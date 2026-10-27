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Ciclo-Retro: los bogotanos que han logrado ganar el Clásico RCN

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Cristian Rico termina 2° en la etapa reina de la Vuelta a Guatemala y se apodera del liderato

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El boyacense Cristian Rico finalizó 2° en la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala y se convirtió en el nuevo líder de la carrera. (Foto © FGC)
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Santiago Buitrago termina la temporada 2026 como el mejor colombiano en el ranking de la UCI

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El bogotano Santiago Buitrago, que ganó la montaña en la Vuelta a España 2026, terminó la temporada 2026 como el mejor colombiano del ranking de la UCI. (Foto Bahrain - Victorious © Sprint Cycling)
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Jonathan Caicedo conquistó el Tour de Guizhou tras nueve días de competencia

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27 octubre, 2026

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El ecuatoriano Jonathan Caicedo se consagró campeón del Tour de Guizhou 2026. (Foto © Wheeltop Rotor Chengdu)
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