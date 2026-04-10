Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a los últimos ganadores de la contrarreloj individual en la Clásica de Anapoima
Las últimas cinco ediciones de la Clásica de Anapoima se definieron con la contrarreloj individual de 25 kilómetros entre Tocaima y Anapoima, que se ha convertido en una etapa inamovible y este año no será la excepción.
En 2022 y 2023 el corredor local Juan Sebastián Forero salió vencedor, mientras que en las dos últimas ediciones el ganador fue el cundinamarqués Rodrigo Contreras.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico repasa los resultados de las últimas cinco jornadas al cronómetro realizadas en la carrera cundinamarquesa, que este año cumplió 26 años.
Clásica de Anapoima 2025
Resultados CRI | Tocaima -Apulo – Anapoima (25 km)
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|35:17
|2
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|1:47
|3
|Kevin Castillo
|Team Sistecrédito
|1:48
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|2:12
|5
|Juan Diego Quintero
|GW Erco Shimano
|2:24
|6
|Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|2:29
|7
|Cristian Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|2:32
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|2:32
|9
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|2:55
|10
|Róbinson López
|Gw Erco Shimano
|3:00
Clásica de Anapoima 2024
Resultados CRI | Tocaima -Apulo – Anapoima (25 km)
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|35:32
|2
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:25
|3
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|1:51
|4
|Juan Sebastián Forero
|Aguardiente Nectar
|2:00
|5
|Hector Molina
|Team Sistecrédito
|2:11
|6
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|2:15
|7
|Santiago Ramírez
|Orgullo Paisa
|2:19
|8
|Sebastian Castaño
|Team Sistecrédito
|2:19
|9
|Yeison Reyes
|Team Sistecrédito
|2:19
|10
|Rafael Pineda
|Nu Colombia
|2:19
Clásica de Anapoima 2023
Resultados CRI | Tocaima -Apulo – Anapoima (25 km)
|1
|Juan Sebastián Forero
|Aguardiente Néctar – W Cargo
|37:11
|2
|Alexander Gil
|EPM-GO RIGO GO
|0:14
|3
|Marlon Garzón
|Aguardiente Néctar – W Cargo
|0:28
|4
|Didier Chaparro
|SúperGiros -Alcaldía de Manizales
|0:31
|5
|Juan Carlos López
|GW Shimano-Sidermec
|0:33
|6
|Julián Cardona
|Team Sistecrédito
|0:39
|7
|Jhonatan Chaves
|EPM-GO RIGO GO
|0:47
|8
|Daniel Alejandro Méndez
|EPM-GO RIGO GO
|0:47
|9
|Oscar Fernández
|EPM-GO RIGO GO
|0:50
|10
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:51
Clásica de Anapoima 2022
Resultados CRI | Tocaima -Apulo – Anapoima (25 km)
|1
|Juan Sebastián Forero
|Aguardiente Néctar
|37:03
|2
|Daniel Hoyos
|Gobernación de Caldas
|0:16
|3
|Didier Chaparro
|SúperGiros -Alcaldía de Manizales
|0:39
|4
|Oscar Fernández
|Indeportes Boyacá Avanza
|0:41
|5
|Rafael Pineda
|Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano
|1:02
|6
|Julián Cardona
|Team Sistecrédito
|1:30
|7
|Dubán Bobadilla
|Team Combita
|1:34
|8
|Jorge Castiblanco
|Ampro-Néctar
|1:44
|9
|Esneider Báez
|Fundecom -Multirepuestos Bosa
|1:51
|10
|Oscar Quiroz
|Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano
|1:53
Clásica de Anapoima 2019
Resultados CRI | Tocaima -Apulo – Anapoima (25 km)
|1
|Miguel Ángel Reyes
|EPM-Scott
|37:23
|2
|Janier Acevedo
|EPM-Scott
|0:02
|3
|Brandon Rivera
|GW Shimano
|0:04
|4
|John Anderson Rodríguez
|EPM-Scott
|0:07
|5
|Yeison Reyes
|GW Shimano
|0:09
|6
|Alexander Gil
|EPM-Scott
|0:25
|7
|Adrián Bustamante
|Coldeportes Zenú
|0:43
|8
|Jeisson Casallas
|Arcabuco-Ingeniería de Vías
|0:52
|9
|Marcos Giovany Puin
|Néctar-Gobernación de Cundinamarca
|1:07
|10
|Carlos Liévano
|Luna Sport Wear -Eco Bike
|1:18
Ruta
Antoine L’Hote se consagró campeón del Tour de la Región Pays de la Loire; Miguel Ángel Marín se destacó en la jornada final
El Tour de la Región Pays de la Loire lo ganó Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team). El francés, de 20 años, que ganó una etapa en la carrera francesa, se apoderó del liderato en la jornada final, disputada entre las localidades francesas de Brûlon y Le Mans.
