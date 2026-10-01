Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2026: reveladas las plantillas de las 17 escuadras participantes
Serán 17 equipos y 162 ciclistas los que afrontarán las nueve etapas del Clásico RCN Sistecrédito 2026, que se disputará entre el 17 y el 25 de octubre.
El actual campeón, Diego Camargo, encabezará al Team Medellín EPM en la defensa del título 2025. El corredor contará con el respaldo de una experimentada formación en la que aparecen figuras como Óscar Sevilla, Walter Vargas, Robigzon Oyola y Daniel Méndez, entre otros.
Pero el campeón no estará solo en la disputa por el protagonismo. El Team Sistecrédito, subcampeón de la pasada edición, volverá a la carretera con Edgar Pinzón y Wilson Peña, como dos de sus principales referentes. El NU Colombia pondrá en carrera a corredores de la experiencia de Rodrigo Contreras y Javier Jamaica, mientras que el Orgullo Paisa tendrá entre sus cartas a Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN en una edición anterior, y Yeison Reyes.
A este grupo se suman Sergio Henao, Sebastián Henao, Alejandro Osorio, Bernardo Suaza, Juan Diego Alba, Andrés Camilo Ardila y muchos otros corredores que llegan con objetivos particulares y con la posibilidad de convertirse en protagonistas durante las nueve jornadas.
Uno de los aspectos importantes de la edición 2026 será nuevamente la participación de los corredores de la categoría sub-23. La reglamentación vigente establece la obligación de alinear dos deportistas de esta categoría, mientras algunas escuadras han decidido apostar por un número mayor de jóvenes como parte de sus procesos de formación y renovación del ciclismo colombiano.
LOS 17 EQUIPOS Y SUS NÓMINAS OFICIALES
|TEAM MEDELLÍN EPM
|TEAM SISTECRÉDITO
|1. Diego Andrés Camargo Pineda
|11. Wilson Stiven Peña Molano
|2. Óscar Miguel Sevilla Rivera
|12. Édgar Andrés Pinzón Villalba
|3. Daniel Alejandro Méndez
|13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz
|4. David Alejandro González Suesca
|14. José Misael Urian Caro
|5. Wilmar Andrés Paredes Zapata
|15. Juan Diego Hoyos Cano
|6. Robigzon Leandro Oyola Oyola
|16. Juan Diego Guerrero Arias
|7. Walter Alejandro Vargas Álzate
|17. Estiven García Gómez
|8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo
|18. Mauricio Zapata Arboleda
|9. Martín Restrepo López
|19. Cristian Damián Vélez Riveros
|10. Yeferson Camargo Pineda
|20. José Manuel Ortiz Patiño
|DT: José Julián Velásquez
|DT: Gabriel Jaime Vélez Rico
|NU COLOMBIA
|ORGULLO PAISA
|21. Rodrigo Contreras Pinzón
|31. Kevin David Castillo Miranda
|22. Sergio Luis Henao Montoya
|32. Yeison Sebastián Reyes Ortega
|23. Javier Ernesto Jamaica Mejía
|33. Bernardo Albeiro Suaza Arango
|24. Sebastián Henao Gómez
|34. David Santiago Gómez Marín
|25. Juan Diego Alba Bolívar
|35. Alejandro Osorio Carvajal
|26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez
|36. Juan Felipe Osorio Arboleda
|27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala
|37. Jhonatan Restrepo Valencia
|28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros
|38. Juan Pablo Colmenares Gómez
|29. Esteban Hoyos Castro
|39. David Rodas Aguirre
|30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez
|40. José Miguel Aristizábal Tobón
|DT: Gabriel Jaime Mesa
|DT: Juan Pablo Suárez Suárez
|TEAM GARROTEROS
|FUNRV VIMA MACHINE
|41. Daniel Fernando Rey Landazábal
|51. Jhoan Stiven Marín Vega
|42. Sebastián Vélez Naranjo
|52. Santiago Vélez Vergara
|43. Nicolás Guzmán Macías
|53. Jhon Eduard Patiño Reyes
|44. David Andrés Figueroa Rincón
|54. Gabriel Andrés Corrales Ramos
|45. Juan Esteban Bravo Blanco
|55. Keiner Steef Montoya Álzate
|46. Miller Alexander Hurtado Martínez
|56. José Luis Ávila Cruz
|47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes
|57. Juan Pablo González Ortiz
|48. Sergio Osorio Arroyave
|58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar
|49. David Guillermo Meneses León
|59. Andrés Camilo López Moncada
|50. Kevin Fernando Serrano Barroso
|60. Juan David Marín Rivera
|DT: Óscar Bohórquez Barrera
|DT: Jhon Fredy Maldonado Garzón
|AGUARDIENTE NÉCTAR – CUNDINAMARCA
|TEAM BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
|61. Juan Sebastián Sáenz Marín
|71. Yeferson Johani Olivares
