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Clásica El Carmen de Viboral 2026: Diana Peñuela se lleva la contrarreloj inicial en la rama femenina

Publicado

Hace 37 mins

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La caldense Diana Peñuela ganó la contrarreloj inicial de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral en la rama femenina. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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