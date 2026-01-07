Ruta
Ciclo-Retro: los ciclistas con más títulos en la historia de la Vuelta al Táchira
La Vuelta al Táchira llegó al mundo del ciclismo en 1966 y tuvo como primer ganador al colombiano Martín Emilio Cochise Rodríguez. El antioqueño sumaría dos títulos más en 1968 y 1971.
Luego apareció el bogotano Álvaro Pachón, quien también se consagró campeón en tres oportunidades 1969, 1970, 1974, extendiendo el dominio de los escarabajos en las primeras ediciones de la carrera venezolana, sin embargo, con el pasar del tiempo los ciclistas locales empezaron a ganar.
Ya en el nuevo milenio apareció el venezolano José Rujano, quien hasta ahora sigue siendo el máximo ganador de la ‘Grande de América’ con cuatro títulos conseguidos en 2004, 2005, 2010 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los ciclistas que suman más títulos en la prestigiosa carrera venezolana y que actualmente hace parte del calendario UCI.
🇻🇪 *José Rujano (4 Títulos)
🇨🇴 * Martín Emilio Cochise Rodríguez (3 Títulos)
🇨🇴 * Álvaro Pachón (3 Títulos)
🇻🇪 *Manuel ‘El Gato’ Medina (3 Títulos)
🇻🇪 *Roniel Campos (3 Títulos)
Pedalazos en Colombia y el Mundo
El Circuito de la Feria de Manizales abre la temporada nacional
Con la realización el 7 y el 17 de enero de los circuitos de Manizales y Tuta se inicia la temporada ciclística nacional mientras en el campo internacional es con la Vuelta al Táchira que el ciclismo colombiano inicia actividades. Tanto en Manizales como en Tuta se cuenta con la participación de equipos y corredores que esperan llegar en la mejor forma a los Campeonatos Nacionales de Zipaquirá programados entre el 5 y el 8 de febrero.
Andrés Mancipe seguirá en España en el equipo amateur Odl Team – Lasal Cocinas
El corredor colombiano de 23 años continuará formando parte del proyecto una temporada más tras su primera campaña en el equipo amateur español, en la que dejó muy buenas sensaciones y confirmó su potencial competitivo. Su renovación refleja la confianza mutua y la apuesta del equipo por su progresión dentro de una estructura en crecimiento. “Muy feliz de hacer parte del equipo ODL para el año 2026, muy agradecido por la confianza y la seguridad que me dan. Vengo muy motivado tras un buen año 2025, con toda la fe y la confianza en Dios de que este 2026 va a ser un gran año para el equipo y para mí”, dijo Mancipe.
Wout van Aert, operado con éxito
Acosado una vez más por la mala suerte, el formidable rutero belga salió del quirófano luego de someterse a una nueva intervención quirúrgica a raíz de la fractura de tobillo que sufrió el viernes anterior disputando una de las grandes citas del ciclocross en Mol, con el frio y la nieve como componentes principales en su duelo con Mathieu van der Poel. Van Aert espera volver a la ruta con la temporada de clásicas primaverales.
Tres velocistas menos en el lote internacional
Elia Viviani, Arnaud Demare y Alexander Kristoff serán los grandes ausentes de las llegadas masivas a partir de este año habiendo anunciado su retiro del ciclismo activo en el anterior. El italiano seguirá muy vinculado a su deporte pues fue nombrado manager general de las selecciones nacionales de pista y ruta en su país.
Lorenzo Finn, la gran esperanza italiana
Huérfano desde el retiro de Vincenzo Nibali, el ciclismo de Italia viene buscando infructuosamente el hombre que puede sucederlo, pero hasta ahora no ha sido posible y la esperanzas se encuentran en el jovencito Lorenzo Finn, quien debuta este año en el World Tour con el equipo RedBull , viniendo de ganar en 2024 el Campeonato Mundial Junior y en el año pasado el título mundial en la sub-23.