|62. Marlon David Garzón Herrera
|72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy
|63. Carlos Erney Mayorca Beltrán
|73. David Sebastián Riaño Pineda
|64. Hernán Darío Gómez Joya
|74. Juan Diego Estupiñán Díaz
|65. Juan David Forero Sastoque
|75. David Fernando Umba Poveda
|66. Juan David Bernal Rincón
|76. Yeison Sebastián Cruz Arias
|67. José Luis Morales Castiblanco
|77. Johan Sneider Hernández
|68. Giovanny Steban Lizca Carpeta
|78. Miller Esteban Plazas
|69. Kevin Santiago Laitón Torres
|DT: Ángel Yecid Camargo Ochoa
|70. Juan Esteban González Acosta
|DT: Christian Camilo Torres
|FUERZAS ARMADAS
|SHC CYCLING TEAM
|81. Luis Miguel Socha Rojas
|91. William Andrés Guasca Cristancho
|82. Neyder Yesid Porras Porras
|92. Cristian Camilo Torres Calderón
|83. Jack Brandon Vargas Herrera
|93. José Alejandro Ortega Albarracín
|84. Erick Santiago Muriel Díaz
|94. Andrés Sebastián Umbarila
|85. Cristian Darío Maldonado Maldonado
|95. Brandon Yesid Urrego Vergara
|86. Jerson David Riaño Chaparro
|96. Camilo Monroy Samper
|87. Carlos Andrés Guerra Cardona
|97. Julián David Sánchez Rodríguez
|88. Jhon Fredy Ávila Caro
|98. Ricardo Yepes Rodríguez
|DT: Marvin Vanegas Mancera
|99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas
|100. Julián David Barreto Bejarano
|DT: Jhon Fredy Núñez Bustos
|EBSA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ
|GW ERCO SPORTFITNESS ENVÍA
|101. Rafael Steven Pineda Pineda
|111. Óscar Santiago Garzón
|102. Juan Pablo Restrepo Herrera
|112. Adrián Camilo Bustamante
|103. Brayan Estiven Molano Alvarado
|113. Juan Carlos López Moreno
|104. Edwin Alejandro Patiño Bello
|114. Brandon Alejandro Rojas
|105. Juan David Zuluaga Cardona
|115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez
|106. Michael Armando Moreno Moreno
|116. Daniel Felipe Carvajal
|107. Samuel Martínez Jiménez
|117. Ángel Alexander Gil Sánchez
|108. Diego Armando Soraca Cabezas
|118. Felipe Bravo Pareja
|DT: Wilson Alexander Marentes
|119. Freddy Alejandro Ávila
|120. Jefferson Armando Ruiz Acuña
|DT: Luis Alfonso Cely
|FTB CELUCAMBIO
|CRIC NACIONAL
|121. Santiago Escudero
|131. Edwar Rondón Buitrago
|122. Rosmin Joel Barón Pérez
|132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala
|123. Juan Sánchez
|133. Juan Manuel Viveros Cotaza
|124. Sebastián Aguja
|134. Brayan Fernando Ruiz Conejo
|125. Gabriel Hernández Cogollos
|135. Jorge Luis Rojas Mejía
|126. Johan Felipe Vergara Rodríguez
|136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe
|127. José Manuel Castro Vásquez
|137. Víctor Hugo Valencia Peña
|128. Andair Ramírez González
|138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu
|DT: Alexander Hernández Buitrago
|139. Diego Andrés Benavides Nati
|140. Leison Damián Maca Viveros
|DT: Edwin Geovanni Hernández
|TEAM FUNDECOM TOUR & NATIVA KOM
|CHÍA CIUDAD DE LA LUNA
|141. Esneider Arley Báez Vanegas
|151. Jerson David Arias Torres
|142. Saúl Burgos Díaz
|152. Cristian Felipe Pérez Hincapié
|143. Cristian Villamil
|153. José Daniel Bolívar Guevara
|144. Alejandro Morales Ospina
|154. Manuel Fernando Gualteros
|145. Juan Felipe Medina Torres
|155. Tomás Saldarriaga Berdugo
|146. Mario Castaño
|156. Esteban Jaramillo García
|147. Jorge Rincón Albarracín
|157. Andrés Santiago Silva
|148. Michael Suárez Guerrero
|158. Fidel Camilo Alvis Tovar
|149. Esteban Cuartas Betancur
|159. Yerson Eduardo Sánchez
|150. Santiago Hernández Bernal
|160. Juan Manuel Hernández
|DT: Marco Tulio Bustamante
|DT: Danilo Alvis Zabala
|TOLIMA ES PASIÓN
|161. Juan Camilo Espitia Castañeda
|162. Emilio Echavarría Bustamante
|163. Diego Fernando Cuervo Niño
|164. Juan Pablo Sossa Sánchez
|165. Daniel Steven Arévalo Hernández
|166. Moisés Camelo Laguna
|167. Kevin Nazario Arango Fuentes
|168. Diego Fernando Vargas Reina
|169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo
|170. Diego Andrés Benavides Nati
|DT: Nazario Arango Jiménez
*Con Información Prensa Clásico RCN
Ruta
Victoria de Natalia Safroniuk en la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica; Camila Valbuena ingresa 5°
En otro final para las velocistas, la ucraniana Natalia Safroniuk se quedó con la victoria en la segunda etapa de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica 2026, que comprendió un recorrido de 109 kilómetros entre el Parque de Tilarán y el Parque La Fortuna.
