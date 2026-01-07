Ruta
Circuito Feria de Manizales: Johan Colón arranca el año con pie derecho ganando con su nuevo equipo
El experimentado spinter sincelejano Johan Colón (GW Erco SportFitness) se convirtió en el primer ganador del calendario ciclístico nacional. El sucreño salió victorioso del Circuito de la Feria de Manizales 2026.
El podio de la tradicional carrera de un día lo completaron el vallecaucano Bryan Steven Gómez (Team Foundation) y Johan Marín (Funrev). El top 5 lo cerraron Juan Pablo Vallejo y Cristián Vélez (Team Sistecrédito).
Colón, de 30 años, que tuvo un paso exitoso por el ciclismo mexicano y el Orgullo Paisa, sucedió en el palmarés de la carrera al bogotano Brandon Vega, ganador del año pasado.
En la primera competencia de la temporada 2026 avalada por la Federación Colombiana de Ciclismo para la modalidad de ruta, estuvieron también presentes Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito), Carlos Julián Quintero (Rubber N’ Road NYC), Yeison Rincón (100% Huevos) y Didier Chaparro (El Hostal de Fidelina) yDaniel Arroyave (GW Erco SportFitness), entre otros pedalistas destacados del pelotón nacional.
Simon Yates anuncia sorpresivamente su retiro del ciclismo profesional con efecto inmediato
¡Sorpresa Mundial! El campeón del Giro de Italia 2025, Simon Yates, anunció su retiro del ciclismo profesional con efecto inmediato, a los 33 años, pese a tener contrato hasta finales de esta temporada 2026 con el Team Visma | Lease a Bike.
“He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional. Puede que esto sorprenda a muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. Llevo mucho tiempo pensándolo y ahora siento que es el momento adecuado para alejarme del deporte”, dijo Yates en un comunicado publicado en las redes sociales.
El pedalista británico cuelga la bicicleta tras doce temporadas en el pelotón internacional, en las que conquistó 36 victorias, entre las que destacan los triunfos en la Vuelta a España 2018 y el Giro de Italia 2025, además de once etapas en grandes vueltas (6 en el Giro, 3 en el Tour y dos en La Vuelta a España).
“Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado e igualmente agradecido por las lecciones que me ha dado el ciclismo. Me despido con un profundo orgullo y una sensación de paz. Este capítulo de mi vida me ha dado más de lo que jamás imaginé”, agregó el pedalista inglés.
Traducción del Comunicado Completo de Simon Yates
‘Queridos todos,
He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional. Puede que esto sorprenda a muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. Llevo mucho tiempo pensándolo y ahora siento que es el momento adecuado para alejarme del deporte.
El ciclismo ha formado parte de mi vida desde que tengo memoria. Desde competir en la pista del Velódromo de Manchester hasta ganar en el máximo nivel y representar a mi país en los Juegos Olímpicos, ha marcado cada capítulo de mi vida.
Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado y estoy igualmente agradecido por las lecciones que me ha dado el ciclismo. Si bien las victorias siempre serán memorables, los días más difíciles y los reveses fueron igual de importantes. Me enseñaron resiliencia y paciencia, e hicieron que los éxitos fueran aún más valiosos.
A todos los que me han apoyado a lo largo del camino, desde el personal hasta mis compañeros, su inquebrantable fe y lealtad hicieron posible que alcanzara mis sueños. Siempre que dudé de mí mismo, ustedes nunca lo hicieron. Gracias.
A mi equipo, Equipo Visma–Lease a Bike, gracias por su comprensión y apoyo en mi decisión de parar ahora. Me dieron la oportunidad de reescribir mi historia y, con confianza y convicción, lo logramos juntos. Gracias.
A mi familia, compartieron los sacrificios que conlleva este deporte. Las ausencias y los cumpleaños perdidos nunca fueron fáciles, pero comprendieron lo que significó este camino para mí y me apoyaron incondicionalmente. Les debo más de lo que jamás podré expresar. Gracias.
Me despido del ciclismo profesional con un profundo orgullo y una sensación de paz. Este capítulo de mi vida me ha dado más de lo que jamás imaginé. Recuerdos y momentos que permanecerán conmigo mucho después de que termine la carrera y para lo que venga después.
Gracias por el viaje’.
Simón Yates
Jessenia Meneses gana al sprint el Circuito Feria de Manizales 2026 en la rama femenina
La pedalista antioqueña Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa) se quedó con la victoria en el Circuito Feria de Manizales 2026, disputado en el marco de las festividades de la capital caldense.
Los puestos de honor de la tradicional competencia, que abrió el calendario nacional de ruta, lo completaron Diana Peñuela (Team Sistecrédito) y Kimberly Escobar (Team Tka), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Meneses reemplazó en el podio de campeonas, a Peñuela, ganadora del año pasado. La experimentada corredora paisa superó en el embalaje a la gran favorita, quien llevaba tres años ganando de forma consecutiva.
En la primera competencia femenina de la temporada 2026 para la modalidad de ruta, estuvieron también presentes María Paula Latriglia, Estefanía Castillo, Andrea Alzate y Angie Londoño, entre otras pedalistas destacadas del pelotón nacional.
Ciclo-Retro: los ciclistas con más títulos en la historia de la Vuelta al Táchira
La Vuelta al Táchira llegó al mundo del ciclismo en 1966 y tuvo como primer ganador al colombiano Martín Emilio Cochise Rodríguez. El antioqueño sumaría dos títulos más en 1968 y 1971.
Luego apareció el bogotano Álvaro Pachón, quien también se consagró campeón en tres oportunidades 1969, 1970, 1974, extendiendo el dominio de los escarabajos en las primeras ediciones de la carrera venezolana, sin embargo, con el pasar del tiempo los ciclistas locales empezaron a ganar.
Ya en el nuevo milenio apareció el venezolano José Rujano, quien hasta ahora sigue siendo el máximo ganador de la ‘Grande de América’ con cuatro títulos conseguidos en 2004, 2005, 2010 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los ciclistas que suman más títulos en la prestigiosa carrera venezolana y que actualmente hace parte del calendario UCI.
🇻🇪 *José Rujano (4 Títulos)
🇨🇴 * Martín Emilio Cochise Rodríguez (3 Títulos)
🇨🇴 * Álvaro Pachón (3 Títulos)
🇻🇪 *Manuel ‘El Gato’ Medina (3 Títulos)
🇻🇪 *Roniel Campos (3 Títulos)