Tadej Pogacar (ciclismo) y Summer Macintosh (natación), campeones de campeones
El prestigioso diario deportivo L´Equipe escogió como los mejores deportistas mundiales de 2025 al infaltable rutero Tadej Pogacar y la nadadora canadiense de 19 años Summer Macintosh. Pogacar obtiene esta distinción por sus 20 victorias en el año entre las cuales su cuarto TDF, quinto Lombardía, segundo mundial de ruta, segunda Flandres y tercera Lieja. Por su parte, la sirena canadiense obtuvo 4 medallas de oro en el mundial 2025 de Singapur y antes había logrado tres en la olimpiada de París 2024
Robert Millar (Hoy Philippa York) escribe su libro “El Escape”
El recordado ciclista escocés hoy con 67 años de edad se atrevió finalmente a escribir su biografía acompañado por el periodista David Walsh .El que fuera en los años 80 uno de los mejores escaladores del mundo (campeón de montaña del TDF 84, mejor escalador del Giro de Italia 1987 y cuarto de la general final del TDF 84) estuvo en Colombia en el Clásico RCN con el equipo Peugeot, se sometió después de su retiro del ciclismo en 1990 a un cambio de sexo y asumió el nombre de Philippa York, destacándose como un excelente analista del ciclismo en Cycling News. En su libro destacan algunas frases como “El grupo es una jungla”, “Hay menos respeto”, “Evenepoel carga la fama de Eddy Merckx” y finalmente esta: “Nadie puede hoy con Pogacar, quien aún no ha dado el 100 por ciento”.
Marc Madiot deja el Groupama
Después de fundar en 1997 el equipo con 18 corredores y 12 integrantes del staff, el flamante ganador de una París-Roubaix anunció la dejación de su cargo en favor de Thiery Cornec luego de 27 años de intensa labor que le permiten hoy tener una escuadra con 120 personas, incluidos 30 corredores. Madiot es uno de los personajes más influyentes en el mundo del ciclismo y seguramente su voz y figura seguirán haciéndose presentes.
Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y aún siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en la grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 31 años *51 victorias (8 triunfos en la grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *27 victorias (2 triunfos en la grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 28 años * 22 victorias (3 triunfos en la grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *17 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)
Un vistazo a las nuevas contrataciones de los equipos de la máxima categoría de cara a la nueva campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Con la temporada 2026 cada vez más cerca las formaciones de la máxima categoría siguen anunciando sus nuevos refuerzos para este año.
Las últimas transferencias las confirmó el equipo suizo NSN Cycling Team con las incorporaciones del ciclista israelí Rotem Tene y del experimentado pedalista neozelandés Dion Smith.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin – Premier Tech
El francés Florian Senechal llega procedente del Arkéa – B&B Hotels
El canadiense Hugo Houle llega procedente del Israel – Premier Tech
El italiano Francesco Busatto llega procedente del Intermarché – Wanty
El neerlandés Tim Marsman llega procedente del VolkerWessels Cycling Team
El belga Lindsay De Vylder llega procedente del Team Flanders – Baloise
El belga Jonas Geens llega procedente del equipo Team Flanders – Baloise
El belga Gerben Thijssen llega procedente del equipo Intermarché – Wanty
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious
El esloveno Jakob Omrzel llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious
El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
NSN Cycling Team
El israelí Rotem Tene llega procedente del Israel Premier Tech Academy
El neozelandés Dion Smith llega procedente del equipo Intermarché – Wanty
El eritreo Biniam Girmay llega procedente del equipo Intermarché – Wanty
El británico Lewis Askey llega procedente del equipo Groupama-FDJ
El australiano Brady Gilmore llega procedente del Israel Premier Tech Academy
El español Pau Martí llega procedente del Israel Premier Tech Academy
El irlandés Ryan Mullen llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe
El italiano Alessandro Pinarello llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
Decathlon CMA CGM
El francés Aubin Sparfel llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El austriaco Gregor Mühlberger llega procedente del Movistar Team
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek
El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El eslovaco Matthias Schwarzbacher llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El canadiense Michael Leonard llega procedente del INEOS Grenadiers
