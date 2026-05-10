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Pista

Colombia consiguió su cuarto título consecutivo en el Campeonato Panamericano Junior de Pista

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Hace 15 mins

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La Selección Colombia se coronó como campeona de la general en el Campeonato Panamericano Junior de Pista en México. (Foto © FCC)
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