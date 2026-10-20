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Clásico RCN Sistecrédito 2026: Camilo Ardila gana la cuarta etapa en Sevilla y es el nuevo líder
El corredor tolimense Camilo Ardila, integrante del equipo NU Colombia, ganó de forma espectacular la cuarta etapa Clásico RCN Sistecrédito 2026, la cual contó con un exigente recorrido de 133 kilómetros disputado entre la ciudad de Ibagué y el municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.
La jornada estuvo marcada por una sólida estrategia del equipo morado, que logró el uno-dos en la línea de meta. Al vencedor de la fracción lo escoltó su compañero de escuadra Javier Jamaica, quien cruzó en la segunda posición, mientras que el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) se reportó en el tercer lugar; por su parte, Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Kevin Castillo (Orgullo Paisa) completaron el selecto top 5 del día.
Este triunfo en territorio valluno significó un vuelco total en las posiciones de privilegio de la carrera. Gracias a su brillante bonificación y diferencia en meta, Camilo Ardila le arrebató el liderato general al antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), vistiéndose con la camiseta amarilla que lo acredita como el nuevo líder de la prueba.
La tradicional competencia, conocida popularmente como el ‘Duelo de Titanes’, continuará este miércoles con las emociones de la quinta etapa, la cual tendrá un trazado de 171,7 kilómetros. El pelotón tomará la salida en Caicedonia y pasará La Uribe, Bugalagrande, Tuluá, Buga y Amaime, antes de llegar a Palmira y afrontar el exigente tramo final que coronará al ganador en la ciudad de Cali.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 4 | Ibagué › Sevilla (133 km)
|1
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|3:39:11
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:17
|3
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|4
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:17
|5
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:17
|6
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|0:45
|7
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:29
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:35
|9
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|2:13
|10
|David Sebastián Riaño
|Team Boyacá es para Vivirla
|2:13
Clasificación General Individual
|1
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|14:02:59
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:06
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:14
|4
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:23
|5
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:27
|6
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|0:51
|7
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:38
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|3:47
|9
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|3:47
|10
|Edgar Pinzón
|Team Boyacá es para Vivirla
|4.46
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César Guavita liderará al Best PC en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala
El equipo continental ecuatoriano Best PC confirmó su alineación oficial para competir en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala 2026. La prestigiosa ronda centroamericana se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026. La escuadra suramericana tiene como objetivo ser protagonista en una de las carreras más exigentes de la región, presentando una nómina altamente competitiva de seis corredores enfocados en pelear la clasificación general y los triunfos de etapa.
La escuadra ecuatoriana estará liderada por el bogotano César Guavita, actual campeón de la Vuelta Bantrab, quien asume el rol de capo tras sus grandes actuaciones en territorio centroamericano. Junto al colombiano, la nómina la completan cinco ciclistas ecuatorianos de primer nivel: Kevin Navas, Nixon Rosero, Richard Huera, Erik Pozo y el experimentado Bayron Guamá. Todo el bloque estará respaldado bajo la dirección técnica de Anderson Bonilla, quien ha diseñado la estrategia para afrontar la dura geografía del país anfitrión.
La nómina del Best PC para la Vuelta a Guatemala. (Foto © Best PC)
La histórica competencia tendrá un recorrido total de 1.438 kilómetros distribuidos en 10 exigentes etapas. El trazado pondrá a prueba la resistencia física de todo el pelotón, combinando jornadas de alta montaña con exigentes circuitos que pondrán a vibrar a los aficionados. Este trayecto es considerado uno de los más duros y tradicionales del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en América Latina.
El pelotón nacional guatemalteco se medirá ante diez equipos internacionales que llegarán a territorio chapín para buscar la gloria. La carrera contará con la representación de formaciones de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Bélgica. Esta amplia baraja de naciones asegura un espectáculo del más alto nivel, consolidando a la Vuelta a Guatemala como el epicentro del ciclismo continental en el cierre de la temporada.
