Clásica El Carmen de Viboral 2026: Diana Peñuela se lleva la contrarreloj inicial en la rama femenina

El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará este miércoles la partida de la décima Vuelta a Nariño “Cinco Mundos por Descubrir” con una nómina encabezada por Óscar Quiroz, campeón defensor de la prueba, y Rodrigo Contreras, tricampeón de la Vuelta a Colombia. Serán cinco jornadas y cerca de 487 kilómetros desde el Pacífico hasta la región Andina, en una edición que recorrerá 16 municipios del departamento.

Junto a Quiroz y Contreras estarán Carlos Gutiérrez, Jhonatan Chaves, Cristian Rico, Johan Rubio, William Colorado y Óscar Fernández. La competencia comenzará este miércoles con un recorrido que partirá desde Tumaco y avanzará por Llorente, Junín, Altaquer y Ricaurte hasta la llegada en Piedrancha. Será el primer contacto de una carrera que cambia de paisaje y altitud a medida que deja la Costa Pacífica y se interna en territorio andino.

El jueves, la segunda etapa partirá de Ricaurte y pasará por Piedrancha, El Espino, Túquerres, Imués y El Pedregal antes de finalizar en Funes. Un día después llegará una jornada importante para la clasificación general con la contrarreloj individual en Iles, tercera fracción de la competencia.

La carrera continuará el sábado entre Yacuanquer y El Tambo, pasando por Consacá, Sandoná y La Florida, antes de afrontar el domingo su última etapa. El cierre partirá desde la Laguna de La Cocha, atravesará Pasto, Buesaco, El Empate y Cartago y tendrá su meta final en La Unión.

Para Óscar Quiroz, la Vuelta a Nariño supone el regreso a una carrera que conoce especialmente bien. El ciclista nariñense llega como campeón de la edición 2025 y volverá a competir ante su público. A su lado estará Contreras, mientras el resto de la formación ofrecerá al equipo diferentes alternativas para una prueba que combina alta montaña, contrarreloj y jornadas combinadas de perfil llano y de media montaña.

“Tenemos a Óscar defendiendo un título que significa mucho para él y a Rodrigo como otra referencia importante para la clasificación general, pero esta es una carrera que exige estar bien ubicados desde el primer día. El recorrido cambia mucho de altitudes y la contrarreloj también tendrá su peso. La idea es correr con varias alternativas y tomar las decisiones de acuerdo con lo que vaya mostrando la carrera”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.