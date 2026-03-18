Connect with us

Ruta

“Colombia, país de ciclismo y de campeones”: David Lappartient, presidente de la UCI

Publicado

Hace 12 mins

el

El presidente de la UCI, David Lappartient y nuestro director Héctor Urrego en Montería, Córdoba. (Foto © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

En marcha inscripciones de la Vuelta al Valle 2026 que tendrá participación extranjera

Publicado

Hace 4 horas

el

18 marzo, 2026

Por

Así fue la presentación de equipos para la Vualta al Valle 2025. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de Taiwán: Dusan Rajović consigue su segunda victoria al sprint y Matys Grisel sigue líder

Publicado

Hace 5 horas

el

18 marzo, 2026

Por

El serbio Dusan Rajović ganó la cuarta etapa del Tour de Taiwán 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)
Seguir leyendo

Ruta

El Ineos de Egan Bernal estrenaría nuevo patrocinador ¿Vingegaard sería parte del acuerdo con Netcompany?

Publicado

Hace 6 horas

el

18 marzo, 2026

Por

El zipaquireño Egan Bernal se destacó en los campeonatos nacionales de ruta 2026. (Foto Carlos Cruz © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.