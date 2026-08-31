Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España

El ‘Duelo de Titanes’ se disputará del 17 al 25 de octubre, con las mismas nueve etapas y los 1.272 kilómetros inicialmente anunciados. En atención a la emergencia que vive Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto, la organización del Clásico RCN Sistecrédito 2026 determinó modificar las fechas de la edición número 66 de la tradicional carrera del calendario nacional.

La competencia, inicialmente programada del 19 al 27 de septiembre, se realizará ahora en octubre, pero el recorrido no cambia. La versión de este año conservará las mismas nueve etapas, 1.272 kilómetros y ciudades de salida y llegada anunciadas inicialmente. El único ajuste corresponde al calendario de competencia.

La decisión busca atender el contexto que atraviesa el país y garantizar las condiciones necesarias para la realización de una de las carreras más importantes del calendario ciclístico colombiano.

Pero el Clásico RCN Sistecrédito 2026 también quiere asumir un compromiso que va más allá de lo deportivo. Llevar un mensaje de optimismo, recuperación anímica y reconstrucción material a las zonas afectadas por el terremoto hará parte de la labor de esta nueva edición, como un valioso aporte a la reactivación económica y social de las regiones afectadas.

La organización insiste en una convocatoria nacional para continuar apoyando a los compatriotas más afectados por la emergencia. El Clásico quiere ser también un escenario de solidaridad y acompañamiento, llevando a las regiones un mensaje de esperanza, fortaleza y apoyo, con el respaldo de todo el país.

Nueve etapas, 1.272 kilómetros y siete departamentos

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 mantiene un recorrido diseñado para responder a las exigencias del ciclismo moderno y ofrecer una competencia de alto nivel al talento colombiano que posteriormente afrontará los principales retos del calendario internacional.

Durante nueve días, el pelotón recorrerá carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia.

El trazado combina etapas llanas, media montaña, ascensos exigentes, largos descensos y una espectacular cronoescalada final, que llevará la definición hasta el Alto de Las Palmas.

La diversidad geográfica y climática volverá a poner a prueba a los mejores ruteros del país, en una carrera que mantiene intacta la esencia competitiva que durante décadas ha caracterizado al “Duelo de Titanes”.

Cambian las fechas, el desafío permanece

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 afrontará una nueva edición en un nuevo momento del calendario, como consecuencia de la emergencia que vive Colombia, pero lo hará con el mismo recorrido, la misma distancia y el mismo espíritu competitivo.

“Queremos que este Clásico RCN Sistecrédito sea también un Clásico Social, un Clásico de esperanza, de fortaleza y de apoyo. Vamos a recorrer las regiones afectadas llevando un mensaje de optimismo y de recuperación, y queremos que esta carrera sea un aporte a la reactivación económica de esas zonas. Por eso hacemos una convocatoria a todo el país para que sigamos acompañando y apoyando a nuestros compatriotas que hoy más lo necesitan. El Clásico RCN quiere estar ahí, cerca de ellos, y demostrar una vez más que Colombia unida es capaz de salir adelante”, afirmó Héctor Palau Saldarriaga, director del Clásico RCN Sistecrédito.

Recorrido del Clásico RCN Sistecrédito 2026

Etapa 1 – sábado 17 de octubre

Mosquera – Zipaquirá | 182,9 km.

Mosquera – Madrid – Facatativá – El Rosal – Subachoque – Tabio – Cajicá – Ubaté – Zipaquirá.

Etapa 2 – domingo 18 de octubre

Funza – Honda | 131,3 km.

Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá – Alto de La Tribuna – Sasaima – Villeta – Guaduas – Honda.

Etapa 3 – lunes 19 de octubre

Honda – Villa Restrepo | 153,1 km.

Honda – Mariquita – Armero Guayabal – Lérida – Venadillo – Alvarado – Ibagué – Villa Restrepo.

Etapa 4 – martes 20 de octubre

Ibagué – Sevilla | 133 km.

Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Barcelona – Caicedonia – Sevilla.

Etapa 5 – miércoles 21 de octubre

Caicedonia – Cali | 171,7 km.

Caicedonia – Sevilla – La Uribe – Bugalagrande – Tuluá – Buga – Amaime – Palmira – Cali.

Etapa 6 – jueves 22 de octubre

Palmira – Anserma | 225,2 km.

Palmira – Amaime – Buga – Tuluá – Andalucía – La Uribe – Zarzal – La Victoria – Obando – Cartago – Cerritos – La Virginia – Viterbo – Anserma.

Etapa 7 – viernes 23 de octubre

Supía – La Estrella | 121,6 km.

Supía – La Pintada – Caldas – La Estrella.

Etapa 8 – sábado 24 de octubre

Bello – Santo Domingo | 136 km.

Bello – Copacabana – Girardota – Hatillo – Barbosa – Cisneros – Alto de La Quiebra – Barbosa – Santo Domingo.

Etapa 9 – domingo 25 de octubre

Medellín – Alto de Las Palmas | 17,2 km.

Contrarreloj individual con salida en el Edificio Inteligente de EPM y llegada en el Alto de Las Palmas.

*Con Información Prensa Clásico RCN