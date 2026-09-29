Cinco equipos del ‘Top 10’ del ranking UCI América Tour confirmados para la Vuelta a Venezuela 2026

En entrevista con nuestro director, Héctor Urrego Caballero, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo), Rubén Darío Galeano, entregó sus conclusiones oficiales sobre la actuación de la delegación nacional en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, celebrado en Montreal, Canadá. El máximo dirigente del pedalismo nacional se mostró optimista por lo mostrado en territorio norteamericano, aunque dejó claro que hay mucho por mejorar.

Para el jerarca del ciclismo colombiano, la presentación de los pedalistas nacionales en la cita mundialista dejó conclusiones valiosas y abrió un panorama de alta exigencia de cara al futuro inmediato. “Balance muy positivo, eso sí con muchas tareas por hacer para mejorar en las diferentes categorías. Hay que hacer un trabajo muy duro con los de la élite para lograr en los próximos mundiales la camiseta arcoíris, que hace más de 15 años no conseguimos”, manifestó Galeano, fijando una ambiciosa meta para el ciclismo nacional.

A pesar de las brechas que se han evidenciado frente a las grandes potencias europeas en las últimas temporadas, el directivo confía plenamente en las condiciones naturales y lo que ofrece el pelotón nacional para volver a los primeros planos del ciclismo mundial. “Tenemos con que, contamos con grandes figuras, seguiremos trabajando para acortar esas distancias en el tema competitivo y en lo técnico vamos avanzando y esperamos el próximo año en Francia dar sorpresas”, agregó el dirigente, sembrando una semilla de optimismo para la cita de 2027.

Por otra parte, Galeano aprovechó el espacio para destacar el enorme esfuerzo administrativo e institucional desplegado por la entidad para asegurar las mejores condiciones posibles a los pedalistas en suelo canadiense. “Se logro coordinar bien toda la logística. El objetivo es que se sientan bien respaldados, tuvimos una muy buena selección y seguiremos luchando para obtener mejores resultados”, enfatizó el presidente, visiblemente satisfecho por la gestión operativa del equipo de la federación.

Con este balance, la gestión de Rubén Darío Galeano al frente de Fedeciclismo ratifica su compromiso de ajustar las tuercas necesarias tanto en las categorías formativas como en el bloque profesional. El camino hacia Francia el próximo año ya está trazado, y la dirigencia colombiana tiene claro que el objetivo final no es otro que devolverle al país el brillo para conseguir ganar una de las camisetas más deseadas en el deporte de las bielas.