El podio de la carrera francesa lo completaron el danés Alexander Kamp (Uno-X Mobility) y el neozelandés Corbin Strong (NSN Cycling Team), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el joven Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) hizo parte de la fuga del día en el último día, pero en los kilómetros finales fue neutralizado por el pelotón, mientras que el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) no tomó la salida.
La jornada final la ganó el corredor galo Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team), quien fue el más fuerte en el tramo rompe-piernas, logrando su primera victoria en la temporada, luego de recorrer 179,5 kilómetros en territorio francés.
Ruta
Edgar Andrés Pinzón se queda con la etapa reina de la Clásica de Anapoima en el Alto de la Cabra y se pone líder
En final lleno de emociones, el boyacense Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se convirtió en el nuevo líder de la Clásica de Anapoima 2026, tras ganar la etapa reina, que finalizó en el Alto de la Cabra, luego de un recorrido de 124,5 kilómetros.
El podio de la jornada montañosa lo completaron Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness), quien entró en la segunda posición por detrás del pedalista Soatá, Boyacá, mientras que José Misael Urián (Team Sistecrédito) llegó en la tercera posición y se mantiene en la pelea por el título.
En cuanto a la a clasificación general, Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato que estaba en manos del bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness). El segundo puesto lo ocupa Óscar Fernández (Nu Colombia) a 12 segundos del nuevo líder.
El sucesor de Rodrigo Contreras, campeón en los últimos dos años, se conocerá este jueves, luego que se dispute una contrarreloj individual de 25 kilómetros entre Tocaima y Anapoima, jornada al cronómetro que le pondrá fin a la edición 2026 de la ronda cundinamarquesa.
Clásica de Anapoima 2026
Resultados Segunda Etapa | Anapoima -> Alto de la Cabra (124,5 km)
|1
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|3:39:59
|2
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:02
|3
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:16
|4
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:19
|5
|Cristián David Rico
|Nu Colombia
|0:20
|6
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:24
|7
|Juan Carlos López
|GW Erco SportFitness
|0:26
|8
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:26
|9
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|2:14
|10
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|2:23
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
¡A lo clasicómano! Alex Aranburu gana la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco con Harold Tejada 15°
¡Coronó la fuga! Alex Aranburu (Cofidis) salió victorioso en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 tras ganarle el duelo a sus compañeros de escapada. El corredor español se llevó el triunfo, tras recorrer 167,2 kilómetros por los alrededores del municipio de Galdakao, en la de la provincia de Vizcaya.
Aranburu, que atacó en la fase final de la jornada, se impuso por delante del noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y del italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), segundo y tercero respectivamente.
El huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) se clasificó en el puesto 15°, siendo el mejor colombiano de la jornada de perfil ondulado, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se retiró de la carrera.
En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual en los primeros puestos con el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) al comando, escoltado por dos hombres del Red Bull – BORA – hansgrohe: el esloveno Primož Roglič 2° y el alemán Florian Lipowitz 3°.
La Itzulia continuará este viernes con la disputa del quinto capítulo, una jornada rompe-piernas de 176,2 kilómetros con ocho puertos de montaña categorizados, que llevará a los pedalistas por los alrededores de la ciudad de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Galdakao – Galdakao (167,2 km)
|1
|Alex Aranburu
|Cofidis
|3:55:15
|2
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:04
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:06
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|0:07
|5
|Guillaume Martin-Guyonnet
|Groupama-FDJ United
|0:13
|6
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|0:14
|7
|Juan Pedro López
|Movistar Team
|0:14
|8
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:14
|9
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:17
|10
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|0:24
|11
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|0:24
|15
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:34
|67
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|10:32
|86
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|14:08
|DNF
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|12:03:53
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:19
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:28
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|2:29
|5
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:34
|6
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|2:47
|7
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|2:51
|8
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:08
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:21
|10
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|3:22
|84
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|35:17
|104
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|43:06