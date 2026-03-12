Clásica de Rionegro 2026: Team Sistecrédito, el gran dominador en las cronos por equipos

Las escuadras del Sistecrédito dominaron la jornada inaugural de la Clásica de Rionegro 2026 en dos de las tres categorías: juvenil y femenina. Los equipos dirigidos por Gabriel Jaime Vélez fueron los grandes dominadores en la contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, en la que únicamente se permitió el uso de material convencional.

Entre los juveniles el podio de la jornada al cronómetro lo completaron el Orgullo Paisa en la segunda posición y el Threshold Team – Milo – Sáfer en el tercer puesto. En la rama femenina Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa terminaron segundas y el Team Bacx terceras, mientras que en la categoría élite el Team Medellín-EPM se clasificó 1° y escoltado por las formaciones del Sistecrédito.

La carrera del oriente antioqueño continuará este viernes con la disputa de la primera etapa en línea, un circuito urbano al estilo Critérium, ideal para los sprinters.

Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para las damas, 70 kilómetros para los juveniles y 105 kilómetros para los élites.

RESULTADOS JUVENILES

RESULTADOS RAMA FEMENINA

RESULTADOS ÉLITES