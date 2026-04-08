Clásica de Anapoima 2026: etapa y liderato para Brandon Vega tras la segunda jornada

La primera etapa en línea de la Clásica de Anapoima 2026 quedó en manos del pedalista bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness). La jornada recorrió 118 kilómetros por los alrededores del municipio que le pone nombre a la carrera.

El pedalista capitalino, que alcanzó su tercera victoria de la temporada, llegó a la meta en solitario dos segundos por delante de Robert Plazas (Team Sistecrédito). Tercero se reportó Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 11 segundos del ganador.

Con su victoria Vega desbancó del primer puesto al cundinamarqués Óscar Fernández (Nu Colombia) y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general transcurridas dos jornadas. El 2° puesto lo ocupa Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a tan solo 2 segundos.

La Clásica de Anapoima continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa en línea, que tendrá un recorrido de 118 kilómetros entre Anapoima y el Alto de la Cabra.