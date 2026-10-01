Clásico RCN Sistecrédito 2026: reveladas las plantillas de las 17 escuadras participantes

Serán 17 equipos y 162 ciclistas los que afrontarán las nueve etapas del Clásico RCN Sistecrédito 2026, que se disputará entre el 17 y el 25 de octubre.

El actual campeón, Diego Camargo, encabezará al Team Medellín EPM en la defensa del título 2025. El corredor contará con el respaldo de una experimentada formación en la que aparecen figuras como Óscar Sevilla, Walter Vargas, Robigzon Oyola y Daniel Méndez, entre otros.



Diego Camargo, el último campeón del Clásico RCN Sistecrédito. (Foto © RMC)

Pero el campeón no estará solo en la disputa por el protagonismo. El Team Sistecrédito, subcampeón de la pasada edición, volverá a la carretera con Edgar Pinzón y Wilson Peña, como dos de sus principales referentes. El NU Colombia pondrá en carrera a corredores de la experiencia de Rodrigo Contreras y Javier Jamaica, mientras que el Orgullo Paisa tendrá entre sus cartas a Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN en una edición anterior, y Yeison Reyes.



El equipo Orgullo Paisa será otro de los grandes animadores del Clásico RCN 2026. (Foto © RMC)

A este grupo se suman Sergio Henao, Sebastián Henao, Alejandro Osorio, Bernardo Suaza, Juan Diego Alba, Andrés Camilo Ardila y muchos otros corredores que llegan con objetivos particulares y con la posibilidad de convertirse en protagonistas durante las nueve jornadas.

Uno de los aspectos importantes de la edición 2026 será nuevamente la participación de los corredores de la categoría sub-23. La reglamentación vigente establece la obligación de alinear dos deportistas de esta categoría, mientras algunas escuadras han decidido apostar por un número mayor de jóvenes como parte de sus procesos de formación y renovación del ciclismo colombiano.

LOS 17 EQUIPOS Y SUS NÓMINAS OFICIALES

TEAM MEDELLÍN EPM TEAM SISTECRÉDITO 1. Diego Andrés Camargo Pineda 11. Wilson Stiven Peña Molano 2. Óscar Miguel Sevilla Rivera 12. Édgar Andrés Pinzón Villalba 3. Daniel Alejandro Méndez 13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz 4. David Alejandro González Suesca 14. José Misael Urian Caro 5. Wilmar Andrés Paredes Zapata 15. Juan Diego Hoyos Cano 6. Robigzon Leandro Oyola Oyola 16. Juan Diego Guerrero Arias 7. Walter Alejandro Vargas Álzate 17. Estiven García Gómez 8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo 18. Mauricio Zapata Arboleda 9. Martín Restrepo López 19. Cristian Damián Vélez Riveros 10. Yeferson Camargo Pineda 20. José Manuel Ortiz Patiño DT: José Julián Velásquez DT: Gabriel Jaime Vélez Rico

NU COLOMBIA ORGULLO PAISA 21. Rodrigo Contreras Pinzón 31. Kevin David Castillo Miranda 22. Sergio Luis Henao Montoya 32. Yeison Sebastián Reyes Ortega 23. Javier Ernesto Jamaica Mejía 33. Bernardo Albeiro Suaza Arango 24. Sebastián Henao Gómez 34. David Santiago Gómez Marín 25. Juan Diego Alba Bolívar 35. Alejandro Osorio Carvajal 26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez 36. Juan Felipe Osorio Arboleda 27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala 37. Jhonatan Restrepo Valencia 28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros 38. Juan Pablo Colmenares Gómez 29. Esteban Hoyos Castro 39. David Rodas Aguirre 30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez 40. José Miguel Aristizábal Tobón DT: Gabriel Jaime Mesa DT: Juan Pablo Suárez Suárez



TEAM GARROTEROS FUNRV VIMA MACHINE 41. Daniel Fernando Rey Landazábal 51. Jhoan Stiven Marín Vega 42. Sebastián Vélez Naranjo 52. Santiago Vélez Vergara 43. Nicolás Guzmán Macías 53. Jhon Eduard Patiño Reyes 44. David Andrés Figueroa Rincón 54. Gabriel Andrés Corrales Ramos 45. Juan Esteban Bravo Blanco 55. Keiner Steef Montoya Álzate 46. Miller Alexander Hurtado Martínez 56. José Luis Ávila Cruz 47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes 57. Juan Pablo González Ortiz 48. Sergio Osorio Arroyave 58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar 49. David Guillermo Meneses León 59. Andrés Camilo López Moncada 50. Kevin Fernando Serrano Barroso 60. Juan David Marín Rivera DT: Óscar Bohórquez Barrera DT: Jhon Fredy Maldonado Garzón



