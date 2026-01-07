Connect with us

Ciclo-Retro: inesperadas retiradas del ciclismo profesional antes de tiempo

Publicado

Hace 1 hora

el

El neerlandés Tom Dumoulin se retiró del ciclismo cuando tenía 31 años. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
Ruta

Circuito Feria de Manizales: Johan Colón arranca el año con pie derecho ganando con su nuevo equipo

Publicado

Hace 24 mins

el

7 enero, 2026

Por

El sucreño Johan Colón, ganador del Circuito de la Feria de Manizales 2026. (Foto © RMC)
Ruta

Jessenia Meneses gana al sprint el Circuito Feria de Manizales 2026 en la rama femenina

Publicado

Hace 2 horas

el

7 enero, 2026

Por

La antioqueña Jessenia Meneses ganó el Circuito Feria de Manizales 2026. (Foto © RMC)
Ruta

Simon Yates anuncia sorpresivamente su retiro del ciclismo profesional con efecto inmediato

Publicado

Hace 3 horas

el

7 enero, 2026

Por

El británico Simon Yates vistiendo la 'Maglia Rosa' como campeón del Giro de Italia 2025. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)
