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Ciclo-Retro: recordemos los siete títulos de la montaña conseguidos por suramericanos en el Tour de Francia
A lo largo de la historia del Tour de Francia solo cinco ciclistas suramericanos han conseguido consagrase campeones de la clasificación de la montaña. El icónico maillot de lunares rojos lo consiguieron el colombiano Lucho Herrera y el ecuatorianoRichard Carapaz en dos oportunidades, además de los escarabajos nacionales como Santiago Botero, Mauricio Soler y Nairo Quintana. Juntos suman un total de siete títulos en la montaña para la región.
En el mundo del ciclismo, la camiseta de las ‘pepas rojas’ es una prenda muy preciada y con el que sueñan miles de escaladores y escarabajos, por lo que significa y representa en la carrera ciclística más grande e importante del mundo. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatros colombianos y el ecuatoriano que se llevaron el legendario maillot de los lunares rojos. para su casa.
Luis Herrera, campeón de la montaña en las ediciones de 1985 y 1987
Lucho Herrera – El Jardinerito (Colombia): Fue el pionero absoluto al ganar este título en dos ocasiones, en 1985 y 1987. Además, pasó a la historia como el primer suramericano en ganar una etapa en la mítica cima del Alpe d’Huez.
Santiago Botero campeón de la montaña en el Tour del año 2000
Santiago Botero (Colombia): Se coronó como el mejor escalador en el Tour del año 2000, demostrando una versatilidad única al combinar sus condiciones de contrarrelojista con la alta montaña.
Mauricio Soler, campeón de la montaña en el Tour del 2007
Mauricio Soler (Colombia): Conquistó las exigentes cumbres francesas en la edición de 2007 tras una actuación memorable en los Alpes, ganando la histórica etapa con llegada a Briançon.
Nairo Quintana, campeón de la montaña en el Tour 2013
Nairo Quintana (Colombia): consiguió el maillot de pepas rojas en 2013, año de su debut en la Grande Bouclé, donde además se llevó el título de mejor joven y el subcampeonato general.
Richard Carapaz, campeón de la montaña en las ediciones 2024 y 2026
Richard Carapaz (Ecuador): La «Locomotora del Carchi» hizo historia al consagrarse campeón de la montaña en 2024 y repetir la hazaña de gran manera en este año, en el que además brilló ganando la etapa reina en el Alpe d’Huez y otra más.
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Aquí está el ‘Dream Team’ del Tour de Francia 2026
El Tour de Francia 2026 ya es historia y con ello, hacemos un análisis de lo sucedido a lo largo de 21 días de competición que se puede resumir de diferentes formas. Una de ellas es elaborando un ‘Dream Team’, el equipo de ensueño de la ronda gala, conforme al rendimiento de los corredores destacados en diferentes terrenos, por el desempeño en las míticas cumbres, en la clasificación general, triunfos de etapa, entre otros.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta en nuestra opinión, el ‘8 ideal’ de la edición 113 de la carrera francesa, que pasará para el recuerdo por los récords alcanzados por el esloveno Tadej Pogacar y su dominio abrumador.
Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), tercer cajón del podio y mejor joven
Mads Pedersen (Lidl – Trek), ganador de una etapa y maglia verde
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), gran campeón y vencedor de 5 etapas
Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), el más combativo y ganador de dos etapas
Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), subcampeón y vencedor de dos etapas
Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech), ganador de dos etapas
Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), gran revelación del Tour
Jordan Jegat (TotalEnergies), Top 10 en el Tour por segundo año consecutivo
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Vuelta de la Juventud Sistecredito 2026: Robert Plazas se consagró campeón y Juan Charris salió victorioso en la última etapa
¡Colombia conoció a su nuevo campeón de la Vuelta de la Juventud! El duitamense Robert Plazas recuperó el título de la competencia para Boyacá, que la última vez la ganó con el umbitano Héctor Ferney Molina en 2024. El corredor del Sistecrédito fue el mejor de la ronda colombiana, que reunió a los mejores talentos Sub-23 del país.
El podio de la tradicional cita ciclística, que cumplió su edición número 59, lo completaron el carmelitano Estiven García (Team Sistecrédito) y el casareño Emerson Gordillo (Nu Colombia), quienes ocuparon el segundo y tercero, respectivamente.
El boyacense Robert Plazas, que venía de ser el mejor joven en la Clásica de Fusagasuga, sucedió en el palmarés de la Vuelta de la Juventud al cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez, vencedor de la pasada edición (2025).
La última victoria de etapa se la llevó el bogotano Juan Charris (LCM Bogotá-Ciclismo Capital), quien consiguió su primer triunfo en la carrera, después de llevar a bueno puerto un ataque en los últimos kilómetros. La jornada final contó un recorrido de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, que pasó por Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga y Sesquilé.
Juan Charris ganó la última etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Thomas Silva ganó la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León
Continuando con su racha ganadora, el pedalista uruguago Thomas Silva (XDS Astana Team) ganó de forma espectacular la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León, prueba de un día, que contó con un recorrido ondulado de 190,6 kilómetros saliendo del municipio de Benavente para arribar a la localidad de Lubián, en la provincia de Zamora al noroeste de España.
El corredor charrúa salió victorioso por delante del español Roger Adrià (Movistar Team) y de su compañero de equipo, el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quienes hicieron el segundo y tercer puesto, completando el podio de la clásica española. El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) se reportó en la casilla 30° a 59 segundos del ganador.
Uno de los grandes protagonista de la carrera fue el venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), quien fue uno de los animadores de la fuga del día que integraron ocho corredores. Al final, todos los fugados fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
Silva, que venía de ganar el día anterior la Clasica de Ordizia, sucedió en el palmarés de la carrera española al local Haimar Etxeberría, vencedor de la pasada edición (2025).
Resultados Clásica Castilla y Leon (1.1)
Benavente – Lubián (190,6 km)
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|4:23:41
|2
|Roger Adrià
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Mathieu Burgaudeau
|TotalEnergies
|0:03
|5
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|0:05
|6
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:05
|7
|Baptiste Vadic
|TotalEnergies
|0:05
|8
|Xabier Berasategi
|XDS Astana Team
|0:08
|9
|Diego Ulissi
|Euskaltel – Euskadi
|0:08
|10
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|0:08
|11
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|0:08
|12
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|0:10
|13
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:10
|14
|Jokin Murguialday
|Euskaltel – Euskadi
|0:14
|30
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:59