Colombia, lista para el Campeonato Mundial Junior de Pista en Heusden-Zolder

La Selección Colombia iniciará este miércoles 19 de agosto su participación en la 51.ª edición del Campeonato Mundial Junior de Pista de la UCI, que se celebrará en el velódromo Sport Vlaanderen Heusden-Zolder, en Limburgo, Bélgica. El certamen reunirá hasta el próximo 23 de agosto a los mejores talentos juveniles del ciclismo en pista, en una cita reservada para corredores de 17 y 18 años que buscarán el prestigioso maillot arcoíris de campeón mundial junior.

El equipo nacional estará dirigido por John Jaime González y contará con ocho corredores: Juan Esteban Sánchez Sánchez, José Luis García Parra, Juan José Calderón Palacio y Thomas Mejía González, en la rama masculina; y Sheylin Gómez Chalar, Manuela Loaiza Zabala, Danna Valentina Martínez Mahecha y Salomé Vargas Alzate, en la rama femenina. Será una nueva oportunidad para que la pista colombiana mida su proceso formativo frente a las principales potencias del mundo.

El Campeonato Mundial Junior de Pista tiene un valor especial dentro del calendario internacional, pues el ciclismo en pista es la única disciplina ciclista que cuenta con un Mundial UCI exclusivo para la categoría junior. Durante cinco días de competencia, la futura generación de ciclistas de élite tendrá protagonismo en un escenario que históricamente ha servido como punto de partida para grandes nombres del ciclismo mundial.

En total, estarán en disputa 22 títulos mundiales UCI, repartidos en 11 pruebas masculinas y 11 femeninas. El programa incluye las seis especialidades que hacen parte de los Juegos Olímpicos: keirin, madison, omnium, velocidad, persecución por equipos y velocidad por equipos, además de las pruebas de eliminación, persecución individual, prueba por puntos, kilómetro contrarreloj y scratch.

La competencia se realizará en el moderno velódromo Vlaanderen Heusden-Zolder, inaugurado en 2023 y equipado con una pista de madera de 250 metros. Este escenario ya recibió una cita internacional de alto nivel con el Campeonato de Europa de Ciclismo en Pista Élite de la UEC de 2025, lo que lo convierte en un marco ideal para el desarrollo de una nueva edición mundialista junior.

Para Colombia, el Mundial Junior de Pista representa una vitrina clave en el proceso de renovación y consolidación de talentos. Con una nómina joven, equilibrada y bajo la orientación de John Jaime González, la delegación nacional buscará protagonismo en Bélgica y sumar experiencia internacional en un evento que reúne a los corredores llamados a marcar el futuro de la pista mundial.