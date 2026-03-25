Ruta
Cinco jóvenes escarabajos se ponen a prueba en la prestigiosa Settimana Internazionale Coppi e Bartali
Con la presencia de cinco colombianos se dará el inicio a la edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, carrera italiana perteneciente al calendario europeo, que contará con la participación de siete equipos de la máxima categoría.
La tradicional cita ciclística italiana, que tendrá cinco etapas, comenzará este miércoles en la localidad de Barbaresco, en la región de Piamonte con una etapa rompe-piernas de 161,1 kilómetros, que incluye cuatro puertos categorizados.
Con toda la atención centrada en la Volta a Catalunya, la Coppi e Bartali también cobra importancia ya que sirve como preparación para el Giro de Italia, para lo que varias formaciones aprovechan esta competencia para ir probando sus nóminas con miras a la ‘Corsa Rosa’.
La avanzada colombiana de los World Tour la encabeza el EF Education – Aevolo, que contará con Juan Felipe Rodríguez. Por el lado de los Pro Team estará el bogotano Martín Santiago Herreño con el Bardiani CSF 7 Saber.
Y la lista la cierran los conjuntos continentales, el Solution Tech NIPPO Rali, que tendrá a Santiago Umba y con el Petrolike correrán Alejandro Callejas y Juan Diego Quintero.
El quinteto de escarabajos tendrá la misión de mejorar las actuaciones que han realizado en el pasado Fredy González (2001), José Serpa (2010) y Miguel Ángel Rubiano (2013), quienes se subieron al tercer cajón del podio. En 2017 Egan Bernal terminó 4°, pero ante la descalificación del español Jaime Rosón escaló al 3° puesto.
Ruta
Tres colombianos incursionan en la edición 43 de la Volta Alentejo
Colombia hará presencia en la edición 43 de la Volta ao Alentejo con tres representantes. La carrera tendrá cinco días de competencia entre el 25 y el 29 de marzo, con un total de 20 equipos, 7 conjuntos extranjeros y 13 escuadras locales, que recorrerán un total de 673,8 kilómetros.
Con toda la atención centrada en la Volta a Catalunya y la Coppi e Bartali, una terna de nacionales intentará acaparar las miradas en la ronda lusa. La lista cuenta con el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn), el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) y el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO).
La carrera portuguesa del calendario UCI (2.2), cita habitual de marzo en el cronograma europeo, tendrá un recorrido con tres etapas onduladas, una contrarreloj y una con final en alto. La prueba lusa comenzará este miércoles con el primer capítulo de 173,7 kilómetros entre Sines y Almodóvar con final en un pequeño repecho.
Para esta competición de primer nivel estarán presentes algunos equipos de desarrollo de formaciones WorldTeam como UAE Team Emirates Gen-Z, EF Education-Aevolo, Movistar Team Academy o NSN Development Team.
Ruta
Cristián Vélez sale victorioso en el inicio de la Vuelta al Valle 2026
En un final para velocistas, Cristián Vélez (Team Sistecrédito) se adjudicó al sprint la primera jornada de la Vuelta al Valle 2026, luego de recorrer 175,5 kilómetros por los alrededores del municipio de Candelaria.
El sprinter antioqueño cruzó la línea de meta de primero, superando holgadamente a Bryan Gómez (Liga del Valle-Indervalle) y a Aldemar Herrera (Orígenes Coffee), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
Durante todo el recorrido los equipos de los hombres rápidos neutralizaron las fugas, dejando todo para el embalaje en el que Cristián Vélez fue el más veloz en el primer duelo de sprinters.
La ronda vallecaucana continuará este miércoles con la segunda etapa, una contrarreloj individual de 19,3 kilómetros entre Juanchito y el municipio de Candelaria.
Vuelta al Valle 2026
Resultados Etapa 1 | Candelaria – Candelaria (175,5 km)
|1
|Cristián Vélez
|Team Sistecrédito
|3:56:32
|2
|Bryan Gómez
|Liga del Valle-Indervalle
|m.t.
|3
|Aldemar Herrera
|Orígenes Coffee
|m.t.
|4
|José Luis Ávila
|Funrv Vima Machine
|m.t.
|5
|Alejandro Peña
|Nu Colombia
|m.t.
|6
|Adrián Santana
|Fundación Prostrong Cycling
|m.t.
|7
|Keiner Montoya
|Funrv Vima Machine
|m.t.
|8
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|m.t.
|9
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|m.t.
|10
|Alejandro Pita
|J y J Toscana
|m.t.
|11
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|12
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|m.t.
|13
|Johan Colón
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|14
|Juan Aristizábal
|Funrv Vima Machine
|m.t.
|15
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|m.t.
Ruta
Magnus Cort se queda con el segundo capítulo de la Volta a Catalunya; Thomas Silva el mejor suramericano
El pedalista danés Magnus Cort (Uno-X Mobility) se quedó con la victoria en el segundo capítulo de la Volta a Catalunya 2026, disputado sobre un trayecto de 167,4 kilómetros en terreno ondulado, entre los municipios de Figueres y Banyoles, en la provincia de Gerona.
El escandinavo le ganó el duelo al francés Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y al italiano Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech), mientras que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) entró en la 6° posición, siendo de nuevo el mejor suramericano.
En cuanto a los colombianos la mayoría ingreso en el pelotón, con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 77°, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 80°, Nairo Quintana (Movistar Team) 100°, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 102° y Einer Rubio (Movistar Team) 134°.
Con relación a la clasificación general no se presentaron grandes cambios y el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers) mantuvo el liderato. El segundo puesto ahora lo ocupa el danés Magnus Cort (Uno-X Mobility) y el podio parcial lo completa el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La fuga del día la animaron el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), el belga Liam Slock (Lotto Intermarché) y los españoles Julen Arriolabengoa (Caja Rural – Seguros RGA), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) y Samuel Fernández (Euskaltel – Euskadi), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el grupo principal.
La edición 105 de la ronda catalana, continuará este miércoles con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 159,4 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca, que incluye tres puertos de montaña categorizados.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resutados Etapa 2 | Figueres – Banyoles (167,4 km)
|1
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|3:45:28
|2
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Francesco Busatto
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|4
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|5
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|6
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|8
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|9
|Toon Aerts
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|10
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|77
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|80
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|100
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|102
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|134
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:25
Clasificación General Individual
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|7:46:27
|2
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|4
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:06
|5
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|0:10
|6
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:10
|7
|Antoine L’Hote
|Decathlon CMA CGM Team
|0:10
|8
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|0:10
|9
|Rudy Molard
|Groupama-FDJ United
|0:10
|10
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|0:10
|45
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:10
|67
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:10
|78
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:35
|130
|Einer Rubio
|Movistar Team
|8:04
|142
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:30