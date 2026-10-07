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Clásica El Carmen de Viboral: Santiago Ruiz gana el primer duelo y Brandon Escobar defiende el liderato en los juveniles

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Santiago Ruiz ganó la primera etapa en línea de la Clásica El Carmen de Viboral 2026 en la categoría juvenil. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Orgullo Paisa hace el 1-2 en el segundo capítulo de la Clásica El Carmen de Viboral con Jhonatan Restrepo y Alejandro Osorio

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7 octubre, 2026

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El caldense Jhonatan ‘El Pacora’ Restrepo ganó la primera etapa en línea de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Vuelta a Venezuela: Nicolás Gómez gana al sprint la cuarta etapa y José Misael Urián sigue líder

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7 octubre, 2026

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El carmelitano Nicolás Gómez ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Venezuela 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Primoz Roglic vuela en casa y se corona campeón de Europa en la contrarreloj

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7 octubre, 2026

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© El esloveno Primoz Roglic gana el oro europeo de contrarreloj en su tierra natal. (Foto © Red Bull-BORA-hansgrohe)
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