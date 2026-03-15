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Clásica de Rionegro: Diana Peñuela se llevó la etapa final y revalidó el título del año pasado
En un reñido final, la caldense Diana Peñuela ganó la última etapa y se revalidó el título de campeona de la Clásica de Rionegro 2026 en la rama femenina, gracias a la bonificación obtenida.
El podio de la carrera lo completaron Erika Botero y Natalia Garzón que también terminó como la mejor corredora Sub-23 consolidando así el dominio del Sistecrédito en la categoría femenina.
Asimismo, los sprints especiales fueron dominados por el equipo de Gabriel Jaime Vélez gracias a las victorias de María Paula Latriglia y Erika Botero, resultado que le permitió a Latriglia quedarse con el título de esta clasificación.
Para la tercera y última etapa de la carrera del oriente antioqueño, 51 corredoras tomaron la partida para enfrentar 10 vueltas al tradicional Circuito del Tanque. La fracción tuvo una fuga protagonizada por seis ciclistas que animaron el día durante buena parte del recorrido, pero el grupo principal logró neutralizarlas cuando restaban tres giros para el final.
La definición de la etapa llegó en el último ascenso a la glorieta de Los Tanques, donde el Team Sistecrédito lanzó su carta principal, y donde Diana Peñuela respondió al favoritismo y sacó a relucir toda su potencia para llevarse la victoria.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: listado de preinscritos
La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y la Federación Colombiana de Ciclismo presentaron el listado de preinscritos para el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, certamen que reunirá a los mejores ciclistas del continente del 16 al 22 de marzo en la capital del departamento de Córdoba.
El evento continental contará con la participación de delegaciones provenientes de 29 países de América: Argentina, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Cayman, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, que competirán en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones, en las modalidades de ruta y contrarreloj individual.
Entre los 350 corredores inscritos aparecen importantes figuras del ciclismo panamericano, así como jóvenes talentos que llegan a Montería con el objetivo de disputar los títulos continentales y sumar puntos valiosos para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Colombia, país anfitrión, presentará una nómina de alto nivel con corredores de amplia trayectoria internacional, como Walter Vargas, seis veces campeón panamericano de la contrarreloj, y Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano de ruta, quienes buscarán defender los colores nacionales frente a rivales de gran experiencia provenientes de selecciones como Argentina, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Ecuador, entre otras delegaciones del continente.
La publicación del listado de inscritos confirma el alto nivel competitivo que tendrá el certamen, considerado uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico panamericano y una plataforma clave para el desarrollo del ciclismo de ruta en la región.
Durante una semana, Montería se convertirá en el epicentro del ciclismo continental, con competencias que recorrerán distintos sectores de la ciudad, así como de Cerete y las vías del departamento de Córdoba, en las que los mejores exponentes del continente irán en busca de las medallas panamericanas.
El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 ratifica el compromiso de Colombia con la organización de grandes eventos deportivos internacionales y consolida a Montería como escenario ideal para el desarrollo del ciclismo en América.
LISTADO DE PREINSCRITOS
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Isaac del Toro ganó en Camerino y quedó a un paso del título de la Tirreno-Adriático 2026
El mexicano Isaac del Toro firmó este sábado una tremenda exhibición al imponerse en la sexta etapa de la Tirreno-Adriático 2026, disputada entre San Severino Marche y Camerino sobre 188 kilómetros, en una jornada clave para la clasificación general. El corredor de UAE Team Emirates-XRG remató con autoridad en la subida final y consolidó su liderato en la Carrera de los Dos Mares.
Del Toro, que ya vestía la camiseta azul de líder al inicio del día, respondió con jerarquía en el terreno más exigente de la etapa y terminó llevándose la victoria parcial por delante del noruego Tobias Halland Johannessen, segundo a 3 segundos, mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson entró tercero en la lucha de favoritos y siguió cediendo terreno en la general.
La fracción presentaba un perfil de alta exigencia, con final explosivo en Camerino, rampas decisivas y más de 4.000 metros de desnivel acumulado, un terreno ideal para que los hombres de la clasificación general marcaran diferencias. Allí, Isaac del Toro volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada y que tiene piernas, cabeza y equipo para defender la carrera hasta el final.
En la clasificación general, el de Ensenada (Baja California) reforzó su liderato y quedó más líder a falta de solo una etapa para el cierre de la Tirreno-Adriático 2026. Del Toro manda con 42 segundos sobre Giulio Pellizzari y 43 sobre Matteo Jorgenson, una renta importante antes del último día de competencia este domingo entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto sobre 142 kilómetros, que en principio no debería alterar de forma sustancial la pelea por un título que apunta a llevarse el mexicano para las huestes del UAE Team Emirates-XRG.
Tirreno-Adriático (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | San Severino Marche – Camerino (188 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|4:46:50
|2
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:03
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|4
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:09
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:11
|6
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:11
|7
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|0:21
|8
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|0:25
|9
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:27
|10
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|0:32
|23
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:14
|93
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|22:20
Clasificación General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|24:57:20
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:42
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:43
|4
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:15
|5
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:21
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|1:26
|7
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:49
|8
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|1:55
|9
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|2:02
|10
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|2:06
|19
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|7:15
|81
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|50:28
Ruta
París-Niza: Dorian Godon se lleva una luchada victoria en la recortada penúltima etapa
En la corta y explosiva etapa de la de la París-Niza 2026, recortada por las adversas condiciones climáticas, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) se llevó una luchada victoria este sábado, en la penúltima jornada, disputada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, sobre una distancia de 47 kilómetros.
Al final todo se definió al sprint con victoria para el francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers), que superó holgadamente al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y al neerlandés Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ingresó en el pelotón an la casilla 59°, con el mismo tiempo del ganador. El portador del maillot jaune mantuvo la ventaja con el colombiano Daniel Felipe Martínez y se encamina a ganar la carrera.
En cuanto a los escarabajos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se reportó en el lote en la posición 50°, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), finalizó en la casilla 56°, ambos con el mismo tiempo del ganador, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) sufrió una caída en la parte final y llegó en el puesto 109°.
La ‘Carrera del Sol’ vivirá este domingo la octava y última etapa, una jornada rompe-piernas de 129,9 kilómetros en Niza, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Matteo Jorgenson, campeón de las últimas dos ediciones.
París-Niza (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Pont Louis Nucera – Isola (47 km)
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|1:01:48
|2
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|4
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|5
|Luke Lamperti
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|6
|Mike Teunissen
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|9
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|50
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|56
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|109
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|22:18:38
|2
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:22
|3
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|5:50
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|6:09
|5
|Lenny Martinez
|Bahrain – Victorious
|7:37
|6
|Marc Soler
|UAE Team Emirates – XRG
|8:15
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|9:02
|8
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|10:06
|9
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|10:16
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:27
|102
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:13:06