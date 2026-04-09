Ruta
Clásica de Anapoima 2026: Zara Sofía Lamprea arrasa en la penúltima etapa y acaricia el título
La joven pedalista Zara Sofía Lamprea demostró un gran estado de forma para quedarse con el triunfo en la segunda etapa Clásica de Anapoima 2026, en una jornada de 50 kilómetros que terminó en el Alto de la Cabra.
La corredora del equipo Ciclismo Capital sacó a relucir sus dotes de escaladora para sacarle una ventaja de más de 5 minutos a Angie Mariana Londoño (Equipo Mixto) y a Lesly Aguirre (Team Boyacá es para Vivirla), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general individual, esta tuvo un revolcón con Zara Sofía Lamprea (Ciclismo Capital) apoderándose del primer puesto y con una ventaja super comoda que le permitirá rodar tranquila en la última jornada.
La carrera cundinamarquesa finalizará este jueves con la disputa de la tradicional contrarreloj individual de 13 kilómetros entre Apulo y Anapoima, donde conoceremos a la sucesora de Natalia Franco, campeona del año pasado.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Edgar Andrés Pinzón se queda con la etapa reina de la Clásica de Anapoima en el Alto de la Cabra y se pone líder
En final lleno de emociones, el boyacense Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se convirtió en el nuevo líder de la Clásica de Anapoima 2026, tras ganar la etapa reina, que finalizó en el Alto de la Cabra, luego de un recorrido de 124,5 kilómetros.
El podio de la jornada montañosa lo completaron Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness), quien entró en la segunda posición por detrás del pedalista Soatá, Boyacá, mientras que José Misael Urián (Team Sistecrédito) llegó en la tercera posición y se mantiene en la pelea por el título.
En cuanto a la a clasificación general, Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato que estaba en manos del bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness). El segundo puesto lo ocupa Óscar Fernández (Nu Colombia) a 12 segundos del nuevo líder.
El sucesor de Rodrigo Contreras, campeón en los últimos dos años, se conocerá este jueves, luego que se dispute una contrarreloj individual de 25 kilómetros entre Tocaima y Anapoima, jornada al cronómetro que le pondrá fin a la edición 2026 de la ronda cundinamarquesa.
Clásica de Anapoima 2026
Resultados Segunda Etapa | Anapoima -> Alto de la Cabra (124,5 km)
|1
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|3:39:59
|2
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:02
|3
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:16
|4
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:19
|5
|Cristián David Rico
|Nu Colombia
|0:20
|6
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:24
|7
|Juan Carlos López
|GW Erco SportFitness
|0:26
|8
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:26
|9
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|2:14
|10
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|2:23
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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¡A lo clasicómano! Alex Aranburu gana la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco con Harold Tejada 15°
¡Coronó la fuga! Alex Aranburu (Cofidis) salió victorioso en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 tras ganarle el duelo a sus compañeros de escapada. El corredor español se llevó el triunfo, tras recorrer 167,2 kilómetros por los alrededores del municipio de Galdakao, en la de la provincia de Vizcaya.
Aranburu, que atacó en la fase final de la jornada, se impuso por delante del noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y del italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), segundo y tercero respectivamente.
El huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) se clasificó en el puesto 15°, siendo el mejor colombiano de la jornada de perfil ondulado, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se retiró de la carrera.
En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual en los primeros puestos con el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) al comando, escoltado por dos hombres del Red Bull – BORA – hansgrohe: el esloveno Primož Roglič 2° y el alemán Florian Lipowitz 3°.
La Itzulia continuará este viernes con la disputa del quinto capítulo, una jornada rompe-piernas de 176,2 kilómetros con ocho puertos de montaña categorizados, que llevará a los pedalistas por los alrededores de la ciudad de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Galdakao – Galdakao (167,2 km)
|1
|Alex Aranburu
|Cofidis
|3:55:15
|2
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:04
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:06
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|0:07
|5
|Guillaume Martin-Guyonnet
|Groupama-FDJ United
|0:13
|6
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|0:14
|7
|Juan Pedro López
|Movistar Team
|0:14
|8
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:14
|9
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:17
|10
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|0:24
|11
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|0:24
|12
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|13
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|0:34
|14
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:34
|15
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:34
Clasificación General Individual
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|12:03:53
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:19
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:28
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|2:29
|5
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:34
|6
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|2:47
|7
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|2:51
|8
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:08
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:21
|10
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|3:22
|11
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|3:42
|12
|Javier Romo
|Movistar Team
|3:57
Ruta
Victoria de Calum Johnston en el inicio del Tour de Mersín con Juan Manuel Barboza 13°
La primera etapa del Tour de Mersín 2026 quedó en manos de Calum Johnston (Li Ning Star). El pedalista britanico fue el más fuerte de la escapada y logró la victoria, luego de recorrer 114 kilómetros entre las localidades turcas de Anamur y Aydincik.
Johnston, que alcanzó su primera victoria como profesional, superó a su compañeros de fuga, el turco Serdar Depe (Spor Toto Cycling Team) y el kazajo Rudolf Remkhi (Mugla Büyüksehir Belediye Spor Kulübü), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
El único comombiano en competencia, El cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) tuvo una destacada actuación, ingresando en el puesto 13°, a 17 segundos del vencedor.
La carrera turca continuará este viernes con la segunda etapa, una jornada ondulada de 124,2 kilómetros entre Gülnar y Erdemli, que incluye un premio de montaña categorizado, en un final totalmente llano.
Tour de Mersín (2.2)
Resultados Etapa 1 | Anamur – Aydincik (Aynalıgöl Mağarası) (114 km)
|1
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|2:39:07
|2
|Serdar Depe
|Spor Toto Cycling Team
|m.t.
|3
|Rudolf Remkhi
|Mugla Büyüksehir Belediye Spor Kulübü
|0:02
|4
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:02
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:03
|6
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|0:03
|7
|Tomas Pridal
|Team United Shipping
|0:03
|8
|Lennert Teugels
|Tarteletto-Isorex
|0:05
|9
|Gianni Marchand
|Tarteletto-Isorex
|0:05
|10
|Desta Amaniel Teweldemedhn
|Team Amani
|0:05
|11
|Burak Abay
|Konya Büyüksehir Belediye Spor
|0:09
|12
|Lucas Jacques
|Color Code-Alu Center
|0:09
|13
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:17