la francesa Célia Gery (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
La prueba del calendario europeo femenino tuvo en competencia a dos suramericanas: la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), quien se clasificó el puesto 36° a 53 segundos de la ganadora y la brasilera Ana Vitoria Magalhães (Movistar Team), que finalizó la casilla 45°.
Swinkels, la pedalista neerlandesa de 27 años, que sucedió en el palmarés de la novel carrera europea a la belga Shari Bossuyt, recuperó la corona de esta clásica que ya había conquistado en 2024.
Resultados Lotto Grand Prix de Wallonie Dames (1.1)
Seraing – Namur (127,4 km)
|1
|Karlijn Swinkels
|UAE Team L’imad
|3:26:51
|2
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|Célia Gery
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|4
|Liane Lippert
|Movistar Team
|m.t.
|5
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|m.t.
|6
|Victoire Berteau
|Cofidis Women Team
|m.t.
|7
|Millie Couzens
|Fenix-Premier Tech
|0:05
|8
|Letizia Borghesi
|AG Insurance Soudal Devo Team
|0:05
|9
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team L’IMAD
|0:05
|10
|Lauren Dickson
|FDJ United – SUEZ
|0:05
|36
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:53
Noticias
Medallistas olímpicos y campeones mundiales lideran a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La delegación colombiana que participará en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúne algunos de los nombres más importantes del deporte nacional. La medallista olímpica Mariana Pajón encabeza un equipo que también cuenta con campeones mundiales como Kevin Quintero, Sara López, María José Rodríguez, Francisco Mosquera y Brayan Carreño.
Los 415 deportistas que representarán a Colombia del 12 al 26 de septiembre en este importante certamen no solamente conforman una de las delegaciones más numerosas del país en este tipo de competencias. Entre los nombres inscritos aparecen campeones del mundo, medallistas olímpicos, récords continentales y deportistas que han sido protagonistas de algunos de los principales resultados internacionales de Colombia durante los últimos años.
Mariana Pajón es el nombre con mayor palmarés olímpico de toda la delegación. La antioqueña conquistó los oros del BMX Racing en Londres 2012 y Río 2016 y posteriormente obtuvo la plata en Tokio 2020, convirtiéndose en la única deportista colombiana con dos títulos olímpicos individuales.
Santa Fe 2026 tendrá, además, un ingrediente especial: Mariana no competirá en su tradicional BMX Racing, sino en ciclismo de pista. Será un regreso a la competencia internacional en el velódromo y no un debut absoluto en la modalidad, pues ya había participado en pista y conquistó el oro de velocidad por equipos junto a Martha Bayona en los Juegos Bolivarianos de 2017. Tras convertirse en madre, volvió a competir en pista durante los Campeonatos Nacionales de 2026 y ganó la velocidad por equipos junto a Stefany Cuadrado, Manuela Loaiza y Juliana Gaviria, varias de las pisteras que también estarán en Argentina.
Los campeones mundiales
El ciclismo de pista también tendrá a Kevin Quintero, campeón mundial del keirin en Glasgow 2023 y nuevamente medallista mundial, con bronce, en 2024. El velocista vallecaucano sigue siendo una de las principales cartas colombianas del ciclismo internacional y este año también ganó la velocidad individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Junto a él aparece una de las mayores promesas del ciclismo nacional: Stefany Cuadrado. La joven antioqueña suma cuatro títulos mundiales juveniles: uno en keirin en 2023 y tres coronas conseguidas en 2024, cuando ganó keirin, velocidad y los 500 metros contrarreloj. Durante París 2024 compitió siendo todavía juvenil y posteriormente consiguió su primera medalla en un Campeonato Mundial de categoría élite.
Otras figuras
La profundidad de la delegación se extiende todavía más. Walter Vargas, especialista de la contrarreloj individual, alcanzó en 2026 su séptimo título panamericano de la modalidad; Mateo Carmona fue sexto (diploma olímpico) en la final olímpica del BMX Racing de París 2024; y Cristian Ortega consiguió diploma olímpico en el ciclismo de pista de esos mismos Juegos.
Santa Fe 2026 reunirá a diferentes generaciones del deporte colombiano: desde referentes que han subido varias veces al podio olímpico hasta jóvenes que ya poseen títulos del mundo antes de consolidar sus carreras en la categoría mayores. Ahora tendrán un nuevo reto: trasladar ese palmarés y experiencia a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano