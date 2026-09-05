Clásica de Siachoque: Brayan Molano gana la contrarreloj y asume el liderato

En gran actuación Brayan Molano (EBSA) se impuso en la segunda etapa de la Clásica de Siachoque, una contrarreloj individual de 7 kilómetros disputada por las calles del municipio que le pone nombre a la carrera, con final en un premio de montaña de segunda categoría.

El corredor boyacense, que fue el más rápido de la crono, empleo 11 minutos y 32 segundos para ganarle por dos segundos a José Misael Urián (Team Sistecrédito) y por 9 segundos a su compañero de equipo Michael Armando Moreno (EBSA).

El exlíder Jeisson Casallas (Hino-One-La Red-Suzuki Team Hino) arribó en la 4° posición y perdió el liderato. Ahora la clasificación general la comanda Brayan Molano (EBSA), que se adueñó de la primera posición.

La carrera boyacense concluirá este domingo con la disputa de su tercera y última etapa, un circuito de 82 kilómetros por las calles del municipio de Tunja.

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