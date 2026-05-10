Pista
Colombia consiguió su cuarto título consecutivo en el Campeonato Panamericano Junior de Pista
La Selección Colombia se coronó campeona general del Campeonato Panamericano Junior de Pista en territorio mexicano, tras conseguir 26 medallas en total: 10 oros, 8 platas y 8 bronces.
La delegación tricolor alcanzó su cuarto título consecutivo en Xalapa, sumados a los conseguidos en Lima 2025, Lima 2024 y Asunción 2023.
La casanareña Danna Martínez le entregó a Colombia el último título panamericano, tras coronarse campeona del keirin, y luego llegaron tres medallas de plata con Martín Mesa en el keirin; Santiago Ruiz y Juan Esteban Sánchez en la madison masculina y Sheylin Gómez y Ana Sofía Suárez en la madison femenina.
Resumen de la última jornada para la Selección Colombia en el Panamericano Junior de Pista 2026
🏆 Danna Martínez – Keirin
🥈 Martín Mesa – Keirin
🥈 Sheylin Gómez y Ana Sofía Suárez – Madison
🥈 Santiago Ruiz y Juan Esteban Sánchez – Madison
MEDALLERO FINAL
Pista
Jornada de récords para los jóvenes pisteros colombianos en el Panamericano Junior Xalapa 2026
Una jornada inolvidable para el ciclismo colombiano y para el futuro de nuestra pista se vivió en la penúltima jornada del Campeonato Panamericano Junior Xalapa 2026, que se desarrolla en México.
La velocista antioqueña Manuela Loaiza se coronó campeona panamericana del kilómetro e impuso un nuevo récord mundial junior en el kilómetro contrarreloj tras detener el cronómetro en 1:07.659, durante las clasificaciones.
Con una velocidad promedio de 53.207 km/h, Loaiza superó la anterior marca mundial de 1:08.092, establecida en 2025, y dominó cada referencia intermedia de la prueba (250 m, 500 m y 750 m), confirmando una actuación histórica de principio a fin.
Luego, el velocista colombiano Thomás Mejía escribió una nueva página en la historia del ciclismo de pista nacional al imponer récord panamericano junior en el kilómetro contrarreloj con un impresionante registro de 1:01.610.
Con esta marca, Mejía superó el histórico 1:02.074 establecido por Cristian Ortega en 2018 durante el Panamericano de Cochabamba, consolidando una actuación de alto nivel internacional y reafirmando el crecimiento de la velocidad colombiana.
La actuación nacional en la cuarta jornada de competencias se cerró con el bronce de Juan Esteban Sánchez, en el ómnium.
Con los resultados del día Colombia se mantuvo al frente del medallero general tras el cuarto día de competencias, con 22 medallas en total: 9 de oro, 5 de plata y 8 de bronce.
Esta sábado finalizará el Campeonato Panamericano Junior de Pista en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz, México. En la última jornada 8 corredores de la Selección Colombia estarán en competencia
Keirin: Martín Mesa, Juan José Calderón / Manuela Loaiza y Danna Martínez
Madison: Juan Esteban Sánchez y Santiago Ruiz / Ana Sofía Suárez y Sheylin Gómez
Resumen de la cuarta jornada para la Selección Colombia en el Panamericano Junior de Pista 2026
🏆 Manuela Loaiza – Kilómetro (Récord Mundial)
🏆 Thomas Mejía – Kilómetro (Récord Panamericano)
🏆 Daniela Quintero Osorio – Prueba por Puntos
🥈 Ana Sofía Suárez – Prueba por Puntos
🥈 Juan José Calderón – Kilómetro
🥉 Sheylin Gómez – Eliminación
🥉 Juan Esteban Sánchez – Ómnium
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
El maderamen del nuevo Velódromo de Mosquera, prácticamente listo
Haciéndole seguimiento al nuevo Velódromo de Mosquera, la Revista Mundo Ciclístico realizó una nueva inspección con el fin de constatar el avance de las obras, que marchan como se tiene previsto en el cronograma.
Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, que quedó prácticamente terminado en su totalidad, a falta del proceso de pulimento y demarcación de la pista.
“Nos sentimos muy orgullosos de haber podido realizar todo esto. Fue un reto tanto en su estructura como el tema de la pista y estamos muy contentos por los resultados”, empezó diciendo la arquitecta Sandra Rivera.
A renglón seguido continuó: “Nosotros pulimos y empezamos a poner todas las delimitaciones y marcaciones que manda la Unión Ciclista Internacional (UCI), y después colocaremos la membrana protectora que es la que le da el brillo a la pista y es por donde realmente pasan los ciclistas”.
En el tema de los exteriores del velódromo (plazoletas, accesos peatonales, parqueaderos y demás), las obras van en un 30%, pero al concepto pista que es el corazón de esta gran obra, solo le estaría restando un 5%.
“Es una satisfacción muy grande hacer parte de un proyecto tan importante del país, a nivel del deporte, sabemos el impacto que tiene a nivel nacional una estructura tan grande, el ciclismo es uno de los deportes insignias de Colombia, el más ganador, y le cumpliremos haciendo algo mucho más qué representativo con este velódromo”, finalizó contánonos Alán Iguarán, ingeniero residente del proyecto.
Pista
Actuación dorada para el ciclismo de pista colombiano en el Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026
La delegación colombiana de ciclismo de pista sumó tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, durante la tercera jornada del Campeonato Panamericano Junior de Ciclismo de Pista, que tiene lugar en el Velódromo Internacional de Xalapa, México.
El primer oro de la jornada llegó en la competencia de eliminación masculina. Juan Esteban Sánchez fue el protagonista en la gran final, donde su estrategia y habilidad le permitieron triunfar ante el chileno Claudio Gutiérrez (plata) y el mexicano Brandon Abundez (bronce).
“Quiero darle un saludo muy especial al Comité Olímpico Colombiano y a la Federación Colombiana de Ciclismo. Agradecerle al profe Jhon Jaime González, a todo el staff presente en el Campeonato Panamericano y a mi equipo Orgullo Paisa. Muchas gracias a todos ellos y les dedico esta victoria”, expresó Juan Esteban Sánchez tras su victoria.
La jornada continuó con una final enteramente colombiana en la prueba de velocidad femenina. Manuela Loaiza superó a Danna Martínez en los dos heats de la instancia definitiva, adjudicándose el primer y segundo lugar, respectivamente. El tercer lugar de esta competencia fue para la mexicana Nicole Jiménez.
Posterior a su triunfo, Manuela resaltó su felicidad por ratificar a nivel internacional lo demostrado en el Campeonato Nacional: “Me alegra mucho ratificar lo que hice en el nacional aquí en el panamericano. La verdad, me siento muy orgullosa de mí misma y tenemos que seguir demostrando de lo que estamos hechos”.
Continuando con la prueba de velocidad, pero en la rama masculina, Juan José Calderón también se adjudicó el título de la competencia al superar en la final al mexicano Máximo Estrada. Eso sí, el también colombiano Martín Mesa cerró el podio de la modalidad al superar en los dos heats por el bronce al chileno Carlos Miranda.
“Fueron heats bastante igualados, pero alcanzamos la final con bastante velocidad y superioridad. Allá se logró porque conseguimos el oro”, mencionó el atleta nacional Juan José Calderón.
En la prueba por puntos, José Luis García se adjudicó el subcampeonato gracias a su puntaje de 70 que solo superó el mexicano Cristian Garfias con 78. Cabe resaltar que esta es la segunda presea de José Luis tras el bronce en la persecución individual en la jornada del miércoles.
Tras su medalla de plata en la prueba por puntos, José Luis destacó: “Estoy muy feliz por este resultado, la verdad fue una prueba muy complicada. Es una prueba muy exigente, que disfruto mucho y donde lo di todo. Quedé con un sin sabor, pero seguiré trabajando junto a mis entrenadores y todos aquellos que me apoyan”.
Pasando al ómnium femenino, Emelith Rodríguez subió a la tercera casilla de la competencia gracias a un total de 121 puntos, siendo el oro para la chilena Alexandra Osorio (152) y la plata para la peruana Valeria Sandiga (134).
“Para mí obtener una medalla de bronce a nivel de América es muy importante y gratificante. Esta medalla me permite ver que los esfuerzos y sacrificios están dando frutos, por lo que estoy muy motivada para seguir dándolo todo en este campeonato”, explicó Emelith luego alcanzar el tercer lugar del ómnium.
Teniendo en cuenta los resultados de las tres primeras jornadas, Colombia es líder del certamen internacional con seis oros, tres platas y seis bronces (total de 15). El segundo lugar lo ocupa Chile (cuatro oros, una plata y dos bronces) y el tercero es para México (tres oros, seis platas y tres bronces).
En la cuarta jornada, nueve pisteros nacionales estarán en competencia. Thomas Mejía, Juan José Calderón, Salomé Vargas y Manuela Loaiza disputarán la prueba de kilómetro, mientras que Sheylin Gómez y Emilith Rodríguez estarán en la eliminación. Juan Esteban Sánchez será la representación nacional en el ómnium masculino y Ana Sofía Suárez junto a Daniela Quintero competirán en la prueba por puntos.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano