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Ciclo-Retro: los ciclistas con más victorias de etapa en la historia de la Vuelta a Colombia
Las setenta y seis ediciones de la Vuelta a Colombia han sido suficientes para ver a las mejores generaciones de escarabajos y velocistas colombianos. El 5 de enero de 1951 se dio el primer pedalazo de la carrera más importante del calendario nacional y de Suramérica.
Años más tarde, el antioqueño Martín Emilio «Cochise» Rodríguez, una de las leyendas vivas del ciclismo colombiano, se convertiriá en el ciclista con más victorias de etapa en la historia de la ronda colombiana, con un total de 39 triunfos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recorrido por la historia de la carrera más emblemática del ciclismo colombiano, recordando a los legendarios pedalistas que cuentan con más triunfos de etapa en 7 décadas de competencia.
*39 victorias – Martín «Cochise» Rodríguez
*38 victorias – Ramón Hoyos Vallejo
*16 victorias – Rubén Darío Gómez
*14 victorias – José Jaime Galeano Rúa
*13 victorias – Rafael Antonio Niño
*13 victorias – Hernán Buenahora
*12 victorias – Carlos Montoya Arias
*12 victorias – Luis Alberto Herrera
*11 victorias – Libardo Niño
*11 victorias – Félix Cárdenas
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Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: Diego Camargo le gana el duelo a Javier Jamaica en la quinta etapa para ponerse líder
El boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) dio un auténtico recital en Alto Rafael Niño (Alto El Sifón) y conquistó la quinta etapa del Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, ganando solitario, una jornada de alta montaña de 164,7 kilómetros, luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la septuagésima sexta edición.
El nacido en Tuta, Boyacá hace 28 años, que supo sufrir sobre la bicicleta, le sacó 34 segundos al bogotano Javier Jamaica (NU Colombia), quien terminó segundo, mientras que Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se reportó tercero a 57 segundos.
Con los resultados presentados en la montañosa jornada la clasificación general individual sufrió cambios importantes en los primeros puestos con Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) perdiendo el liderato a manos de su compañero de equipo, el tutense Diego Camargo.
A falta de 25 kilómetros, el bogotano Javier Jamaica, del NU Colombia decidió irse en solitario, pero en la parte final todo cambio cuando llegó la subida al Alto del Sifón donde Diego Camargo cambió de ritmo coronando primero la cima del coloso.
La ronda colombiana continuará este jueves con la sexta etapa, de las nueve pactadas, otra jornada ondulada de 150 kilómetros que saldrá de la vereda La Manuela, a las afueras de Manizales para llegar al Alto de Jericó. El sucesor del cundinamarqués Rodrigo Contreras, campeón de las últimas ediciones, lo conoceremos el próximo domingo en Medellín.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 5 | Ibagué – Alto el Sifón (164,7 km)
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|5:04:09
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:34
|3
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:58
|4
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|1:55
|5
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|5:27
|6
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|5:27
|7
|Daniel Hoyos
|Gobernación del Putumayo-Bicicletas Strongman
|5:30
|8
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|6:17
|9
|Luis Daniel Oses
|7C Economy -Hyundai
|7:46
|10
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|8:01
Clasificación General Individual
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|21:28:08
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:38
|3
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|1:04
|4
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|2:05
|5
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|5:37
|6
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|5:37
|7
|Daniel Hoyos
|Gobernación del Putumayo-Bicicletas Strongman
|5:40
|8
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|6:35
|9
|Luis Daniel Oses
|7C Economy -Hyundai
|7:56
|10
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|8:11
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El Tour de República Checa busca el sucesor de Junior Lecerf; dos jóvenes escarabajos estarán en competencia
El bogotano Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) y el antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) estarán en República Checa para disputar desde este jueves el Czech Tour 2026, que se disputará del 13 al 16 de agosto, con cuatro etapas, casi 650 kilómetros y cerca de 10.000 metros de desnivel, en el recorrido más exigente de su historia.
La carrera checa tendrá 18 equipos, incluidos tres World Tour: Soudal Quick-Step, Netcompany INEOS y NSN Cycling Team, además de diez formaciones ProTeams y cinco conjuntos continentales. Entre los grandes nombres destacan el español Mikel Landa, el australiano Jack Haig, el neerlandés Bob Jungels, el checo Jan Hirt y el italiano Domenico Pozzovivo, entre otros.
La prueba del calendario UCI tendrá cuatro jornadas con gran protagonismo para la montaña. Y es que, tras la jornada inaugural que se resolverá previsiblemente al sprint en Karlovy Vary, la carrera afrontará tres finales consecutivos en alto: Ještěd (15km al 4%) Dlouhé stráně (13km al 5,2%) y Pustevny (7,9km al 6,6%).
Serán tres etapas montañosas seguidas con más de 2000 metros de desnivel acumulado, pero solo la ascensión a Pustevny, con los cinco kilómetros finales al 8%, ofrece rampas de entidad como para abrir importantes diferencias en meta. El último campeón es el belga Junior Lecerf.
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Vuelta a Castilla – La Mancha: Juan Pablo Ortega se reporta tercero en la penúltima etapa y sigue en el top 10 de la general
En la cuarta y penúltima etapa de la Vuelta a Castilla-La Mancha 2026 el colombiano Juan Pablo Ortega estuvo muy cerca del triunfo. Al final, el joven escarabajo se reportó tercero en la línea de meta, en una jornada de 147 kilómetros con un perfil predominantemente llano, que se disputó entre la comarca de Calatrava y el municipio de Herencia, en la provincia de Ciudad Real.
La victoria le correspondió al español Joan Cadena, del Technosylva Rower Bembirre, quien terminó siendo el más rápido en la definición, derrotando al neerlandés Mika Vijfvinkel (Supermercados Froiz).
El líder de la carrera, el suizo Víctor Benareau (High Level Gsport) sufrió una caída en la última curva que no le impidió mantener el maillot de líder de la carrera a falta de la jornada final. El podio parcial lo completan el néerlandés Mika Vijfvinkel (Supermercados Froiz) y el español José María Pina (Equipo Cortizo).
La carrera del calendario español finalizará este jueves con un recorrido de 140 kilómetros entre Tembleque (Toledo) y Manzanares (Ciudad Real), donde conoceremos al sucesor del español Adrián Benito, campeón el año pasado.