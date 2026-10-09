Clásica El Carmen de Viboral: Javier Jamaica revalida el título para el Nu Colombia

El pedalista bogotano Javier Jamaica revalidó el título para el Nu Colombia en la Clásica Nacional de Ciclismo El Carmen de Viboral tras suceder a su compañero de equipo Rodrigo Contreras, campeón el año pasado. El corredor capitalino administró su ventaja en la jornada final y sumó una nueva gloria para la escuadra morada en territorio antioqueño.

El podio definitivo de la emblemática ‘Grande de Antioquia’lo completaron el combativo Jaider Muñoz (Team Sistecrédito), quien se consolidó como el rival más fuerte del campeón, mientras que el tercer escalón del podio de honor lo ocupó el tolimense Camilo Ardila, también de las filas de Nu, redondeando una soberbia actuación colectiva para el conjunto morado.



Jaider Muñoz, Rodrigo Contreras y Camilo Ardila, en el podio de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La emocionante jornada final de la carrera antioqueña sirvió como escenario para la consagración individual del veloz Alejandro Osorio, integrante del Orgullo Paisa que sacó a relucir su potente remate en los kilómetros definitivos, para completar su segundo triunfo en la competencia.

Con la finalización de esta edición, la cita carmelitana ratificó su estatus como uno de los certámenes más organizados y tradicionales del calendario nacional. El éxito de la carrera no solo premió el esfuerzo individual de los escarabajos de la talla de Jamaica, Muñoz y Ardila, sino que también exaltó el apoyo del público antioqueño, que una vez más volcó su pasión para engalanar la fiesta del ciclismo.

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