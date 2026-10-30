Ruta
Colombia domina la Vuelta a Guatemala: Yesid Pira gana la octava etapa y Jhonatan Chaves es el nuevo líder
El ciclista colombiano Yesid Pira se adjudicó la victoria en la octava etapa de la Vuelta a Guatemala, tras imponerse con autoridad en una exigente contrarreloj individual. La jornada cronometrada tuvo un recorrido de 22,6 kilómetros entre las localidades de San Juan la Laguna y Pamezabal, un trazado sumamente técnico que puso a prueba la resistencia de los corredores al incluir dos exigentes subidas categorizadas.
Detrás del escarabajo, el podio de la jornada contra el reloj lo completaron su compatriota Jhonatan Chaves, quien se quedó con la segunda posición, y por el destacado corredor local Mardoqueo Vásquez, quien sacó la cara por el ciclismo guatemalteco al cruzar la meta en el tercer lugar.
Con los resultados de hoy, la clasificación general individual sufrió un revolcón absoluto tras el esfuerzo al cronómetro. El hasta entonces líder de la competencia, Cristian Rico, tuvo una jornada difícil y perdió la camiseta amarilla ante su propio compatriota, Jhonatan Chaves, quien ahora comanda la carrera y se perfila como el rival a batir.
La emocionante ronda chapina reanudará sus acciones este sábado con la disputa de la novena etapa. Se prevé una jornada rompe-piernas de 139,1 kilómetros entre Sololá y Ciudad Vieja, un recorrido que incluye cuatro puertos categorizados y múltiples repechos que prometen seguir agitando las primeras posiciones.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 8 | CRI* San Juan la Laguna › Pamezabal (22,6 km)
|1
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red Suzuki
|58:30
|2
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:44
|3
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La Red Suzuki
|1:33
|4
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|1:46
|5
|Fredy Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|1:53
|6
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|1:56
|7
|Johan Rubio
|Nu Colombia
|2:27
|8
|Wilson Chonay
|Hino-One-La Red Suzuki
|2:53
|9
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|3:35
|10
|Joseph Ramírez
|Hino-One-La Red Suzuki
|3:37
Clasificación General Individual
|1
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|29:39:19
|2
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:57
|3
|Wilson Chonay
|Hino-One-La Red Suzuki
|1:40
|4
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red Suzuki
|2:25
|5
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|3:01
|6
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|3:02
|7
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|4:27
|8
|Miguel Ángel Díaz
|Canel’s – Java
|10:03
|9
|Nelson Panjoj
|ECA Electricidad Ciclismo
|12:49
|10
|Fredy Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|13:45
Ruta
Argentina estira su dominio en la Vuelta del Uruguay Femenina de la mano de Maribel Aguirre
Argentina continúa con su paso firme y arrollador en la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026. Las ciclistas gauchas han tomado el control absoluto de las acciones en las rutas charrúas, consolidando un inicio de competencia perfecto que las posiciona como las rivales a vencer en esta cita internacional de categoría UCI 2.2.
Tras el gran debut de Cala Bocchino en el prólogo inaugural, hoy fue el turno de brillar para su compatriota Maribel Aguirre. La representante del Team Raleigh impuso su jerarquía en un reñido embalaje final, cruzando la línea de meta en primer lugar y adueñándose provisionalmente de la codiciada camiseta que la acredita como la nueva líder de la clasificación general.
El ciclismo local dio pelea hasta el último metro gracias a la destacada actuación del equipo Armonía Cycles. Las uruguayas Federica Florencia Revetria y Luciana Wynants completaron el podio de la jornada en el segundo y tercer puesto, respectivamente, demostrando un alto nivel competitivo y encendiendo la ilusión de la afición uruguaya que se volcó a las carreteras para apoyarlas.
La emocionante competencia internacional reanudará su marcha este sábado con la disputa de la segunda etapa. Las corredoras deberán enfrentarse a una exigente contrarreloj individual de 11 kilómetros en el Salto del Penitente, ubicado en el departamento de Lavalleja, una prueba técnica y cronometrada que promete empezar a definir las diferencias reales entre las candidatas al título de esta Vuelta histórica.
Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina (2.2)
Resultados Etapa 1 | Maldonado – Minas (81 km)
|1
|Maribel Aguirre
|Team Raleigh
|2:44:43
|2
|Florencia Revetria
|Armonía Cycles Club
|m.t.
|3
|Luciana Wynants
|Armonía Cycles Club
|m.t.
|4
|Agua Marina Espínola
|Selección de Paraguay
|m.t.
|5
|Fanny Radatz
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|m.t.
|6
|Sofía Mertelli
|Team Raleigh
|m.t.
|7
|Agostina Fagnani
|Unión Ciclista Maragata
|0:08
|8
|Cala Bocchino
|Trans Don Anibal – Damico
|1:18
|9
|Paola Silva
|Armonía Cycles Club
|1:23
|10
|Araceli Bureaux
|Team Raleigh
|1:23
Ruta
Tom Wijfje le gana el duelo a los africanos en la jornada inaugural del Tour de Burkina Faso
El ciclista neerlandés Tom Wijfje, integrante del Universe Cycling Team, se impuso este viernes en la primera etapa de la trigésima quinta edición del Tour de Burkina Faso. La jornada inaugural de la tradicional carrera africana se disputó sobre un exigente trazado de 152,2 kilómetros, el cual conectó a la capital del país, Uagadugú, con la localidad de Kaya.
El corredor europeo sacó arelucir toda su fortaleza y velocidad en el remate de la fracción para adjudicarse el primer triunfo de la competencia. El podio del día lo completaron el pedalista local Souleymane Kone, quien firmó una destacada actuación ante su público, y el sudafricano Gustav Basson, representante del equipo Tshenolo Pro Cycling Team.
La tradicional carrera del calendario UCI, que no cuenta con la participación de colombianos, arrancó con un pelotón de 88 pedalistas de 15 equipos, la mayoría selecciones nacionales del continente africano, donde sobresalen Marruecos, Camerún, Malí, Ghana, Costa de Marfil y Argelia, entre otras.
El Tour de Burkina Faso continuará su marcha este sábado con la disputa de la segunda etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá nuevamente desde Uagadugú y pondrá rumbo hacia Koudougou, reconocida como la tercera ciudad más poblada del territorio burkinés, donde se espera un nuevo duelo entre los velocistas.
Tour de Burkina Faso (2.2)
Resultados Etapa 1 | Ouagadougou – Kaya (152,2 km)
|1
|Tom Wijfje
|Universe Cycling Team
|3:29:10
|2
|Souleymane Koné
|Selección de Burkina Faso
|m.t.
|3
|Gustav Basson
|Tshenolo Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|0:10
|5
|Paul Daumont
|Selección Burkina Faso
|0:10
Ruta
Isaac del Toro, entre los nominados al Velo d’Or, el premio más prestigioso del mundo del ciclismo
La prestigiosa revista francesa Vélo Magazine anunció oficialmente la lista de los 10 ciclistas nominados al Vélo d’Or 2026 (Bicicleta de Oro), galardón que premia a los corredores más destacados de la temporada a nivel mundial. La gran ceremonia de entrega de este reconocido reconocimiento tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Principado de Mónaco, una cita que reunirá a la élite del ciclismo internacional para celebrar los máximos logros del año en el ciclismo de ruta.
Entre los seleccionados masculinos destaca la presencia del joven mexicano Isaac Del Toro, integrante del UAE Team Emirates, quien se consolidó como una de las figuras de Latinoamérica. No obstante, la batalla por el galardón no será sencilla, ya que comparte nominación con figuras de la talla de Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y Mathieu van der Poel, además de su compañero de equipo y actual campeón del premio, el esloveno Tadej Pogacar, quien vuelve a perfilarse como el gran favorito tras una temporada histórica.
Por su parte, el ciclismo femenino también lucirá sus mejores galas con una lista de 10 nominadas encabezada por la neerlandesa Demi Vollering y la experimentada italiana Elisa Longo Borghini. La representación hispanohablante en esta categoría correrá a cargo de la española Paula Blasi, quien junto a un selecto grupo de estrellas internacionales buscará adjudicarse el galardón en una gala que promete ser inolvidable para el deporte de las bielas.
Los nominados al Vélo d’Or masculino
El mexicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG)
El belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
El austriaco Felix Gall (Decathlon-CMA CGM)
El español Enric Mas (Movistar)
El estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG)
El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)
El francés Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM)
El belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike)
El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech)
El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
Las nominadas al Vélo d’Or femenino
La neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-Suez)
La española Paula Blasi (UAE Team L’IMAD)
La africana Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal)
La neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime)
La italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD)
La alemana Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM)
La polaca Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM)
La suiza Marlen Reusser (Movistar Team)
La neerlandesa Anna Van Der Breggen (SD Worx-Protime)
La francesa Juliette Berthet (FDJ United-Suez)