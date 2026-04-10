Ciclo-Retro: un repaso a los últimos ganadores de la contrarreloj individual en la Clásica de Anapoima

Las últimas cinco ediciones de la Clásica de Anapoima se definieron con la contrarreloj individual de 25 kilómetros entre Tocaima y Anapoima, que se ha convertido en una etapa inamovible y este año no será la excepción.

En 2022 y 2023 el corredor local Juan Sebastián Forero salió vencedor, mientras que en las dos últimas ediciones el ganador fue el cundinamarqués Rodrigo Contreras.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico repasa los resultados de las últimas cinco jornadas al cronómetro realizadas en la carrera cundinamarquesa, que este año cumplió 26 años.

Clásica de Anapoima 2025

Resultados CRI | Tocaima -Apulo – Anapoima (25 km)

1 Rodrigo Contreras Nu Colombia 35:17 2 Wilson Peña Team Sistecrédito 1:47 3 Kevin Castillo Team Sistecrédito 1:48 4 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 2:12 5 Juan Diego Quintero GW Erco Shimano 2:24 6 Santiago Garzón GW Erco Shimano 2:29 7 Cristian Camilo Muñoz Nu Colombia 2:32 8 Jaider Muñoz Team Sistecrédito 2:32 9 Estiven García Team Sistecrédito 2:55 10 Róbinson López Gw Erco Shimano 3:00



Rodrigo Contreras ganó la CRI en la Clásica de Anapoima 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásica de Anapoima 2024

Resultados CRI | Tocaima -Apulo – Anapoima (25 km)

1 Rodrigo Contreras Nu Colombia 35:32 2 Sergio Henao Nu Colombia 1:25 3 Robinson López GW Erco Shimano 1:51 4 Juan Sebastián Forero Aguardiente Nectar 2:00 5 Hector Molina Team Sistecrédito 2:11 6 Jaider Muñoz Team Sistecrédito 2:15 7 Santiago Ramírez Orgullo Paisa 2:19 8 Sebastian Castaño Team Sistecrédito 2:19 9 Yeison Reyes Team Sistecrédito 2:19 10 Rafael Pineda Nu Colombia 2:19



Rodrigo Contreras, ganador de la CRI en la Clásica de Anapoima 2024. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásica de Anapoima 2023

Resultados CRI | Tocaima -Apulo – Anapoima (25 km)

1 Juan Sebastián Forero Aguardiente Néctar – W Cargo 37:11 2 Alexander Gil EPM-GO RIGO GO 0:14 3 Marlon Garzón Aguardiente Néctar – W Cargo 0:28 4 Didier Chaparro SúperGiros -Alcaldía de Manizales 0:31 5 Juan Carlos López GW Shimano-Sidermec 0:33 6 Julián Cardona Team Sistecrédito 0:39 7 Jhonatan Chaves EPM-GO RIGO GO 0:47 8 Daniel Alejandro Méndez EPM-GO RIGO GO 0:47 9 Oscar Fernández EPM-GO RIGO GO 0:50 10 Jaider Muñoz Team Sistecrédito 0:51



Juan Sebastián Forero en la CRI de la Clásica de Anapoima 2023. (Foto © RMC)

Clásica de Anapoima 2022

Resultados CRI | Tocaima -Apulo – Anapoima (25 km)

1 Juan Sebastián Forero Aguardiente Néctar 37:03 2 Daniel Hoyos Gobernación de Caldas 0:16 3 Didier Chaparro SúperGiros -Alcaldía de Manizales 0:39 4 Oscar Fernández Indeportes Boyacá Avanza 0:41 5 Rafael Pineda Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano 1:02 6 Julián Cardona Team Sistecrédito 1:30 7 Dubán Bobadilla Team Combita 1:34 8 Jorge Castiblanco Ampro-Néctar 1:44 9 Esneider Báez Fundecom -Multirepuestos Bosa 1:51 10 Oscar Quiroz Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano 1:53



Juan Sebastián Forero en acción en la crono de la Clásica de Anapoima 2022. (Foto © RMC)

Clásica de Anapoima 2019

Resultados CRI | Tocaima -Apulo – Anapoima (25 km)

1 Miguel Ángel Reyes EPM-Scott 37:23 2 Janier Acevedo EPM-Scott 0:02 3 Brandon Rivera GW Shimano 0:04 4 John Anderson Rodríguez EPM-Scott 0:07 5 Yeison Reyes GW Shimano 0:09 6 Alexander Gil EPM-Scott 0:25 7 Adrián Bustamante Coldeportes Zenú 0:43 8 Jeisson Casallas Arcabuco-Ingeniería de Vías 0:52 9 Marcos Giovany Puin Néctar-Gobernación de Cundinamarca 1:07 10 Carlos Liévano Luna Sport Wear -Eco Bike 1:18