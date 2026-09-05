Cochise Rodríguez hospitalizado en Medellín

El formidable astro del ciclismo colombiano en los años 70, Martín “Cochise” Rodríguez, fue ingresado ayer en una clínica de la ciudad de Medellín afectado por algunos problemas de orden cardiológico y una vez sometido a los exámenes correspondientes se le ha declarado paciente estable y seguirá bajo monitoreo permanente en la clínica que lo atiende.

“Está en chequeos médicos por presentar mareos e insuficiencia cardíaca, según nos ha informado su esposa, María Cristina”, indicó Jesús Piedrahíta, directivo del equipo Orgullo Paisa.

Cochise, quien fuera declarado el deportista del siglo pasado ha sido un referente mundial del deporte de las bielas por los logros alcanzados nacional e internacionalmente en pistas y carreteras.

Convertido en un personaje nacional, ha desempeñado diversas funciones en el mundo del ciclismo y es un asiduo practicante de su deporte en la capital antioqueña.

El movimiento del deporte nacional en general y del ciclismo en particular espera la recuperación pronta y total del gran exponente del ciclismo de nuestro país.