Circuito Feria de Manizales: Johan Colón arranca el año con pie derecho ganando con su nuevo equipo

¡Sorpresa Mundial! El campeón del Giro de Italia 2025, Simon Yates, anunció su retiro del ciclismo profesional con efecto inmediato, a los 33 años, pese a tener contrato hasta finales de esta temporada 2026 con el Team Visma | Lease a Bike.

“He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional. Puede que esto sorprenda a muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. Llevo mucho tiempo pensándolo y ahora siento que es el momento adecuado para alejarme del deporte”, dijo Yates en un comunicado publicado en las redes sociales.

El pedalista británico cuelga la bicicleta tras doce temporadas en el pelotón internacional, en las que conquistó 36 victorias, entre las que destacan los triunfos en la Vuelta a España 2018 y el Giro de Italia 2025, además de once etapas en grandes vueltas (6 en el Giro, 3 en el Tour y dos en La Vuelta a España).

“Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado e igualmente agradecido por las lecciones que me ha dado el ciclismo. Me despido con un profundo orgullo y una sensación de paz. Este capítulo de mi vida me ha dado más de lo que jamás imaginé”, agregó el pedalista inglés.

Traducción del Comunicado Completo de Simon Yates

‘Queridos todos,

El ciclismo ha formado parte de mi vida desde que tengo memoria. Desde competir en la pista del Velódromo de Manchester hasta ganar en el máximo nivel y representar a mi país en los Juegos Olímpicos, ha marcado cada capítulo de mi vida.

Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado y estoy igualmente agradecido por las lecciones que me ha dado el ciclismo. Si bien las victorias siempre serán memorables, los días más difíciles y los reveses fueron igual de importantes. Me enseñaron resiliencia y paciencia, e hicieron que los éxitos fueran aún más valiosos.

A todos los que me han apoyado a lo largo del camino, desde el personal hasta mis compañeros, su inquebrantable fe y lealtad hicieron posible que alcanzara mis sueños. Siempre que dudé de mí mismo, ustedes nunca lo hicieron. Gracias.

A mi equipo, Equipo Visma–Lease a Bike, gracias por su comprensión y apoyo en mi decisión de parar ahora. Me dieron la oportunidad de reescribir mi historia y, con confianza y convicción, lo logramos juntos. Gracias.

A mi familia, compartieron los sacrificios que conlleva este deporte. Las ausencias y los cumpleaños perdidos nunca fueron fáciles, pero comprendieron lo que significó este camino para mí y me apoyaron incondicionalmente. Les debo más de lo que jamás podré expresar. Gracias.

Me despido del ciclismo profesional con un profundo orgullo y una sensación de paz. Este capítulo de mi vida me ha dado más de lo que jamás imaginé. Recuerdos y momentos que permanecerán conmigo mucho después de que termine la carrera y para lo que venga después.

Gracias por el viaje’.

Simón Yates