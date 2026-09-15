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Clásico RCN Sistecrédito 2026: equipos confirmados para la nueva edición del ‘Duelo de Titanes’
La nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito 2026 toma forma con una nómina de lujo. 19 equipos y 181 ciclistas, entre grandes protagonistas del ciclismo colombiano, escuadras de amplia tradición y proyectos emergentes, estarán en la línea de partida de una competencia que promete velocidad, estrategia y montaña.
El denominado ‘Duelo de Titanes’, que se disputará del 17 al 25 de octubre, reunirá a algunos de los equipos más importantes y reconocidos del ciclismo nacional y latinoamericano.
Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco Sportfitness, Nu Colombia y Orgullo Paisa encabezan un grupo de grandes aspirantes que buscarán llevarse el máximo protagonismo y poner a sus corredores en los primeros lugares de la clasificación general.
Estos son los 19 equipos que van por la gloria en el Clásico RCN Sistecrédito 2026
- Team Medellín EPM: 10 deportistas
- Team Sistecrédito: 10 deportistas
- GW Erco Sportfitness: 10 deportistas
- Nu Colombia: 10 deportistas
- Orgullo Paisa Indeportes Antioquia: 10 deportistas
- Team Boyacá es para Vivirla: 9 deportistas
- EBSA Empresa de Energía de Boyacá: 8 deportistas
- CRIC Nacional: 10 deportistas
- Gobernación del Putumayo Strongman: 10 deportistas
- Tolima es Pasión: 10 deportistas
- Aguardiente Néctar Cundinamarca: 8 deportistas
- FFAA Fuerzas Armadas: 8 deportistas
- Team Funrev Vima Machine: 10 deportistas
- Fundecom: 10 deportistas
- Chía CST 4WD Renta Strongman: 10 deportistas
- FTB Celucambio: 10 deportistas
- SHC Cycling Team: 10 deportistas
- Team Garroteros: 10 deportistas
- Team Gruop Sol: 8 deportistas
La lucha estará presente no solamente por la camiseta de líder de la clasificación general, sino también por los títulos y posiciones de montaña, metas volantes, sprints especiales, sub-23 y clasificación por equipos, un reconocimiento de enorme importancia para las escuadras que buscan demostrar su fortaleza colectiva.
Entre los conjuntos emergentes aparece Team Funrev Vima Machine, una escuadra que representa una verdadera historia de amor por el ciclismo. Con esfuerzo, pasión y el respaldo de propios y extraños, el equipo ha construido un camino que hoy le permite codearse con las principales formaciones del país y animar las grandes competencias del calendario nacional.
Recorrido Clásico RCN Sistecrédito 2026 del 17 al 25 de octubre
*Con Información Prensa Clásico RCN
Noticias
Primicia: Germán Darío Gómez exonerado de su Control Analítico Adverso
El ciclista colombiano Germán Darío Gómez fue exonerado dentro del proceso abierto tras el Resultado Analítico Adverso por boldenona que le fue notificado a comienzos de este año, según pudo conocer en exclusiva Revista Mundo Ciclístico. El santandereano viajará la próxima semana a Europa para reintegrarse a la disciplina del Team Polti Visit Malta, equipo con el que continuará su carrera deportiva tras varios meses de incertidumbre.
El caso de Gómez había sido anunciado el pasado 27 de enero, cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) informó que el corredor colombiano había sido notificado de un Resultado Analítico Adverso por boldenona y uno de sus metabolitos, tras un control realizado fuera de competición el 28 de diciembre de 2025. En ese momento, el ciclista fue suspendido provisionalmente mientras avanzaba el procedimiento correspondiente.
Desde el primer momento, Gómez defendió públicamente su inocencia. En un comunicado difundido entonces, el corredor aseguró: “El ciclismo me ha dado todo, ha sido el pilar y el bastión de mi vida. Por eso nunca he considerado las malas prácticas para obtener ventaja. Nunca ha sido ni será un camino para alcanzar un objetivo”. También sostuvo que iniciaría el proceso para limpiar su nombre y poder continuar con su carrera deportiva.
