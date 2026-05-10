Colombia consiguió su cuarto título consecutivo en el Campeonato Panamericano Junior de Pista

La delegación colombiana de ciclismo de pista sumó tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, durante la tercera jornada del Campeonato Panamericano Junior de Ciclismo de Pista, que tiene lugar en el Velódromo Internacional de Xalapa, México.

El primer oro de la jornada llegó en la competencia de eliminación masculina. Juan Esteban Sánchez fue el protagonista en la gran final, donde su estrategia y habilidad le permitieron triunfar ante el chileno Claudio Gutiérrez (plata) y el mexicano Brandon Abundez (bronce).

“Quiero darle un saludo muy especial al Comité Olímpico Colombiano y a la Federación Colombiana de Ciclismo. Agradecerle al profe Jhon Jaime González, a todo el staff presente en el Campeonato Panamericano y a mi equipo Orgullo Paisa. Muchas gracias a todos ellos y les dedico esta victoria”, expresó Juan Esteban Sánchez tras su victoria.

La jornada continuó con una final enteramente colombiana en la prueba de velocidad femenina. Manuela Loaiza superó a Danna Martínez en los dos heats de la instancia definitiva, adjudicándose el primer y segundo lugar, respectivamente. El tercer lugar de esta competencia fue para la mexicana Nicole Jiménez.

Posterior a su triunfo, Manuela resaltó su felicidad por ratificar a nivel internacional lo demostrado en el Campeonato Nacional: “Me alegra mucho ratificar lo que hice en el nacional aquí en el panamericano. La verdad, me siento muy orgullosa de mí misma y tenemos que seguir demostrando de lo que estamos hechos”.



En la velocidad masculina, Juan José Calderón se coronó como nuevo campeón panamericano. (Foto © FCC)

Continuando con la prueba de velocidad, pero en la rama masculina, Juan José Calderón también se adjudicó el título de la competencia al superar en la final al mexicano Máximo Estrada. Eso sí, el también colombiano Martín Mesa cerró el podio de la modalidad al superar en los dos heats por el bronce al chileno Carlos Miranda.

“Fueron heats bastante igualados, pero alcanzamos la final con bastante velocidad y superioridad. Allá se logró porque conseguimos el oro”, mencionó el atleta nacional Juan José Calderón.

En la prueba por puntos, José Luis García se adjudicó el subcampeonato gracias a su puntaje de 70 que solo superó el mexicano Cristian Garfias con 78. Cabe resaltar que esta es la segunda presea de José Luis tras el bronce en la persecución individual en la jornada del miércoles.



José Luis García finalizó segundo en la prueba por puntos. (Foto © FCC)

Tras su medalla de plata en la prueba por puntos, José Luis destacó: “Estoy muy feliz por este resultado, la verdad fue una prueba muy complicada. Es una prueba muy exigente, que disfruto mucho y donde lo di todo. Quedé con un sin sabor, pero seguiré trabajando junto a mis entrenadores y todos aquellos que me apoyan”.

Pasando al ómnium femenino, Emelith Rodríguez subió a la tercera casilla de la competencia gracias a un total de 121 puntos, siendo el oro para la chilena Alexandra Osorio (152) y la plata para la peruana Valeria Sandiga (134).

“Para mí obtener una medalla de bronce a nivel de América es muy importante y gratificante. Esta medalla me permite ver que los esfuerzos y sacrificios están dando frutos, por lo que estoy muy motivada para seguir dándolo todo en este campeonato”, explicó Emelith luego alcanzar el tercer lugar del ómnium.



Emelith Rodríguez se adjudicó la medalla de bronce en la prueba del ómnium. (Foto © FCC)

Teniendo en cuenta los resultados de las tres primeras jornadas, Colombia es líder del certamen internacional con seis oros, tres platas y seis bronces (total de 15). El segundo lugar lo ocupa Chile (cuatro oros, una plata y dos bronces) y el tercero es para México (tres oros, seis platas y tres bronces).

En la cuarta jornada, nueve pisteros nacionales estarán en competencia. Thomas Mejía, Juan José Calderón, Salomé Vargas y Manuela Loaiza disputarán la prueba de kilómetro, mientras que Sheylin Gómez y Emilith Rodríguez estarán en la eliminación. Juan Esteban Sánchez será la representación nacional en el ómnium masculino y Ana Sofía Suárez junto a Daniela Quintero competirán en la prueba por puntos.

*Con Información Comité Olímpico Colombiano