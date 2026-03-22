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Ruta

Ciclo-Retro: todos los podios colombianos en la Volta a Catalunya; cinco escarabajos salieron campeones

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Hace 4 horas

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Álvaro Mejía, el rpimer colombiano en salir campeón en la Volta a Catalunya. (Foto © Volta a Catalunya)
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Nairo Quintana hace oficial su retiro y lo programa para el final de la temporada

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El boyacense Nairo Quintana en la rueda de prensa, en Girona, España. (Foto © Movistar Team)
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Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: Jason Huertas le gana a los favoritos la última prueba

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22 marzo, 2026

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Jason Huertas ganó al sprint la prueba de ruta de los élite disputada en Montería, Córdoba. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Una Volta a Catalunya repleta de campeones estelares y con seis colombianos

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22 marzo, 2026

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Daniel Felipe Martínez y Jonas Vingegaard vienen de hacer podio en la París-Niza y estarán en la Volta a Catalunya 2026. (Foto © Red Bull-BORA-hansgrohe)
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