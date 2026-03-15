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Ruta

Clásica de Rionegro: Diana Peñuela se llevó la etapa final y revalidó el título del año pasado

Publicado

Hace 57 mins

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La caldense Diana Peñuela, ganadora de la tercera etapa de la Clásica de Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)
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