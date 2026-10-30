Colombia domina la Vuelta a Guatemala: Yesid Pira gana la octava etapa y Jhonatan Chaves es el nuevo líder

El ciclista colombiano Yesid Pira se adjudicó la victoria en la octava etapa de la Vuelta a Guatemala, tras imponerse con autoridad en una exigente contrarreloj individual. La jornada cronometrada tuvo un recorrido de 22,6 kilómetros entre las localidades de San Juan la Laguna y Pamezabal, un trazado sumamente técnico que puso a prueba la resistencia de los corredores al incluir dos exigentes subidas categorizadas.

Detrás del escarabajo, el podio de la jornada contra el reloj lo completaron su compatriota Jhonatan Chaves, quien se quedó con la segunda posición, y por el destacado corredor local Mardoqueo Vásquez, quien sacó la cara por el ciclismo guatemalteco al cruzar la meta en el tercer lugar.



Jhonatan Chaves terminó segundo en la contrarreloj individual de la Vuelta a Guatemala 2026. (Foto © FGC)

Con los resultados de hoy, la clasificación general individual sufrió un revolcón absoluto tras el esfuerzo al cronómetro. El hasta entonces líder de la competencia, Cristian Rico, tuvo una jornada difícil y perdió la camiseta amarilla ante su propio compatriota, Jhonatan Chaves, quien ahora comanda la carrera y se perfila como el rival a batir.

La emocionante ronda chapina reanudará sus acciones este sábado con la disputa de la novena etapa. Se prevé una jornada rompe-piernas de 139,1 kilómetros entre Sololá y Ciudad Vieja, un recorrido que incluye cuatro puertos categorizados y múltiples repechos que prometen seguir agitando las primeras posiciones.

Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 8 | CRI* San Juan la Laguna › Pamezabal (22,6 km)

1 Yesid Pira Hino-One-La Red Suzuki 58:30 2 Jhonatan Chaves Nu Colombia 0:44 3 Mardoqueo Vásquez Hino-One-La Red Suzuki 1:33 4 Luis Daniel Oses Team Colono Bikestation Kölbi 1:46 5 Fredy Toc ECA Electricidad Ciclismo 1:53 6 Óscar Fernández Nu Colombia 1:56 7 Johan Rubio Nu Colombia 2:27 8 Wilson Chonay Hino-One-La Red Suzuki 2:53 9 Cristian Rico Nu Colombia 3:35 10 Joseph Ramírez Hino-One-La Red Suzuki 3:37

Clasificación General Individual