Clásica de Anapoima para juveniles: Miguel Ángel Vanegas se luce en la crono final y le arrebata el título a Emanuel Restrepo

Este viernes se bajó el telón de la Clásica de Anapoima 2026 en la categoría juvenil que tuvo cuatro días de competencia y que finalizó hoy con una contrarreloj individual de 13 kilómetros entre los municipios de Apulo y Anapoima.

La carrera fue ganada por Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El carmen de Viboral), quien con su extraordinaria actuación en la jornada al cronómetro terminó consagrándose como campeón entre los júnior.

Los puestos de honor de la carrera cundinamarquesa los completaron Emanuel Restrepo (Team Sistecredito) y Kevin Rincón (Team Garroteros), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En la jornada al cronómetro final, Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El carmen de Viboral) se llevó el triunfo, ganándole por 25 segundos a Emanuel Restrepo (Team Sistecredito), quien terminó perdiendo el liderato a pesar de su gar esfuerzo.