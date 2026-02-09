Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales

Luego de una nueva edición de la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ruta ganada por Egan Bernal, el zipaquireño de 29 años se unió a un pequeño grupo de corredores que cuentan con título consecutivo en la competencia que entrega el tricolor nacional.

Con su victoria Bernal se convirtió en el quinto ciclista colombiano en coronarse dos veces campeón de la prueba de gran fondo en la categoría élite de forma consecutiva. Desde la primera edición que se corrió en 1946, Efraín Forero fue el primer pedalista en ganarla en dos ocasiones, en 1953 y 1954.

A continuación la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los cinco escarabajos que salieron campeones de forma consecutiva en la prueba de ruta en los nacionales de ciclismo.

EGAN BERNAL – CAMPEÓN 2025 Y 2026



El zipaquireño Egan Bernal ya cuenta con dos títulos de campeón nacional de ruta. (Foto © RMC)

SERGIO LUIS HENAO – CAMPEÓN 2017 Y 2018



Sergio Henao ganó de forma consecutiva la prueba de largo aliento del nacional de ruta. (Foto © RMC)

JORGE LEÓN OTALVARO – CAMPEÓN 1991 Y 1992



El antioqueño Jorge Léon Otálvaro (Foto © Philippe Hugenin)

REYNEL MONTOYA – CAMPEÓN 1987, 1988 Y 1989



El antioqueño Reynel Montoya, el único con tres títulos consecutivos en el campeonato nacional de ruta. (Foto © Ryalcao Postobón)

EFRAÍN FORERO – CAMPEÓN 1953 Y 1954