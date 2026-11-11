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Ruta

Ciclo-Retro: repasamos todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Trujillo

Publicado

Hace 11 mins

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El caleño Jorge Orozco, primer colombiano en ganar la Vuelta a Trujillo en 1980. (Foto Instagram © Vuelta a Trujillo)
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Juan Esteban Sánchez cerró su participación en Dakar 2026 con otro Diploma Olímpico en la contrarreloj

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El antioqueño Juan Esteban Sánchez sumó su segundo Diploma Olímpico en Dakar 2026. (Foto © ANOC)
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Vuelta al Táchira 2027: el GW Erco Sportfitness y el Caja Rural-Alea los primeros equipos confirmados

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. La escuadra continental colombiana GW Erco Sportfitness volverá a competir en la Vuelta al Táchira. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Richard Carapaz lidera la representación suramericana en el premio a Mejor Escalador de la UCI 2026

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El ecuatoriano Richard Carapaz se consagró campeón de la montaña en el Tour de Francia 2026. (Foto © EF Pro Cycling)
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