El estadounidense Luke Lamperti llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Agostinacchio llega procedente del Club Ciclístico Trevigliese
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ United
El francés Titouan Fontaine llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El francés Axel Huens llega procedente del Unibet Tietema Rockets
El neozelandés Josh Kench llega procedente del equipo continental Li Ning Star
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ
El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El británico Oscar Onley llega procedente del Team Picnic PostNL
El australiano Sam Welsford llega procedente del Red Bull – BORA – hansgrohe
El australiano Jack Haig llega procedente del Bahrain – Victorious
El noruego Embret Svestad-Bårdseng llega procedente del Arkéa – B&B Hotels
El francés Kévin Vauquelin llega procedente del Arkéa – B&B Hotels
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
Lidl-Trek
El canadiense Derek Gee llega procedente del Israel – Premier Tech
El italiano Matteo Sobrero llega procedente del Red Bull – BORA – hansgrohe
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG
El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Lotto-Intermarché
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty – Nippo – ReUz
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty – Nippo – ReUz
El australiano Matthew Fox llega procedente del Veloce Club Rouen 76
El belga Jarno Widar llega procedente del equipo de desarrollo del Lotto
El francés Matys Grisel llega procedente del equipo de desarrollo del Lotto
El luxemburgués Mathieu Kockelmann llega procedente del equipo de desarrollo del Lotto
Movistar Team
El belga Cian Uijtdebroeks llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB
El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El italiano Lorenzo Finn llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Arne Marit llega procedente del Intermarché – Wanty
El español Haimar Etxeberria llega procedente del Kern Pharma
El australiano Jarrad Drizners llega procedente del Lotto
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Remco Evenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Team Picnic PostNL
El francés Alexy Faure-Prost llega procedente del Intermarché – Wanty
El neerlandés Timo de Jong llega procedente del VolkerWessels Cycling Team
El neerlandés Frits Biesterbos llega procedente del Beat Cycling Club
El francés Henri-François Renard llega procedente del Wagner Bazin WB
El italiano Mattia Gaffuri llega procedente del Swatt Club
El británico James Knox llega procedente del Soudal Quick-Step
El irlandés Dillon Corkery llega procedente del St Michel – Preference Home – Auber93
El británico Oliver Peace llega procedente del equipo de desarrollo del Picnic PostNL
Soudal Quick-Step
El belga Laurenz Rex llega procedente del Intermarché – Wanty
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Dries De Pooter llega procedente del Intermarché – Wanty
El británico Finlay Pickering llega procedente del Bahrain – Victorious
El alemán Pascal Ackermann llega procedente del Israel – Premier Tech
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco
El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El francés Louis Barré llega procedente del Intermarché – Wanty
El británico Owain Doull llega procedente del EF Education – EasyPost
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El francés Benoît Cosnefroy llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale Team
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL
Uno-X Mobility
El noruego Torstein Træen llega procedente del Bahrain – Victorious
El noruego Sven Erik Bystrøm llega procedente del equipo Groupama-FDJ
El danés Anthon Charmig llega procedente del XDS Astana Team
El danés Storm Ingebrigtsen llega procedente del Team Coop-Repsol
El danés Alexander Kamp llega procedente del Intermarché-Wanty
El danés Tobias Svarre llega procedente del Team Coloquick
El noruego Martin Tjøtta llega procedente del Arkea-B&B Hotels
XDS Astana Team
El ruso Lev Gonov llega procedente del equipo de desarrollo del XDS Astana Team
El uruguayo Thomas Silva llega procedente del Caja Rural – Seguros RGA
El ruso Gleb Syritsa llega procedente del equipo de desarrollo del XDS Astana Team
El belga Arjen Livyns llega procedente del Lotto
El austriaco Marco Schrettl llega procedente del Tirol KTM Cycling Team
El español Cristián Rodríguez llega procedente del Arkéa – B&B Hotels