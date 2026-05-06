Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Giro de Italia

La historia del Giro de Italia se remonta al 13 de mayo de 1909, cuando tuvo su primera edición, en una carrera organizada por el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport que contó la participación de 127 ciclistas de los cuales sólo 49 llegaron a la meta en Milán.

El primer ciclista colombiano en correr la Corsa Rosa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1973 y la primera participación de un equipo nacional fue en 1985, cuando el equipo Varta-Café de Colombia, capitaneado por Reynel Montoya, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.

Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda italiana son Hernán Buenahora con 9 entre los cuales se destaca su sexto lugar en el 2000. Y Mauricio Ardila con 8 participaciones donde sobresale su puesto 15° en 2010.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta el top 10 de los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la ronda italiana, la primera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 109, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capitulo especial, con actuaciones memorables.

*9 participaciones – Hernán Buenahora (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)



Hernán Buenahora participó cinco veces en el Giro de Italia con el equipo Kelme. (Foto © RMC)

*8 participaciones – Mauricio Ardila (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)



Mauricio Ardila ocupó el puesto 15° en el Giro de Italia 2010. (Foto © Rabobank)

*7 participaciones – Luis Felipe Laverde (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)



Luis Felipe Laverde ganó dos etapas en el Giro de Italia. (Foto © Cerámica Panaria)

*7 participaciones – José Rodolfo Serpa (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)



José Serpa tuvo su última participación en el Giro de Italia 2015 vistiendo los colores del Lampre – Merida. (Foto © RMC)

*7 participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2023)



Rigoberto Urán vistió la maglia rosa en el Giro de Italia 2014. (Foto © RMC)

*7 participaciones – Fernando Gaviria (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)



Fernando Gaviria se destacó en el Giro 2017. (Foto Dario Belingheri/BettiniPhoto © 2017)

*6 participaciones – Nelson ‘Cacaito’ Rodríguez (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)



Nelson ‘Cacaito’ Rodríguez top 10° en el Giro de Italia 1994. (Foto © RMC)

*6 participaciones – Rúber Albeiro Marín (1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)



El vallecaucano Rúber Albeiro Marín participó seis veces en la Corsa Rosa. (Foto © Selle Italia)

*6 participaciones – José ‘Chepe’ González (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)



‘Chepe’ González brilló en las montañas italianas con el extinto equipo español Kelme. (Foto © RMC)

*6 participaciones – Freddy González (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)