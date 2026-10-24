Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que este año disputa su sexagésima quinta edición, cuenta con grandes actuaciones de los escarabajos, quienes han sido protagonistas de primer orden a lo largo de su historia, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 27 títulos colombianos. El antioqueño Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de todas las ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 15 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue el año pasado con Óscar Santiago Garzón 1°, Carlos Gutiérrez 2° y Cristian Camilo Muñoz 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2025 🥇 Óscar Santiago Garzón🥈 Carlos Gutiérrez 🥉 Cristian Muñoz
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago
Ruta
Adrián Bustamante gana la octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito y Javier Jamaica acaricia el título
El boyacense Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness) se impuso en la octava y penúltima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026, una exigente jornada montañosa que se disputó sobre un trazado de 136 kilómetros entre los municipios antioqueños de Bello y Santo Domingo.
Detrás del vencedor del día cruzaron la línea de meta el corredor Michael Moreno (EBSA), quien se reportó en la segunda posición, y Rodrigo Contreras (NU Colombia), quien ocupó la tercera plaza. Los tres pedalistas, que protagonizaron un emocionante cierre, llegaron distanciados del grupo principal.
En lo referente a la clasificación general individual, la situación en la parte alta no sufrió modificaciones de consideración y todo siguió igual tras el esfuerzo. El liderato de la carrera se mantiene bajo el control absoluto de Javier Jamaica (NU Colombia), quien es escoltado en el segundo lugar por su compañero de equipo Camilo Ardila, mientras que Kevin Castillo (Orgullo Paisa) permanece firme en la tercer cajón del podio.
La tradicional carrera, popularmente conocida en el ámbito deportivo como el ‘Duelo de Titanes’, finalizará este domingo con la disputa de su novena y última etapa. La jornada definitiva consistirá en una contrarreloj individual de 17,2 kilómetros que partirá desde el Edificio Inteligente de EPM en Medellín y culminará en el mítico Alto de Las Palmas, una cronoescalada decisiva donde finalmente se conocerá al sucesor de Diego Camargo, el campeón de la edición del año pasado.
Resultados Octava Etapa – Clásico RCN Sistecrédito 2026
Ruta
Jonathan Caicedo, cada vez más cerca de ganar el Tour de Guizhou 2026
El experimentado pedalista ecuatoriano Jonathan Caicedo del Wheeltop Rotor Chengdu, sigue líder del Tour de Guizhou 2026, luego de defender el liderato tras disputarse la séptima etapa.
Caicedo, de 33 años, que ganó el segundo capítulo, sigue escoltado en la clasificación general por sus compañeros de equipo, los rusos Petr Rikunov y Andrei Stepanov.
La antepenúltima fracción quedó en manos del ruso, Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu), que entró por delante del danés Noah Morell (Edinburgh Bike Fitting RT).
La carrera asiática, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la penúltima jornada que tendrá una distancia de 167 kilómetros.
Ruta
La Vuelta del Porvenir evoluciona y presenta su nueva identidad como Vuelta Juvenil Sistecrédito
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó la nueva identidad gráfica de la Vuelta Juvenil & Tour Femenino Sistecrédito, una renovación que marca una nueva etapa para dos de las competencias más representativas del calendario nacional de ruta y que reúne, bajo una misma imagen, el desarrollo del talento juvenil y el crecimiento del ciclismo femenino colombiano.
Como parte de esta actualización, la tradicional Vuelta del Porvenir pasa a denominarse Vuelta Juvenil Sistecrédito, un nombre que identifica de manera directa la categoría protagonista de la competencia masculina y refuerza su propósito de impulsar a las nuevas generaciones de ciclistas que buscan abrirse camino en el alto rendimiento.
El cambio de denominación llega en un año especial para la historia de ambas carreras: la Vuelta Juvenil celebrará su 42.ª edición, mientras que el Tour Femenino Sistecrédito disputará su 22.ª edición, consolidando la continuidad de dos eventos fundamentales para el desarrollo y la proyección del ciclismo colombiano.
La nueva imagen integra los nombres de las dos competencias en una propuesta gráfica compartida, que conserva la identidad de Sistecrédito como patrocinador principal y fortalece la presentación conjunta de estos eventos dentro del calendario nacional.
Más allá de una renovación visual, esta actualización busca proyectar una identidad clara y unificada para dos carreras que cumplen un papel importante en la formación deportiva, la competencia y la identificación de nuevos talentos, tanto en la rama masculina juvenil como en las categorías femeninas élite, Sub-23 y juvenil.
En 2026, la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino Sistecrédito se disputarán del 4 al 8 de noviembre en el Valle del Cauca, con cinco jornadas de competencia que recorrerán diferentes municipios del departamento. La programación contempla etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, en un recorrido que reunirá a las futuras figuras del ciclismo nacional.
Con esta nueva identidad, la Federación Colombiana de Ciclismo reafirma su compromiso con la promoción del ciclismo juvenil y femenino, la consolidación de sus competencias nacionales y la construcción de escenarios para el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones.
*Con Información de Fedeciclismo