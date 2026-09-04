Clásica de Marinilla: Alejandro Pamplona se quedó con el título en la categoría juvenil

El GW Erco sportfitness cerró con grandes resultados su participación en la Clásica de Marinilla, con el título general de Alejandro Pamplona en la categoría Juvenil. El talentoso corredor confirmó su gran actuación al quedarse con la victoria en la cuarta y última etapa, disputada sobre un circuito rápido, técnico y con subidas cortas y explosivas.

“Fue un circuito bastante técnico, con corredores muy fuertes y estamos felices con el triunfo. En una vuelta me caí, pero gracias a mi equipo, que me esperó, entramos rápido. Al final, me sentía muy bien y decidimos ir por la victoria”, dijo Pamplona, en declaraciones recogidas por su equipo.

Pamplona, que completó las cuatro etapas con un tiempo acumulado de 5:10:15, estuvo acompañado en el podio por Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) y Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Asimismo, el director deportivo Luis Alfonso Cely resaltó el trabajo colectivo realizado por el equipo juvenil y el resultado conseguido por Pamplona, quien cerró la carrera ganando la etapa final y la clasificación general. “Contentos con el trabajo del equipo juvenil. Creo que controlaron bien la carrera, a pesar de que Pamplona tuvo una caída y tuvo que cambiar la bicicleta. Estamos contentos por el gran trabajo en equipo que hacen los muchachos y por el gran resultado de Pamplona, cerrando con la victoria de etapa y ganando la carrera”.

CLASIFICACIONES FINALES

*Con Información Prensa GW Erco sportfitness