AGUARDIENTE NÉCTAR – CUNDINAMARCA TEAM BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 61. Juan Sebastián Sáenz Marín 71. Yeferson Johani Olivares 62. Marlon David Garzón Herrera 72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy 63. Carlos Erney Mayorca Beltrán 73. David Sebastián Riaño Pineda 64. Hernán Darío Gómez Joya 74. Juan Diego Estupiñán Díaz 65. Juan David Forero Sastoque 75. David Fernando Umba Poveda 66. Juan David Bernal Rincón 76. Yeison Sebastián Cruz Arias 67. José Luis Morales Castiblanco 77. Johan Sneider Hernández 68. Giovanny Steban Lizca Carpeta 78. Miller Esteban Plazas 69. Kevin Santiago Laitón Torres DT: Ángel Yecid Camargo Ochoa 70. Juan Esteban González Acosta

DT: Christian Camilo Torres

FUERZAS ARMADAS SHC CYCLING TEAM 81. Luis Miguel Socha Rojas 91. William Andrés Guasca Cristancho 82. Neyder Yesid Porras Porras 92. Cristian Camilo Torres Calderón 83. Jack Brandon Vargas Herrera 93. José Alejandro Ortega Albarracín 84. Erick Santiago Muriel Díaz 94. Andrés Sebastián Umbarila 85. Cristian Darío Maldonado Maldonado 95. Brandon Yesid Urrego Vergara 86. Jerson David Riaño Chaparro 96. Camilo Monroy Samper 87. Carlos Andrés Guerra Cardona 97. Julián David Sánchez Rodríguez 88. Jhon Fredy Ávila Caro 98. Ricardo Yepes Rodríguez DT: Marvin Vanegas Mancera 99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas 100. Julián David Barreto Bejarano DT: Jhon Fredy Núñez Bustos



EBSA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ GW ERCO SPORTFITNESS ENVÍA 101. Rafael Steven Pineda Pineda 111. Óscar Santiago Garzón 102. Juan Pablo Restrepo Herrera 112. Adrián Camilo Bustamante 103. Brayan Estiven Molano Alvarado 113. Juan Carlos López Moreno 104. Edwin Alejandro Patiño Bello 114. Brandon Alejandro Rojas 105. Juan David Zuluaga Cardona 115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez 106. Michael Armando Moreno Moreno 116. Daniel Felipe Carvajal 107. Samuel Martínez Jiménez 117. Ángel Alexander Gil Sánchez 108. Diego Armando Soraca Cabezas 118. Felipe Bravo Pareja DT: Wilson Alexander Marentes 119. Freddy Alejandro Ávila 120. Jefferson Armando Ruiz Acuña DT: Luis Alfonso Cely

FTB CELUCAMBIO CRIC NACIONAL 121. Santiago Escudero 131. Edwar Rondón Buitrago 122. Rosmin Joel Barón Pérez 132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala 123. Juan Sánchez 133. Juan Manuel Viveros Cotaza 124. Sebastián Aguja 134. Brayan Fernando Ruiz Conejo 125. Gabriel Hernández Cogollos 135. Jorge Luis Rojas Mejía 126. Johan Felipe Vergara Rodríguez 136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe 127. José Manuel Castro Vásquez 137. Víctor Hugo Valencia Peña 128. Andair Ramírez González 138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu DT: Alexander Hernández Buitrago 139. Diego Andrés Benavides Nati 140. Leison Damián Maca Viveros DT: Edwin Geovanni Hernández

TEAM FUNDECOM TOUR & NATIVA KOM CHÍA CIUDAD DE LA LUNA 141. Esneider Arley Báez Vanegas 151. Jerson David Arias Torres 142. Saúl Burgos Díaz 152. Cristian Felipe Pérez Hincapié 143. Cristian Villamil 153. José Daniel Bolívar Guevara 144. Alejandro Morales Ospina 154. Manuel Fernando Gualteros 145. Juan Felipe Medina Torres 155. Tomás Saldarriaga Berdugo 146. Mario Castaño 156. Esteban Jaramillo García 147. Jorge Rincón Albarracín 157. Andrés Santiago Silva 148. Michael Suárez Guerrero 158. Fidel Camilo Alvis Tovar 149. Esteban Cuartas Betancur 159. Yerson Eduardo Sánchez 150. Santiago Hernández Bernal 160. Juan Manuel Hernández DT: Marco Tulio Bustamante DT: Danilo Alvis Zabala

TOLIMA ES PASIÓN 161. Juan Camilo Espitia Castañeda 162. Emilio Echavarría Bustamante 163. Diego Fernando Cuervo Niño 164. Juan Pablo Sossa Sánchez 165. Daniel Steven Arévalo Hernández 166. Moisés Camelo Laguna 167. Kevin Nazario Arango Fuentes 168. Diego Fernando Vargas Reina 169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo 170. Diego Andrés Benavides Nati DT: Nazario Arango Jiménez



*Con Información Prensa Clásico RCN