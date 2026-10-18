Ruta
Clásica Provincia de Chiriquí: Gotzon Martín se queda con el título y Roberto González se lleva la jornada final
El Euskaltel-Euskadi cerró con broche de oro su participación en la Clásica Provincia de Chiriquí, carrera disputada en Panamá, donde el español Gotzon Martín se consagró campeón tras defender el liderato en la segunda y última etapa.
El podio lo completaron los panameños Roberto González (Solution Tech-NIPPO-Rali), quien ocupó el segundo lugar, a 21 segundos del ganador, mientras que Bolívar Espinosa (Senafront) se subió al tercer cajón, a 33 segundos de Martín.
Con relación a los colombianos, solo dos terminaron la prueba Jefferson Ruiz en el puesto 12° a 2:23 del campeón y Daniel Arroyave en la casilla 21° a más de cuatro minutos, mientras que Nicolás Gómez, Camilo Gómez, Nelson Jiménez y William Quintero no concluyeron.
En cuanto a la jornada final, el panameño Roberto González, del equipo italiano ‘Solution Tech – Nippo – Rali’, ganó luego de recorrer 149 kilómetros.
Clásica Provincia de Chiriquí (2.2)
Resultados Etapa 2 | David – David (149 km)
|1
|Roberto González
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|3:26:48
|2
|Gotzon Martín
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|3
|Bolívar Espinosa
|Senafront
|m.t.
|4
|Pablo Vásquez
|Rali-Giant
|m.t.
|5
|Gabriel Rojas
|Manza Te-La Selva-Scott
|0:04
|6
|Randish Lorenzo
|Servicio Nacional Aeronaval
|0:06
|7
|Xabier Berasategi
|Euskaltel-Euskadi
|1:44
|8
|Hodei Muñoz
|Euskaltel-Euskadi
|1:44
|9
|Felix Meo
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|1:44
|10
|Derrick Chavarría
|Belice
|1:44
|18
|Jefferson Ruiz
|Selección Colombia
|1:44
|26
|Daniel Arroyave
|Selección Colombia
|2:18
Clasificación General Individual
|1
|Gotzon Martín
|Euskaltel-Euskadi
|7:04:38
|2
|Roberto González
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:21
|3
|Bolívar Espinosa
|Senafront
|0:33
|4
|Gabriel Rojas
|Manza Te-La Selva-Scott
|0:42
|5
|Randish Lorenzo
|Servicio Nacional Aeronaval
|0:45
|6
|Pablo Vasquez
|Rali-Giant
|1:50
|7
|Xabier Isasa
|Euskaltel-Euskadi
|2:13
|8
|Hodei Munoz
|Euskaltel-Euskadi
|2:19
|9
|Carlos Samudio
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|2:20
|10
|Cristofer Jurado
|Servicio Nacional Aeronaval
|2:21
|12
|Jefferson Ruiz
|Selección Colombia
|2:23
|21
|Daniel Arroyave
|Selección Colombia
|4:54
Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2026: Alejandro Osorio gana la segunda etapa y se pone líder
El pedalista carmelitano Alejandro Osorio, al servicio del equipo Orgullo Paisa, se impuso con autoridad este domingo en la segunda etapa del Clásico RCN 2026. «El Pony» cruzó la línea de meta en primer lugar tras un exigente recorrido de 131,3 kilómetros que conectó a las localidades de Funza y Honda, consolidando el gran arranque de su escuadra en el denominado ‘Duelo de Titanes’.
“Muy contento con esta victoria. Fue una etapa muy dura, gracias a Dios al final de temporada siempre me siento bien. La llegada no la conocía, pero sabía que tocaba atacar porque el tú a tú con Paredes es muy difícil”, dijo Osorio al finalizar la etapa.
La definición de la jornada estuvo cargada de altas emociones. El actual líder de la clasificación general, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) terminó siendo relegado de la segunda posición del día al último lugera del grupo, luego de la revisión de los jueces, por lo qué el antioqueño terminó perdiendo el liderato con Osorio.
Con lo cambios en los resultados de la jornada, el Clásico RCN Sistecrédito 2026 quedó mas apretado en la general presentando una cerrada batalla entre las principales escuadras del ciclismo nacional, de cara a la tercera etapa que llevará al pelotón por carreteras del departamento del Tolima.
