Ciclo-Retro: las diez victorias de etapa de los colombianos en la historia del Tour de Ruanda

En 18 ediciones del Tour de Ruanda, cuatro escarabajos han conseguido 10 triunfos de etapa. En 2019, Edwin Ávila fue el que abrió el camino victorioso, mientras que, el caldense Jhonatan ‘Pácora’ Restrepo es el ciclista colombiano con más triunfos de una fracción en la prestigiosa ronda africana.

Este palmarés se podría ampliar con el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy), quien participa de la presente edición con el Movistar Team Academy.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico revive las diez victorias que consiguieron los colombianos en la historia del Tour de Ruanda, la carrera más importante de África que hace parte del calendario UCI.

2019 – Edwin Ávila ganó la Etapa 4 Rubavu – Karongi (102,6)



Edwin Ávila ganó la cuarta etapa del Tour de Ruanda en 2019. (Foto © Tour du Rwanda)

2019 – Rodrigo Contreras ganó la Etapa 8 Kigali – Kigali (66,8)



Rodrigo Contreras ganó la última etapa del Tour de Ruanda en 2019. (Foto © Tour du Rwanda)

2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (142 km)



Jhonatan Restrepo festejó a rabiar su espectacular victoria en la tercera etapa del Tour de Ruanda 2020. (Foto © Tour du Rwanda)

2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 5 Rubavu-Musanze (84,7 km)



Jhonatan Restrepo se impuso con categoría en la quinta etapa del Tour de Ruanda 2020. (Foto © Tour du Rwanda)

2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 6 Muzanze-Muhanga (127,3 km)



Jonathan Restrepo salió victorioso la sexta etapa del Tour de Ruanda 2020. (Foto © Tour du Rwanda)

2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 CRI Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)



Jonathan Restrepo ganó la contrarreloj del Tour de Ruanda 2020. (Foto © Tour du Rwanda)

2021 – Brayán Sánchez ganó la Primera Etapa Kigali-Rwamagana (115,6 km)



Brayan Sánchez ganó la jornada inaugural del Tour de Ruanda 2021. (Foto © Tour du Rwanda)

2021 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)



Jhonatan Restrepo, en el podio de la séptima etapa del Tour de Ruanda 2021. (Foto © Tour du Rwanda)

2022 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Kigali-Rubavu (155,9 km)



Jhonatan Restrepo, ganador de la tercera etapa en el Tour de Ruanda 2022. (Foto © Tour du Rwanda)

2024 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (140,3 km)