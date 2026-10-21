Clásico RCN Sistecrédito 2026: Kevin Castillo gana la quinta etapa y le arrebata el liderato a Camilo Ardila

En un final a pura velocidad, Kevin Castillo (Orgullo Paisa) ganó la quinta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026, tras una imponente demostración de potencia. La jornada contó con un exigente recorrido de 171,3 kilómetros, disputado entre el municipio de Caicedonia y la ciudad de Cali.

Al corredor risaraldense lo escoltaron el boyacense Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness) y su compañero de equipo, el caldense Jhonatan Restrepo, quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

El triunfo de Castillo no solo significó la gloria del día, sino que también se puso líder. Con esta victoria, el ‘Cafeterito’ le arrebató el liderato general al tolimense Camilo Ardila (NU Colombia), consolidándose como el nuevo dueño de la camiseta amarilla.

“Contento por lo obtenido hoy, mis compañeros hicieron un trabajo increíble y rematar de esta forma me da mucha alegría y me mueve el corazón. En el ciclismo siempre hay revancha y hoy me tocó a mí. Contento de coger el liderato”, afirmó emocionado el nuevo líder al finalizar la etapa, destacando el esfuerzo colectivo de su equipo.

La tradicional competencia, conocida popularmente en el país como el ‘Duelo de Titanes’, continuará las emociones este jueves con la disputa de la sexta etapa. Los ciclistas se enfrentarán a un extenso y desgastador trazado de 225,2 kilómetros entre las localidades de Palmira y Anserma, un terreno propicio para que los favoritos midan sus fuerzas en la lucha por el título.



Kevin Castillo, ganador de la quinta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásico RCN Sistecrédito 2026

Resultados Etapa 5 | Caicedonia › Cali (171,3 km)

1 Kevin Castillo Orgullo Paisa 3:55:19 2 Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness m.t. 3 Jhonatan Restrepo Orgullo Paisa m.t. 4 Jaider Muñoz Team Sistecrédito m.t. 5 Javier Jamaica Nu Colombia m.t. 6 David González Team Medellín-EPM m.t. 7 Camilo Ardila Nu Colombia m.t. 8 Rodrigo Contreras Nu Colombia m.t. 9 Juan David Bernal Aguardiente Néctar -Cundinamarca m.t. 10 Michael Moreno EBSA m.t.



Kevin Castillo, nuevo líder del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual