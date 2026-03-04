Ciclo-Retro: los cuatro podios colombianos en el Trofeo Laigueglia con dos campeones

Ante la realización cada vez en mayor número de las pruebas ciclísticas destinadas a miles de personas, le ha correspondido inaugurar la temporada 2026 de las mismas en Colombia, al Gran Fondo Giro de Italia que se llevó a cabo por primera vez en nuestro país el pasado domingo.

El formidable evento se constituyó en una auténtica fiesta y aventura para los 2.500 participantes y tuvo como epicentro la hermosa sabana cundinamarquesa con sus municipios de Guatavita, Sesquilé, Machetá, Tibirita y el no menos exuberante Valle de Tenza en la vecina tierra boyacense con Guateque como punto de retorno para los miles inscritos en la distancia más larga.



Las camisetas rosadas desfilaron por las carreteras de Cundinamarca. (Foto © Gobernación de Cundinamarca)

El Gran Fondo realizado el domingo es una línea de negocio de RCS, la empresa organizadora del Giro de Italia y la franquicia para organizarlo fue adquirida para Colombia por la Cámara de Comercio de Italia para Colombia y contó con el apoyo de RCN radio y TV, así como de importantes patrocinadores encabezados por la Gobernación de Cundinamarca, ENEL, Postobón y otra serie de importantes empresas de carácter gubernamental y privado.

Con la “Maglia Rosa” – uno de los símbolos deportivos más conocidos en el mundo-, el Trofeo Senza Fine impreso en la medalla del participante y un recorrido desafiante y novedoso con el tradicional Sterrato (destapado) de 5 kilómetros en la subida de Tibirita, además de un excelente clima, los miles de inscritos vivieron una jornada inolvidable y brindaron un hermoso espectáculo visual y paisajístico donde pusieron a prueba su preparación, resistencia y determinación, compartiendo con amigos, colegas, familiares , o simplemente desafiándose a sí mismos pues hubo quienes pedalearon desde 4 hasta más de 6 horas para cumplir con todo el trazado.

RECORDANDO LA HISTORIA



Víctor Hugo Peña, Freddy González y Oliverio Rincón. (Foto © RMC)

El evento tuvo como objetivo reforzar los lazos deportivos que unen a Italia y Colombia, así como reconocer y recordar la gran historia del ciclismo colombiano ene el Giro de Italia que ya tiene 50 años, motivo por el cual fueron invitados exciclistas como Oliverio Rincón, Freddy González, Víctor Hugo Peña, Miguel Ángel Rubiano y Rafael Acevedo, autores de inolvidables hazañas en las carreteras italianas.

Un hermoso escenario ideado por Publiseñales en el club de la Empresa de Energía de Bogotá con el espejo de Agua de la Represa de Tominé sirvió para recibir a los aventureros del día, hombres y mujeres quienes encontraron servicio de parking para su bicicleta, un almuerzo con pasta como alimento principal y frutas, servicio de hidratación y masajes, zonas de reposo y recreación, entre otros.



El espectacular sitio de la ceremonia de premiación. (Foto © RMC)

La organización del Gran Fondo Giro de Italia 2026 dio paso finalmente a una excelente ceremonia de premiación que superó los 200 millones de pesos, donde estuvieron incluidos los premios y trofeos en efectivo a los podios de cada categoría en mujeres y hombres teniendo como colofón la interesante rifa de 2 pasajes para estar en la última semana del Giro de Italia con todos los gastos cubiertos, una moderna bicicleta de carreras marca Scott, elementos y componentes que fueron sorteados por funcionarios de la Lotería de Cundinamarca como prenda de garantía y seriedad para los participantes.

El excelente nivel organizativo, la seguridad de los participantes con un control y cierre de vías total gracias a las autoridades correspondientes, acompañamiento de carros y motos de auxilio mecánico, ambulancias y motos medicalizadas a disposición, entusiasmo desbordante y colaboración total de alcaldes y comunidades sirven para declarar el éxito de esta primera versión del Gran Fondo Giro de Italia y esperar desde ahora el anuncio de apertura de inscripciones para el año 2027.