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Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Giro de Italia
La historia del Giro de Italia se remonta al 13 de mayo de 1909, cuando tuvo su primera edición, en una carrera organizada por el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport que contó la participación de 127 ciclistas de los cuales sólo 49 llegaron a la meta en Milán.
El primer ciclista colombiano en correr la Corsa Rosa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1973 y la primera participación de un equipo nacional fue en 1985, cuando el equipo Varta-Café de Colombia, capitaneado por Reynel Montoya, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda italiana son Hernán Buenahora con 9 entre los cuales se destaca su sexto lugar en el 2000. Y Mauricio Ardila con 8 participaciones donde sobresale su puesto 15° en 2010.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta el top 10 de los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la ronda italiana, la primera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 109, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capitulo especial, con actuaciones memorables.
*9 participaciones – Hernán Buenahora (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*8 participaciones – Mauricio Ardila (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
*7 participaciones – Luis Felipe Laverde (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
*7 participaciones – José Rodolfo Serpa (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
*7 participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2023)
*7 participaciones – Fernando Gaviria (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
*6 participaciones – Nelson ‘Cacaito’ Rodríguez (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)
*6 participaciones – Rúber Albeiro Marín (1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
*6 participaciones – José ‘Chepe’ González (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*6 participaciones – Freddy González (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
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“Aspiramos a estar en los primeros puestos de la general”: Egan Bernal antes afrontar la edición 109 de la ‘Corsa Rosa’
El campeón nacional colombiano, Egan Bernal, liderará junto al neerlandés Thymen Arensman al Netcompany INEOS en la 109ª edición del Giro de Italia, lo que supondrá la primera carrera del conjunto británico bajo su nueva identidad.
“El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a competir, y con este grupo de corredores. Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo llega en buena forma tras conseguir un meritorio quinto puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja y ser subcampeón en el Tour de los Alpes. Su mejor resultado del año lo obtuvo en el campeonato nacional de ruta, donde revalidó su título de campeón en la prueba de fondo.
“Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiramos a estar en los primeros puestos de la clasificación general”, agregó Bernal.
El formidable rutero nacional está mostrando esta temporada su mejor nivel desde el grave accidente que tuvo en 2022 y sueña con subirse nuevamente al podio de una Gran Vuelta.
Asimismo, Geraint Thomas, director de competición del equipo, habló de sus dos bazas. “Contamos con dos buenos líderes para la clasificación general, Thymen y Egan, que ya han tenido un buen desempeño en el Giro en ediciones anteriores. Están rindiendo a un gran nivel y llegan con muchísima motivación para sacar el mejor resultado posible”.
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Tour de Grecia: Mathis Avondts gana la jornada inaugural con Edgar Cadena en el grupo de favoritos
En un final a pura velocidad, el pedalista Mathis Avondts (Azerion / Villa Valkenburg) se impuso en la primera etapa del Tour de Grecia 2026, desarrollada entre la localidad de Ioannina y el municipio de Agrinio con un recorrido de 171,6 kilómetros. Jan Willem van Schip intentó por todos los medios evitar el sprint, pero el neerlandés fue alcanzado a dos kilómetros de la meta.
Avondts, que cosechó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje al griego Georgios Boúglas (Burgos Burpellet BH) y al letón Kristians Belohvosciks (BIKE AID), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El único pedalista latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) se reportó en el grupo principal, en la casilla 22° con el mismo tiempo del ganador.
La carrera griega, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con un recorrido de 157,6 kilómetros entre las ciudades de Karpenisi y Larissa, la capital de Tesalia, donde murió Hipócrates, el padre de la medicina.
ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1)
Resultados Etapa 1 | Ioannina – Agrinio (171,6 km)
|1
|Mathis Avondts
|Azerion / Villa Valkenburg
|3:26:56
|2
|Georgios Boúglas
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Kristians Belohvosciks
|BIKE AID
|m.t.
|4
|Matthew Walls
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
|5
|Nahom Efriem
|BIKE AID
|m.t.
|6
|Mads Andersen
|Swatt Club
|m.t.
|7
|Kasper Andersen
|Swatt Club
|m.t.
|8
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|m.t.
|9
|Lorenzo Masciarelli
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
|10
|Kaden Hopkins
|Atom 6 Bikes-Cycleur de Luxe-Auto Stroo Team
|m.t.
|22
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
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Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: se inscribieron más de 678 mil deportistas escolares
Los Juegos Intercolegiados Nacionales alcanzaron la cifra histórica de 642.625 deportistas inscritos, un hecho que ratifica el compromiso del Ministerio del Deporte de garantizar el derecho a la práctica deportiva, la recreación y la integración de miles de niños, niñas y jóvenes de los 32 departamentos del país.
La cifra de entrenadores y delegados también batió récords, con un consolidado de 36.142 inscritos, lo que valida la importancia del apoyo y respaldo a los futuros medallistas olímpicos de Colombia. En total, el proceso cerró con 678.458 inscritos.
Este hito se logra gracias a las acciones articuladas con los entes departamentales, establecimientos educativos, docentes, entrenadores, rectores, federaciones deportivas y organizaciones que atienen a personas con discapacidad.
En total, 9.661 instituciones educativas de todo el país participaron activamente en el proceso de inscripción de atletas y Para atletas. La edición 2026 contempla 26 modalidades deportivas (12 individuales y 7 de conjunto), así como tres (3) Para deportes, tres (3) mini deportes y festivales escolares.
Las competencias individuales estarán compuestas por ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. Los para deportes serán boccia, para natación y para atletismo.
Por otro lado, los deportes de conjunto serán baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol. Las demás modalidades ofertadas son: mini baloncesto, mini fútbol sala y mini voleibol.
La máxima autoridad del deporte nacional destinó un total de $64.500 millones, con los cuales se llevarán a cabo las fases: municipales, zonales, departamentales, regionales, final nacional y también se asegura la participación de la delegación colombiana que represente al país en los XXX Juegos Escolares Sudamericanos que se llevarán a cabo en el vecino país de Ecuador.
El Ministerio del Deporte le cumple a la niñez y juventud de todos los territorios con el desarrollo del calendario de estos juegos, que promueven el deporte escolar en las regiones, donde la práctica deportiva es factor de bienestar e igualdad.
*Con Información de Mindeporte