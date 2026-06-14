Clásica Rubén Darío Gómez 2026: los del Team Sistecrédito siguen liderando tras dos jornadas

Se cumplió este domingo la segunda etapa de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026 en todas las categorías, una jornada montañosa de 69 kilómetros, que se disputó entre la Virginia y Santuario, en donde los del Team Sistecrédito continuaron liderando entre los sub-23 con Mauricio Zapata y en los juveniles con Emanuel Restrepo.

En la rama femenina, Jennifer Quiñones (Team Polibikes Risaralda) ganó y aumentó la ventaja con sus rivales, mientras que entre los prejuveniles Edwar Arley Ramírez (Canapro) sigue líder de la competencia a falta de una etapa para el final.



Edwar Arley Ramírez, líder en la categorpia prejuvenil. (Foto © Prensa Clásica Ciclística Rubén Darío Gómez)

La carrera risaraldense, que se disputa en homenaje al ‘Tigrillo de Pereira’, finalizará este lunes festivo en el municipio de Santa Rosa de Cabal con un circuito de poco kilometraje.

Recordemos que los campeones de la edición del año pasado fueron el antioqueño José Manuel Posada, el sanatarosano Santiago Sánchez y la nariñense Érika Imbacuán.