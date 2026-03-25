Cinco jóvenes escarabajos se ponen a prueba en la prestigiosa Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Con la presencia de cinco colombianos se dará el inicio a la edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, carrera italiana perteneciente al calendario europeo, que contará con la participación de siete equipos de la máxima categoría.

La tradicional cita ciclística italiana, que tendrá cinco etapas, comenzará este miércoles en la localidad de Barbaresco, en la región de Piamonte con una etapa rompe-piernas de 161,1 kilómetros, que incluye cuatro puertos categorizados.

Con toda la atención centrada en la Volta a Catalunya, la Coppi e Bartali también cobra importancia ya que sirve como preparación para el Giro de Italia, para lo que varias formaciones aprovechan esta competencia para ir probando sus nóminas con miras a la ‘Corsa Rosa’.



Juan Felipe Rodríguez, en su primera temporada con el equipo de desarrollo del EF Education. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)

La avanzada colombiana de los World Tour la encabeza el EF Education – Aevolo, que contará con Juan Felipe Rodríguez. Por el lado de los Pro Team estará el bogotano Martín Santiago Herreño con el Bardiani CSF 7 Saber.

Y la lista la cierran los conjuntos continentales, el Solution Tech NIPPO Rali, que tendrá a Santiago Umba y con el Petrolike correrán Alejandro Callejas y Juan Diego Quintero.

El quinteto de escarabajos tendrá la misión de mejorar las actuaciones que han realizado en el pasado Fredy González (2001), José Serpa (2010) y Miguel Ángel Rubiano (2013), quienes se subieron al tercer cajón del podio. En 2017 Egan Bernal terminó 4°, pero ante la descalificación del español Jaime Rosón escaló al 3° puesto.