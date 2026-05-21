Clásica de Fusagasugá para juveniles: Alejandro Pamplona defiende con autoridad el liderato al ganar la etapa reina

¡Intratable! Alejandro Pamplona se quedó con la victoria en la segundo capítulo de la Clásica de Fusagasugá para juveniles, defendiendo con autoridad el liderato de la general y consolidándose también como líder de la montaña.

En el día de su cumpleaños, Pamplona sacó a relucir sus dotes de escalador para ganar la etapa reina, que se disputó entre los municipios cundinamarqueses de Mesitas del Colegio y Fusagasugá con un recorrido de 76 kilómetros.

El equipo GW Erco Sportfitness mantuvo su dominio en la categoría Juvenil, luego de repetir el 1, 2 y 3 de la jornada inaugural, con Daniel Robayo y Kevin Peñaloza, acaparando los tres primeros puestos de la clasificación general individual.

La ronda fusagasugueña para la categoría juvenil finalizará este viernes con la disputa de la tercera y última etapa, un circuito por las calles de la capital de la provincia de Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, donde conoceremos al sucesor de José Manuel Ortiz, campeón del año pasado entre los juveniles.

Clásica de Fusagasugá

Resultados Segunda Etapa | Mesitas del Colegio – Fusagasugá (76 km)

1 Alejandro Pamplona GW Erco Sportfitness 2:19:41 2 Daniel Robayo GW Erco Sportfitness 0:05 3 Kevin Peñaloza GW Erco Sportfitness 0:07 4 Leonardo Ramos Canapro 0:07 5 Luis Andrés Santana Team Boyacá es para Vivirla 0:11 6 David Arias Chía Ciudad de la Luna 0:14 7 Danilo Medina GW Erco Sportfitness 0:23 8 Santiago Parra Risaralda Casta de Campeones 0:38 9 Pedro Correa Team Boyacá es para Vivirla 0:45 10 Kevin Piratova Team Boyacá es para Vivirla 0:46



Alejandro Pamplona, líder de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual