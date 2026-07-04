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Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia
En la rica historia del Tour de Francia los escarabajos han sido grandes protagonistas de la montaña en varias ediciones, después de la tercera aparición en 1985, Lucho Herrera fue el primer colombiano en ganar la camiseta de las ‘pepas rojas’, la que identifica al mejor escalador de la ronda gala. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatro colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
El ‘Jardinerito de Fusagasugá es el único ciclista colombiano que ha llegado a París vistiendo la camiseta de la montaña en dos ocasiones. La primera en el año 1985, cuando ganó dos de las etapas más importantes de la carrera en Morzine y en Saint Etienne, y luego en 1987 cuando fue 5º en la clasificación general.
13 años después, Santiago Botero logró llevarse esta clasificación nuevamente para el país, ganando una etapa y llevando la camiseta de los ‘lunares rojos’ desde la etapa 14 hasta París. Ese año, el pedalista antioqueño fue 7º en la clasificación general.
Luego el turno fue para Mauricio Soler cuando en el 2007 fue el mejor escalador de la carrera, ganando una etapa y siendo 2º en la clasificación de mejor joven detrás del español Alberto Contador, desafortunadamente cuatro años más tarde sufrió una terrible caída que lo alejó del ciclismo, cuando preparaba el Tour de Francia de 2011.
Por último, en 2013, Nairo Quintana sorprendió a propios y extraños cuando en su debut en la Grand Bouclé logró ser subcampeón de la clasificación general, campeón de los jóvenes y mejor escalador, además de ganar la etapa 20.
‘Nairoman’ dictó en el Tour de 2013 por última vez, ‘LA LEY DE LA MONTAÑA’ y dejó escrito un nuevo capítulo para admiración de Colombia y del planeta ciclístico, lo que volvió a poner a los escarabajos en la élite del ciclismo mundial como los mejores escaladores.
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Egan Bernal, sorpresivo portador del ‘maillot verde’ en el inicio del Tour de Francia 2026
Tras la primera etapa del Tour de Francia 2026, el zipaquireño Egan Bernal se subió sorpresivamente al podio para reclamar el maillot verde que identifica al líder la clasificación por puntos. El escarabajo marcó el mejor registro en el primer punto intermedio de la innovadora contrarreloj por equipos, que tuvo un formato nuevo.
“Es una camiseta que nunca pensé que vestiría. Supongo que seguramente mañana alguien me la quitará”, dijo el escarabajo, que nunca imaginó ponerse una prenda tradicionalmente fue vestida por los velocistas.
El colombiano, ganador del Tour de Francia en 2019, que en ediciones anteriores se vistió amarillo y de blanco, no aguantó el ritmo impuesto por su compañero de equipo, el italiano Filippo Gana en la jornada al cronómetro y terminó perdiendo más de tres minutos.
“El equipo hizo un muy buen trabajo, por supuesto, intentamos ganar, al final nos quedamos a las puertas de conseguirlo, pero al mismo tiempo demostramos que estamos en buena forma y que el ambiente dentro del equipo es estupendo”, agregó el colombiano.
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Vuelta al Putumayo: Kevin Navas gana la tercera etapa y Santiago Garzón sigue líder
El ecuatoriano Kevin Navas (Team Best Best PC) se quedó con la victoria de la tercera etapa de la Vuelta al Putumayo 2026, sobre un trazado de 157 kilómetros entre San Miguel y Mocoa, con final en alto y un desnivel acumulado de 978 metros.
Navas se llevó el triunfo por delante de dos hombres del GW Erco Sportfitness: el bogotano Brandon Vega y el antioqueño Felipe Bravo, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) se mantuvo al comando a un día del final. El podio parcial lo completan sus compañeros de equipo Daniel Carvajal y Sebastián Pinilla.
La décima edición de la Vuelta al Putumayo finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, un circuito en la capital de los putumayenses, donde conoceremos al sucesor del caucano Leison Maca, campeón el año pasado.
RESULTADOS TERCERA ETAPA
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El Visma Lease a Bike marca la pauta en la crono por equipos y Jonas Vingegaard es el primer líder del Tour de Francia 2026
Con una jornada al cronómetro de alta velocidad por Barcelona, inició este sábado la edición 113 del Tour de Francia. El Team Visma Lease a Bike cumplió los pronósticos y se llevó la victoria, erigiendo como primer líder al danés Jonas Vinegaard.
La escuadra neerlandesa, que en la parte intermedia del recorrido marcó el mejor registro, ratificó lo hecho a lo largo del trazado en meta y se llevó la victoria con 21 minutos 47 segundos. Al ser el primer pedalista en cruzar por la línea de meta, Vingegaard se convirtió en el primer líder de la ronda francesa.
El Visma superó por 7 segundos al Netcompany Ineos de gran actuación en el exigente trazado y por 11 segundos al UAE Team Emirates – XRG. El Top cinco lo completaron el Lidl Trek y el Red Bull – BORA – hansgrohe.
La segunda etapa de la ‘Grande Bouclé’ se cumplirá este domingo entre Tarragona y Barcelona sobre una distancia de 168,5 kilómetros, jornada que en la fase final presenta tres subidas de tercer categoría.
Resultados Crono X Equipos
Clasificación General Individual
|54
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:18
|68
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:46
|80
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:06
|102
|Einer Rubio
|Movistar Team
|3:25
|130
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|4:05