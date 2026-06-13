Clásica Rubén Darío Gómez: Mauricio Zapata gana la crono inicial de la entre los sub-23

El cronómetro dictó sentencia en la primera etapa de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026. La victoria le correspondió a Mauricio Zapata (Team Sistecrédito), quien impuso el mejor tiempo en la crono inicial de la Clásica Ciclística Rubén Darío Gómez, disputada este sábado por los alrededores del municipio de Belén de Umbría sobre una distancia de 14 kilómetros.

Zapata fue el más rápido de la jornada al cronómetro con un tiempo de 29:24” a una velocidad media de 28,57 km / h. El segundo puesto lo ocupo a Samuel Arias (Family Bike Polibikes) a 54 segundos y en el tercer puesto se clasificó Juan Diego Quintero (Garroteros Valle) a 57” segundos.

Un total de 57 ciclistas sub-23 tomaron la partida en la crono inaugural, en una carrera que durante 3 días de competencia se exigirán al máximo para suceder al santarrosano Santiago Sánchez, campeón el año pasado.



Jennifer Quiñones, ganadora de la crono en la Clásica Rubén Darío Gómez 2025. (Foto © Prensa Clásica Ciclística Rubén Darío Gómez)

En las otras categoría los ganadores fueron Emanuel Restrepo (Team Sistecredito), en los juveniles, Edwar Arley Ramírez (Canapro) entre los juveniles y Jennifer Quiñones (Team Polibikes Risaralda) en la rama femenina.

La carrera risaraldense, que termina el lunes festivo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, vivirá su segunda jornada este domingo con una etapa montañosa de 69 kilómetros, que se disputará entre la Virginia y Santuario, con un puerto final de segunda categoría.