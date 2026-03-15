Clásica de Rionegro: Diana Peñuela se llevó la etapa final y revalidó el título del año pasado

En un reñido final, la caldense Diana Peñuela ganó la última etapa y se revalidó el título de campeona de la Clásica de Rionegro 2026 en la rama femenina, gracias a la bonificación obtenida.

El podio de la carrera lo completaron Erika Botero y Natalia Garzón que también terminó como la mejor corredora Sub-23 consolidando así el dominio del Sistecrédito en la categoría femenina.



Erika Botero, Diana Peñuela y Natalia Garzón, en el podio final de la Clásica Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)

Asimismo, los sprints especiales fueron dominados por el equipo de Gabriel Jaime Vélez gracias a las victorias de María Paula Latriglia y Erika Botero, resultado que le permitió a Latriglia quedarse con el título de esta clasificación.

Para la tercera y última etapa de la carrera del oriente antioqueño, 51 corredoras tomaron la partida para enfrentar 10 vueltas al tradicional Circuito del Tanque. La fracción tuvo una fuga protagonizada por seis ciclistas que animaron el día durante buena parte del recorrido, pero el grupo principal logró neutralizarlas cuando restaban tres giros para el final.

La definición de la etapa llegó en el último ascenso a la glorieta de Los Tanques, donde el Team Sistecrédito lanzó su carta principal, y donde Diana Peñuela respondió al favoritismo y sacó a relucir toda su potencia para llevarse la victoria.



Diana Peñuela ganó la última etapa de la Clásica de Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)

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