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El Decathlon CMA CGM se refuerza a lo grande para 2027 con tres fichajes de lujo
El Decathlon CMA CGM Team sacudió el mercado ciclista con el anuncio oficial de tres fichajes de primer nivel para la temporada 2027. Con el objetivo estratégico de consolidarse en las Grandes Vueltas, la escuadra francesa incorporó del escalador francés Pavel Sivakov, el belga Laurens De Plus y el experimentado corredor australiano Ben O’Connor. Estos refuerzos de lujo buscan potenciar la estructura del equipo en la alta montaña y aportar la solidez necesaria para pelear por los podios de las carreras más importandes del calendario World Tour.
La gran novedad de este mercado es el esperado regreso de Ben O’Connor, quien firmó un contrato hasta finales de 2028 tras competir las últimas dos campañas en el Jayco AlUla. El australiano, de 30 años, vuelve al entorno donde alcanzó la cúspide de su carrera profesional, incluyendo el subcampeonato del Mundo, el segundo puesto en La Vuelta a España y victorias de etapa en el Tour de Francia y la ronda española. “Mis mayores logros hasta la fecha han sido con Decathlon CMA CGM, así que tener la oportunidad de regresar a un entorno donde ya he cosechado éxitos es muy emocionante. Estoy deseando empezar y escribir juntos el próximo capítulo de esta historia”, declaró O’Connor con entusiasmo tras confirmarse su fichaje.
Por su parte, las otras dos incorporaciones blindan el bloque de cara al futuro a largo plazo. Pavel Sivakov llega procedente del UAE Team Emirates y se ha comprometido con la formación francesa para las próximas tres temporadas, asegurando su permanencia hasta 2029. Al mismo tiempo, el sólido gregario Laurens De Plus abandona las filas del Netcompany INEOS para unirse al proyecto con un acuerdo válido hasta 2028, aportando una valiosa experiencia en la gestión y control de carreras de tres semanas.
Esta ambiciosa reestructuración fue avalada de inmediato por el exciclista Romain Bardet, quien debutará como director deportivo del equipo en 2027. Bardet, que conoce a la perfección el pelotón actual, valoró el impacto inmediato que tendrán estos nombres en la plantilla: “Es un placer dar la bienvenida a Laurens, Ben y Pavel. Como alguien que ha competido junto a ellos, puedo dar fe de lo que representan: ciclistas completos, experimentados en las grandes carreras por etapas, y cuyos altos estándares y mentalidad se alinean perfectamente con la cultura que el Decathlon CMA CGM se esfuerza por construir”.
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El Team Nativos confecciona una nómina competitiva para su proyecto deportivo de 2027
El Team Nativos le madruga a la temporada 2027 y empieza a confeccionar su nuevo proyecto deportivo con miras a consolidarse en el pelotón nacional e internacional. Con la firme intención de ser protagonistas desde las primeras competencias del año, las directivas de la escuadra han iniciado los movimientos estratégicos para estructurar una nómina competitiva que responda a las altas exigencias del calendario ciclístico.
La gran novedad en la dirección técnica para este nuevo ciclo será el liderazgo del exciclista Aldemar Herrera, quien con más de 27 años en el ciclismo, asumirá el rol de director técnico. Bajo su guía táctica, el equipo ya confirmó la contratación de sus tres primeras cartas fuertes: Daniel Hoyos, Juan Pablo Sossa y Diego Benavides, corredores que aportarán talento y experiencia para buscar las victorias en las principales carreras.
“Primero que todo, agradecerle a la Organización Ciber por el patrocinio, esperamos estar en las carreras más importantes del país el próximo año”, manifestó Herrera tras su nombramiento. El estratega destacó la importancia del respaldo institucional para garantizar la logística y el rendimiento óptimo de sus dirigidos en cada una de las exigentes jornadas que afrontarán en el territorio colombiano.
Además del panorama local, el estratega anticipó que el Team Nativos proyecta una ambiciosa expansión fuera de las fronteras colombianas. “Asimismo, tendremos un calendario internacional nutrido que incluirá la Vuelta a República Dominicana, la Vuelta al Ecuador, la Vuelta a Guatemala y la Vuelta a Costa Rica”, concluyó Herrera, trazando los grandes objetivos de una escuadra que busca dejar huella en la temporada 2027.