La resolución favorable le abre ahora la puerta al regreso al pelotón internacional. De acuerdo con la información conocida por Mundo Ciclístico, el colombiano ya tiene previsto desplazarse la próxima semana para ponerse nuevamente bajo las órdenes del Team Polti Visit Malta, escuadra italiana a la que pertenece y con la que venía desarrollando su calendario deportivo antes de la suspensión provisional.
El expediente de Germán Darío Gómez había generado especial atención en el ciclismo colombiano por tratarse de uno de los corredores nacionales con mayor proyección internacional. La notificación inicial no equivalía a una sanción definitiva, sino al inicio de un procedimiento en el que el deportista tenía derecho a ejercer su defensa, como finalmente ocurrió hasta llegar a su exoneración.
Para el corredor santandereano, esta decisión representa un punto de quiebre después de meses complejos en lo personal y deportivo. Su regreso al Team Polti Visit Malta marcará el comienzo de una nueva etapa, con el objetivo de recuperar ritmo competitivo, retomar su lugar en el calendario europeo y dejar atrás un proceso que condicionó buena parte de su temporada.
Con esta primicia, Revista Mundo Ciclístico confirma el desenlace favorable del caso y el próximo regreso de Germán Darío Gómez a la disciplina de su equipo. El colombiano volverá a Europa con la posibilidad de reactivar su carrera y reencontrarse con la competencia, después de haber sostenido desde el inicio su intención de demostrar su inocencia y limpiar su buen nombre.
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Matteo Malucelli también gana la cuarta etapa del Tour del Lago Taihu con David Pita 8°
¡Imparable! El sprinter italiano Matteo Malucelli ratificó su gran condición tras imponerse con contundencia en la cuarta etapa del Tour del Lago Taihu 2026, disputada en el municipio de Qidong, con un recorrido llano de 79,2 kilómetros.
El corredor del XDS Astana Team, que sumó su tercer triunfo consecutivo en la actual edición, superó en un ajustado duelo de velocidad pura al británico Joshua Giddings (Lotto Intermarché), y al serbio Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali), quienes completaron el podio del día en la segunda y tercera posición respectivamente.
Con relación a los tres suramericanos en competencia, el ecuatoriano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) finalizó 8° y su hermano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) se reportó en la casilla 11°, mientras que el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó 61°.
En lo referente a la clasificación general individual, el italiano Malucelli se posiciona firmemente para revalidar la corona absoluta de la carrera asiática que ya conquistó en la temporada 2025.
La novel carrera china finalizará este miércoles con el quinto y último capítulo, otra jornada en terreno llano de 137,5 kilómetros que se disputará por los alrededores de la ciudad de Wuxi, donde sabremos sí Malucelli es capaz de revalidar el título obtenido el año pasado.
Tour of Taihu Lake (2.1)
Resultados Etapa 4 | Qidong – Qidong (79,2 km)
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|1:37:03
|2
|Joshua Giddings
|Lotto Intermarché
|m.t.
|3
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|4
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|m.t.
|5
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|m.t.
|7
|Adam Bradáč
|Factor Racing
|m.t.
|8
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|9
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|10
|Kurt Eather
|Ccache x Bodywrap
|m.t.
|11
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
|61
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Indvidual
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|9:18:19
|2
|Joshua Giddings
|Lotto Intermarché
|0:16
|3
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|0:26
|4
|Markus Pajur
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:31
|5
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:34
|6
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:34
|7
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|0:35
|8
|Gari Ugarte
|Euskaltel – Euskadi
|0:35
|9
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:36
|10
|Haoyu Su
|XDS Astana Team
|0:36
|90
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|7:39
|93
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|7:39
|97
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|7:39
Ruta
Vuelta a España: las tres grandes revelaciones que nos dejó la última grande de la temporada 2026
La Vuelta España llegó a su fin tras 21 etapas y con ello, la Revista Mundo Ciclístico continúa analizando todo lo sucedido en la última grande de la temporada 2026. En esta oportunidad les presentamos las tres revelaciones que nos dejó la edición 81 de la ronda ibérica.
El británico Matthew Brennan – 21 años (Team Visma | Lease a Bike)
El esloveno Jakob Omrzel – 20 años (Bahrain – Victorious)
El colombiano Juan Felipe Rodríguez- 22 años (EF Education – EasyPost)