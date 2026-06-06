Cinco colombianos se ponen a prueba en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, antes conocido como el Critérium du Dauphiné

El recién renombrado Tour Auvergne-Rhône-Alpes, antes conocido como el Critérium du Dauphiné y que cada año sirve de antesala para la Grande Bouclé, contará con la participación de cinco pedalistas colombianos: Diego Pescador (Movistar Team), Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) y Harold Tejada (XDS Astana Team).

La lista de ilustres participantes incluye jóvenes figuras como el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y el español Juan Ayuso (Lidl – Trek), además de hombres con más prestigio como el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), el irlandés Ben Healy (EF Education – EasyPost) y el francés Guillaume Martin (Groupama – FDJ United), entre otros.

Además de su nueva identidad, que rinde homenaje a la región anfitriona, la carrera francesa se mantiene fiel a su formato tradicional. Estrenando nombre en su 78ª edición, la prueba tendrá ocho etapas desde este domingo hasta el 15 de junio, a lo largo de un recorrido predominantemente montañoso.

Contando con más de 1200 kilómetros desde Vizille hasta Plateau de Solaison, la competencia ofrece oportunidades para especialistas en escapadas y escaladores que aspiren a la clasificación general. La primera etapa y las tres últimas serán exigentes pruebas de montaña, mientras que las cuatro restantes incluyen una contrarreloj por equipos y tres jornadas con desnivel.