El ‘Duelo de Titanes’ continuará este lunes con la tercera etapa, que contará con 145 kilómetros y final en Villa Restrepo, luego de pasar por Ibagué. El ascenso hacia la meta será uno de los grandes desafíos de esta primera parte de la competencia con exigentes pendientes y descensos técnicos.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 2 | Funza › Honda (131,3 km)
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|2:46:09
|2
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|m.t.
|4
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Adrián Bustamante
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|6
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|7
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|8
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|m.t.
|9
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|m.t.
|10
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|m.t.
Clásificación General Individual
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|6:57:03
|2
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|0:04
|3
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:05
|4
|Javier Jamaica
|NU Colombia
|0:08
|5
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:10
|6
|Adrián Bustamante
|GW Erco SportFitness
|0:14
|7
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:14
|8
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|0:14
|9
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:14
|10
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:14
Ruta
Brandon McNulty conquistó la Veneto Classic; Santiago Umba el escarabajo más destacado
Tras un final apasionante, el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) terminó ganando la Veneto Classic disputada sobre un trayecto de 157,6 kilómetros entre las localidades italianas de Cittadella y Bassano del Grappa.
En la prueba que cerró el calendario europeo, el falmante campeón del mundo se impuso de forma brillante por delante del danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility) y de su compañero de equipo, el francés Pavel Sivakov, segundo y tercero respectivamente.
La carrera italiana de un día, que contó con la participación de tres colombianos, le puso punto final al calendario europeo, siendo la última carrera de la temporada ciclística 2026 en Europa organizada por la UCI.
Colombia estuvo representada por Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), quien terminó en el puesto 31°, Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) en la casilla 61°, mientras que Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) no finalizó la prueba.
Resultados Veneto Classic (1.Pro)
Cittadella – Bassano del Grappa (157,6 km)
|1
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|3:32:57
|2
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|1:06
|3
|Pavel Sivakov
|UAE Team Emirates-XRG
|1:32
|4
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|1:53
|5
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|2:02
|6
|Christian Scaroni
|XDS Astana
|2:09
|7
|Quinten Hermans
|Pinarello-Q36.5
|2:10
|8
|Marcel Camprubí
|Pinarello-Q36.5
|2:20
|9
|Diego Ulissi
|XDS Astana
|2:20
|10
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|2:20
|31
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|6:07
|61
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|6:07
|DNF
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|No finalizó
Ruta
Jarno Widar se consagró campeón del Tour de Guangxi; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano
El joven pedalista belga Jarno Widar (Lotto Intermarché) se consagró campeón del Tour de Guangxi tras ganar la sexta y última etapa de la ronda china, disputada sobre un trazado de 165,8 kilómetros entre Yizhou y el exigente final en Nong La.
A sus tan solo 20 años, el corredor del Lotto-Intermarché no solo ganó la jornada final, sino que también le arrebató el liderato al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) para conseguir su primer gran título en la máxima categoría del UCI World Tour.
El podio final, que reflejó el alto nivel de la competencia asiática, lo completaron el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), quien se quedó con el segundo puesto, mientras que el francés Louis Barre (Team Visma | Lease a Bike) completó los puestos de honor al finalizar en la tercera posición.
Por el lado de los colombianos Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), fue el mejor representante del país en la clasificación general al ubicarse en la casilla 16°. La participación de los escarabajos la completaron el joven Diego Pescador (Movistar Team), quien finalizó en el puesto 35°, seguido por Brandon Rivera (Netcompany INEOS) en la posición 48°, mientras que el velocista boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se clasificó 109°.
Clasificación General Final
|1
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|22:22:45
|2
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5
|0:09
|3
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|4
|Marco Brenner
|Tudor
|0:21
|5
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:22
|6
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|0:26
|7
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:29
|8
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|0:31
|9
|Clément Braz
|Groupama-FDJ United
|0:31
|10
|Maxim Van Gils
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:33
|16
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:42
|35
|Diego Pescador
|Movistar
|1:32
|48
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|2:23
|109
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|16:50