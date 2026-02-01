Ciclo-Retro: un repaso a los podios colombianos en el AlUla Tour

En un final a pura velocidad, el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) se impuso en la Cadel Evans Great Ocean Road Race, prueba del calendario UCI World Tour que se corre en homenaje al gran campeón australiano de la Grand Bouclé 2011. La prueba se disputó en carreteras de Victoria, estado natal de Evans, sobre un recorrido de 182,3 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Geelong, al suroeste de Melbourne.

El joven sprinter escandinavo sorprendió a todos los favoritos y ganó el embalaje por delante del británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) y del australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, completando el podio de la carrera oceánica.

La tradicional prueba australiana, que contó con presencia colombiana, tuvo al bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) como uno de los grandes animadores, terminando como el suramericano más destacado en el top 20, entrando con el mismo tiempo del ganador, además de coronarse en los premios de montaña.

Andresen sucedió en el palmarés de la prueba al suizo Mauro Schmid, ganador del año pasado. El calendario World Tour volverá a ver acción en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos (UAE Tour), que se llevará a cabo del 16 al 22 de febrero.

Resultados Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Men (1.UWT)

Geelong – Geelong (182,3 km)