La corredora europea del equipo mexicano Pato Bike BMC Team se llevó el triunfo tras ganarle en el embalaje a las chilenas Catalina Soto y Aranza Villalón, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a las colombianas, la mejor clasificada fue Camila Valbuena (Manza Té La Selva No Varix), quien ingresó en el pelotón, cerrando el top 5, con el mismo tiempo de la ganadora. Otra de las nacionales destacadas fue Angie Mariana Londoño (Topstone Segafredo) en el 6° puesto.
En cuanto a la clasificación general individual, la ucraniana Natalia Safroniuk (Pato Bike BMC Team) le arrebató el liderato a la Catalina Soto, ganadora de la jornada inaugural. El podio parcial lo completa la también chilena Aranza Villalón.
La ronda costarricense para mujeres continuará este viernes con la tercera etapa, otra jornada ondulada de 125 kilómetros, que se disputará entre el Parque La Fortuna y el Bulevar de Guápiles. El domingo en la municipalidad de Escazú conoceremos a la sucesora de la bogotana Camila Valbuena, campeona del año pasado.
Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 2 | Parque de Tilarán – Parque La Fortuna (105 km)
|1
|Natalia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|3:00:41
|2
|Catalina Soto
|Chile
|m.t.
|3
|Aranza Villalón
|Chile
|m.t.
|4
|María Quesada
|Colono Bikestation Kölbi
|m.t.
|5
|Camila Valbuena
|Manza Té La Selva No Varix
|m.t.
|6
|Angie Mariana Londoño
|Topstone Segafredo
|m.t.
|7
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team
|m.t.
|8
|Diana Rodríguez
|Megasuper Wild Protein
|m.t.
|9
|Miryam Nuñez
|Banrural Tropigas Don Paletero
|m.t.
|10
|Yarela González
|Chile
|m.t.
|11
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|13
|Carolina Vargas
|Banrural Tropigas Don Paletero
|m.t.
|18
|Angélica Moreno
|Team Toscana Orasi
|m.t.
|34
|Luisa Daniela Hernandez
|Manza Té La Selva No Varix
|0:28
Clasificación General Individual
|1
|Natalia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|5:56:32
|2
|Catalina Soto
|Chile
|m.t.
|3
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team
|m.t.
|4
|Dixiana Quesada
|Colono Bikestation Kölbi
|m.t.
|5
|Aranza Villalón
|Chile
|m.t.
|6
|Angie Mariana Londoño
|Topstone Segafredo
|m.t.
|7
|Carolina Vargas
|Banrural Tropigas Don Paletero
|m.t.
|8
|Camila Valbuena
|Manza Té La Selva No Varix
|m.t.
|9
|Diana Rodríguez
|Megasuper Wild Protein
|m.t.
|10
|Miryam Nuñez
|Banrural Tropigas Don Paletero
|m.t.
|11
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|18
|Angélica Moreno
|Team Toscana Orasi
|m.t.
|27
|Luisa Daniela Hernández
|Manza Té La Selva No Varix
|0:48
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Fredy Toc lidera el histórico 1-2-3 de Guatemala en el segundo capítulo del Tour de Panamá 2026
Los guatemaltecos firmaron una jornada memorable este jueves en territorio canalero, tras adueñarse de forma absoluta del podio en la segunda etapa del Tour de Panamá 2026. El pedalista Fredy Toc, integrante de la escuadra ECA-Seguros Bantrab, cruzó la línea de meta en la primera posición, encabezando una espectacular barrida que dejó claras las altas aspiraciones del equipo centroamericano en esta competencia.
