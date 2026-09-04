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Clásica de Marinilla: Alejandro Pamplona se quedó con el título en la categoría juvenil
El GW Erco sportfitness cerró con grandes resultados su participación en la Clásica de Marinilla, con el título general de Alejandro Pamplona en la categoría Juvenil. El talentoso corredor confirmó su gran actuación al quedarse con la victoria en la cuarta y última etapa, disputada sobre un circuito rápido, técnico y con subidas cortas y explosivas.
“Fue un circuito bastante técnico, con corredores muy fuertes y estamos felices con el triunfo. En una vuelta me caí, pero gracias a mi equipo, que me esperó, entramos rápido. Al final, me sentía muy bien y decidimos ir por la victoria”, dijo Pamplona, en declaraciones recogidas por su equipo.
Pamplona, que completó las cuatro etapas con un tiempo acumulado de 5:10:15, estuvo acompañado en el podio por Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) y Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Asimismo, el director deportivo Luis Alfonso Cely resaltó el trabajo colectivo realizado por el equipo juvenil y el resultado conseguido por Pamplona, quien cerró la carrera ganando la etapa final y la clasificación general. “Contentos con el trabajo del equipo juvenil. Creo que controlaron bien la carrera, a pesar de que Pamplona tuvo una caída y tuvo que cambiar la bicicleta. Estamos contentos por el gran trabajo en equipo que hacen los muchachos y por el gran resultado de Pamplona, cerrando con la victoria de etapa y ganando la carrera”.
CLASIFICACIONES FINALES
*Con Información Prensa GW Erco sportfitness
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Javier Jamaica conservó el liderato de la Vuelta a Santa Catarina tras la 3ª jornada
El equipo de ciclismo Nu Colombia mantuvo el liderato de la Volta Ciclística de Santa Catarina 2026 con Javier Jamaica, después de una tercera jornada dividida en dos semietapas que incluyó final en el Alto da Serra do Rio do Rastro y una contrarreloj por equipos en Orleans.
En la primera semietapa, disputada sobre 108,7 kilómetros entre Urubici y el Alto da Serra do Rio do Rastro, Jamaica terminó tercero, a diez segundos del ganador Euler Magno Rabelo (Andbank Cycling Team). Christian Montoya fue segundo, a seis segundos, mientras Rodrigo Contreras terminó 13° y Juan Diego Alba 14°, ambos dentro del grupo principal de perseguidores.
Por la tarde se disputó una contrarreloj por equipos de 20 kilómetros en Orleans, en la que el Nu Colombia terminó segundo con un tiempo de 22:22, a 16 segundos del equipo Localiza Meoo / Swift Pro Cycling, ganador de la jornada con 22:06. El Team Medellín-EPM fue tercero a 20 segundos.
El bloque del Nu Colombia estuvo integrado en la contrarreloj por Rodrigo Contreras, Javier Jamaica, Carlos Gutiérrez, Juan Diego Alba, Óscar Fernández y Cristian Rico, una actuación que permitió al equipo defender la posición de Jamaica al frente de la clasificación general.
El reciente subcampeón de la Vuelta a Colombia, conserva así la camiseta de líder después de una jornada que combinó montaña y esfuerzo contra el cronómetro. El resultado mantiene al equipo morado en posición de disputar la general en los dos días restantes de competencia.
“Era un día muy importante porque teníamos dos esfuerzos completamente distintos. Javier respondió bien en la subida y por la tarde el equipo hizo una buena contrarreloj para conservar el liderato. Seguimos bien ubicados, pero todavía queda terreno suficiente para que la carrera se mueva”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
La competencia por carreteras del estado del sur de Brasil, continuará este sábado con una nueva jornada de montaña, en la que el Nu Colombia buscará defender el liderato de Javier Jamaica y mantener sus opciones en la clasificación general.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Camilo Ardila conquistó la Clásica de Marinilla 2026; Alejandro Osorio se quedó con la última etapa
El tolimense Camilo Ardila saboreó las mieles del triunfo y se consagró campeón general de la Clásica de Marinilla 2026. El talentoso corredor del NU Colombia, que alcanzó su primer título de la temporada, no pasó afugias en el circuito final.
El podio de la tradicional carrera del oriente antioqueño lo completaron el risaraldense Kevin Castillo y el paisa Alexander Gil (GW Erco Sportfitness) quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.
Con respecto a la jornada final, esta quedó en manos del antioqueño Alejandro Osorio del Orgullo Paisa, que llegó en solitario a la meta 46 segundos por delante del grupo de favoritos.
Ardila, que consiguió su primer título de la temporada, sucedió en el palmarés de la Clásica de Marinilla al carmelitano Alejandro Osorio, campeón del año pasado.
Top 10 Última Etapa
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|1:22:25
|2
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|0:42
|3
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:42
|4
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:42
|5
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|0:45
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:45
|7
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:50
|8
|Juan David Restrepo
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|4:23
|9
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|4:23
|10
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|4:23
Clasificación General Final
|1
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|7:29:00
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|1:34
|3
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|2:25
|4
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|3:21
|5
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|4:01
|6
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|6:02
|7
|Robinson López
|GW Erco SportFitness
|6:08
|8
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|16:32
|9
|Juan David Restrepo
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|19:14
|10
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|28:34
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Jeisson Casallas sale victorioso en el inicio de la Clásica de Siachoque
Se disputó este viernes la primera etapa de la Clásica de Siachoque 2026, donde el boyacense Jeisson Casallas (Hino-One-La Red-Suzuki Team Hino) salió victorioso, luego de recorrer 57 kilómetros entre los municipios de Moniquirá y Motavita, en el departamento de Boyacá.
Casallas, que alcanzó su primera victoria de la temporada, le ganó el duelo a Jefferson Ruiz (GW Erco Sportfitness). Tercero se reportó David Fernando Umba (Team Boyacá es para Vivirla), quien llegó comandando el primer grupo perseguidor.
El top 5 lo completaron Edwin Patiño (EBSA) y Edwar Rondón (CRIC Nacional), ambos a 9 segundos del ganador. En la competencia del calendario nacional, tomaron la partida 63 corredores en la categoría élite y sub-23.
La carrera boyacense continuará este sábado con la disputa de la segunda etapa, una contrarreloj individual por las calles del municipio de Siachoque, que saldrá del Parque Principal y terminará en un premio de montaña de segunda categoría.
RESULTADOS COMPLETOS