El dominio de los corredores «chapines» fue incontestable en el exigente ascenso que definió la jornada. El gran protagonista del día, Fredy Toc, detuvo el cronómetro en 2 horas, 44 minutos y 26 segundos al coronar con éxito el puerto de montaña del Mirador La Vigía. Su victoria no solo significó un golpe de autoridad en la fracción de 109,3 kilómetros, sino que además le sirvió para catapultarse directamente al liderato de la clasificación general individual y de la clasificación de montaña.
La fiesta deportiva para Guatemala se completó gracias al respaldo y la complicidad estratégica de sus compañeros de equipo. Su compatriota José Canastuj ingresó en la segunda plaza cruzando la meta a 7 segundos de diferencia, mientras que el combativo Gerson Toc completó la tripleta del podio al consolidar el tercer lugar, arribando a 27 segundos del líder del día.
La ronda panameña continuará este viernes con la tercera etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada 110 kilómetros desde Chitré, pasando por La Mata y Ocú, hasta Loma El Bebedero. El sucesor del panameño Franklin Archibold, campeón del año pasado, se conocerá al 4 de octubre en Chitré.
Tour de Panamá 2026
Resultados Etapa 2 | 109,3 km Santo Domingo -> Mirador La Vigía
|1
|Toc Fredy
|ECA Electricidad Ciclismo
|2:44:26
|2
|José Canastuj
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:26
|3
|Gerson oc
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:46
Ruta
Tour Langkawi: Nicolás Breuillard gana la etapa reina con destaque de Edward Cruz
El pedalista francés Nicolas Breuillard (Team TotalEnergies) firmó una victoria memorable en la quinta jornada del Tour de Langkawi, considerada la etapa reina de la competencia asiática. Tras formar parte de una extenuante escapada de largo aliento, el corredor galo demostró su fortaleza en el mítico ascenso a Genting Highlands, consolidando el éxito de la fuga con un brillante ataque en la parte final.
En los kilómetros decisivos de la exigente subida, Breuillard supo regular sus fuerzas para dejar atrás a su último compañero de aventura, el neozelandés Josh Burnett (Burgos-Burpellet-BH). Con un ritmo demoledor, el francés cruzó la línea de meta con una ventaja de ocho segundos sobre el ciclista oceánico. Por su parte, el líder de la clasificación general, el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling), encabezó el grupo de favoritos al llegar en la tercera posición a 21 segundos del vencedor, un resultado que le permitió salvar el liderato.
Por el lado de los colombianos, la dura pendiente de Genting Highlands les pasó factura y terminaron flaqueando. El más destacado de los nuestros terminó siendo Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè), quien se reportó en el puesto 28° a 2:59 del ganador. Cruz cumplió un papel protagónico durante la jornada al participar activamente de la fuga y consolidarse como uno de los corredores más combativos del día, aunque el fuerte desgaste previo le impidió mantenerse a rueda del grupo de los favoritos en la definición.
El resto de los corredores nacionales sufrió aún más con los rigores de la alta montaña malaya. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) arribó en la casilla 23° a 4:28, mientras que Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) finalizó en la posición 42° a 9:45. Cerrando la participación colombiana en un día complicado para los velocistas, el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) completó el recorrido en el puesto 98°, cediendo más de 23 minutos con respecto al vencedor de la fracción.
La prestigiosa carrera asiática continuará este jueves con la sexta etapa, de las ocho pactadas, una jornada que se disputará entre el municipio de Pandan Indah y la ciudad de Rembau, con un recorrido ondulado de 121,3 kilómetros, que incluye tres puertos de tercera categoría.
Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Tapah – Genting Highlands (125,7 km)
|1
|Nicolas Breuillard
|Team TotalEnergies
|3:11:26
|2
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|0:08
|3
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:21
|4
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:21
|5
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:23
|6
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:23
|7
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|0:31
|8
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|0:38
|9
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:29
|10
|Julen Arriola-Bengoa
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:43
|18
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|2:59
|23
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|4:28
|42
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|9:45
|98
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|23:55
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|18:58:33
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:26
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:42
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:20
|5
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:37
|6
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:55
|7
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|2:56
|8
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|2:58
|9
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|3:25
|10
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|3:30
|26
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|4:03
|28
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|4:30
|34
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|5:31
|100
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|6:06